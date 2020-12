Le président de la Chambre des députés, Sergio Massa (Maximiliano Luna)

Dans le cadre d’un acte dans la ville de Buenos Aires San fernando, le président de la Chambre des députés de la Nation, Sergio Massa, a souligné la nécessité de “construire une société commune dans laquelle les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités et responsabilités”.

Massa a pris la parole lors de l’inauguration de la Complexe «Carolina Aló», où fonctionneront le bureau du procureur spécialisé en matière de violence sexiste et d’abus sexuels et un poste de police pour les femmes et les familles. Au moment de prendre la parole, il a averti qu ‘«en Argentine, toutes les 30 heures, une femme meurt des suites de violences de genre».

Bien que les chiffres officiels de la Cour suprême de justice de la Nation ne soient connus que l’année prochaine, la ministre de la Femme, du Genre et de la Diversité, Elizabeth Gómez AlcortaIl a annoncé que «nous allons avoir une augmentation des fémicides et des transvesticides et notre priorité est de les réduire».

Selon le suivi de l’Observatoire de la violence de genre “Maintenant qu’ils nous voient”, préparé à partir de l’analyse des médias graphiques et numériques à travers le pays, Au cours de cette année 2020 dans le pays, il y a eu 265 fémicides entre le 1er janvier et le 20 novembre 2020.

Alors que depuis que l’isolement social, préventif et obligatoire (ASPO) a été décrété, le 20 mars et, plus tard, la distanciation sociale, préventive et obligatoire (DISPO), le 20 novembre ils ont été commis 184 fémicides.

Compte tenu du contexte inquiétant, Massa a souligné l’importance de ne pas prêter attention aux statistiques: «Nous ne pouvons pas être distraits. Un pays qui nie ce fait, nie l’existence de la famille en tant qu’unité », a-t-il estimé.

«Les dirigeants ne parlent pas avec des mots, mais avec des ressources et combien ils investissent pour résoudre les problèmes. Les gouvernements nationaux et provinciaux ont pris la décision, dès le premier jour, de mettre sur la table la nécessité de créer une société avec des droits égaux », a ajouté Massa.

Et noté: «Nous devons construire ensemble une société de partenariat dans laquelle les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités et responsabilités. Nous n’avons pas besoin de plus d’hommes pour prendre en charge les tâches des femmes, nous avons besoin d’hommes et de femmes pour assumer ensemble les tâches que nous avons pour construire la famille, la société et le développement ».

Massa avec le maire de San Fernando, Juan Andreotti

Concernant le nouveau bureau du procureur et le poste de police pour les femmes à San Fernando, le chef du Front Renovador a souligné que la défense de “L’intégrité de ces femmes qui aujourd’hui n’osent pas dénoncer”. Par conséquent, il a demandé que “Venez sans crainte, car nous devons construire ensemble un État qui vous protège.”

Dans la présentation d’aujourd’hui, Massa était accompagné du maire de San Fernando, Juan Andreotti, qui a pour sa part apprécié le nouveau complexe en rappelant que «Avant, une femme de San Fernando, pour porter plainte, devait se rendre au poste de police de Martinez, retourner dans le quartier au bureau du procureur et se rendre à l’hôpital provincial.

«Dans une plage de cinq blocs, les voisins ont le bureau du procureur, le poste de police et aussi l’hôpital municipal. Il faut rapprocher l’Etat des femmes, dans un moment si difficile on ne peut pas les faire courir d’un endroit à un autre quand elles ont besoin d’aide, une main que l’Etat doit leur apporter », a déclaré le chef communal.

Le procureur général de la Cour suprême de justice de la province a également participé à la loi, Julio Conte Grand; et le Ministre provincial de la femme, Estela Diaz, et le propriétaire d’AySA, Malena Galmarini.

