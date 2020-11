Sergio Massa, Gustavo Saenz et Mario Meoni lors de l’événement à Salta

Le gouverneur de Salta, Gustavo Saenz, le ministre des Transports, Mario Meoni et le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, a annoncé ce lundi un investissement pour la réalisation d’un nœud logistique multimodal et d’une gare routière à General Güemes.

Comme indiqué par le gouvernement, les travaux ont un impact positif sur la logistique intégrale de la région, stimulent les exportations, génèrent plus de production et de nouveaux emplois.

Le ministère des transports contribuera plus de 1 milliard de dollars pesos pour la construction du nœud logistique, qui sera construit avec une contribution complémentaire de la province de Salta (382 millions de pesos) et servira à promouvoir l’intermodalité des transports dans la région, car il apporte une valeur ajoutée à la chaîne de Distribution. Le terminal de bus bénéficiera d’une contribution de l’Etat national de 178 millions de pesos, favorisant 32 000 habitants qui vivent et circulent dans le général Güemes.

“Nous faisons un pas de plus dans le rêve de l’Argentine fédérale”, a souligné le président de la Chambre des députés

Lors de l’événement, le ministre Meoni a déclaré que le chemin de fer reliera Salta avec «La Bolivie, le Chili, le poireau de Santa Fe et le port de Barranqueras de Chaco» et cela vous donnera «de multiples sorties vers la province et la région». «C’est un événement important pour la logistique de la province», a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

“Ce projet nous permettra de récupérer le fret ferroviaire dans tout le pays” et a déclaré que le gouvernement a décidé d’aller de l’avant «avec le développement des chemins de fer pour relier tout le pays et avoir une perspective fédérale».

«Je pense que le nœud logistique est quelque chose de très précieux. Dans chacune de nos régions du pays, sans aucun doute, l’infrastructure existante est très rare, que bien souvent nos régions et nos villes ne peuvent être suffisamment développées parce qu’elles ne sont pas compétitives. Pour cette raison, dans ce cas, nous voulons accompagner fermement une politique publique extraordinaire de notre gouverneur bien-aimé, Gustavo Saénz, selon laquelle la vérité est la vision stratégique prospective d’une province », a déclaré Meoni.

Concernant l’annonce de la construction d’un terminal de bus moderne à Güemes, Salta, le responsable des transports a ajouté: «Nous allons exécuter, entre cette année et l’année prochaine, plus de 50 nouveaux terminaux dans tout le pays. , dans un effort pour reconstruire des gares abandonnées dans de nombreux endroits et dans d’autres endroits, curieusement, il n’y a pas de terminus de bus, bien que ce soit le moyen par lequel presque toute l’Argentine se déplace ».

Massa a demandé à Salta d’accompagner le président dans la phase post-pandémique (REUTERS / Agustin Marcarian)

À son tour, Sergio Massa Il a souligné le travail avec les législateurs de Salta de différents partis politiques et a assuré qu’avec le nœud logistique “Salta deviendra le cœur du nord de l’Argentine” et qu’ils “distribueront le travail en Argentine”. “Nous faisons un pas de plus dans le rêve de l’Argentine fédérale, qui est porté par le président, qui est le plus fédéral de Buenos Aires”, a-t-il expliqué.

«Il n’y a pas deux Argentine ou deux Salta. Il n’y a pas deux secteurs politiques. Il n’y a qu’une seule Argentine et il y a un travail responsable de la direction politique pour que des milliers de Salta vivent mieux », a indiqué le président de la chambre basse. En outre, il a averti que “vivre avec dissidence et discordance est notre responsabilité” et aussi celle de “chacun des Argentins”.

Comment le nouveau nœud logistique sera-t-il construit à Salta

Pour sa part, le gouverneur de Salta a déclaré que cette journée “sera historique pour Salta” au milieu d’une année “pleine de douleur et de tristesse pour tous les Argentins”. Sáenz a souligné les bonnes relations qu’il entretient avec le président et a déclaré qu’il entretenait des contacts fluides avec le gouvernement national.

«Nous avançons sans combattre et sans discuter. Pas de mesquinerie. Je ne crois pas à la logique ami-ennemi ou au propriétaire de la vérité. Je crois au consensus et au dialogue. En cela les pensées ne sont pas intransigeantes », a maintenu.

