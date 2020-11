. / EPA / Kamran Jebreili

Écriture sportive, 28 novembre . .- Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), qui partira cinquième ce dimanche du Grand Prix de Bahreïn, le troisième à dernier de la Coupe du monde de Formule 1, a déclaré ce samedi sur le circuit de Sakhir, que ” il sera important de sortir et de prendre les bonnes décisions “en matière de stratégie.

“ Checo ”, qui a brillé il y a deux dimanches en Turquie, où, lorsqu’il a terminé deuxième, il a signé son neuvième podium depuis sa course en Formule 1, il est resté ce samedi une seconde et 58 millièmes du temps avec lequel il a signé sa 98 ‘pole’ en La catégorie règne sur l’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes), qui, en s’imposant à Istanbul Park, devant le Mexicain, a obtenu mathématiquement son septième titre de champion du monde.

“Ce fut un excellent résultat pour moi, mais le plus important est le rythme de la course. Et je pense que c’est quelque chose que nous avons”, a déclaré Pérez, né il y a 30 ans à Guadalajara et qui est maintenant quatrième de la Coupe du monde, avec cent points. .

“Demain, il sera important de prendre un bon départ et de prendre ensuite les bonnes décisions en termes de stratégie”, a déclaré le courageux pilote de Guadalajara, qui l’année prochaine sera remplacé dans l’équipe, qui sera rebaptisée Aston Martin, par l’Allemand. Sebastian Vettel, onzième ce samedi avec sa Ferrari.

L’avenir du Mexicain, qu’il n’a pas encore fait connaître – il pourrait même prendre un congé sabbatique – pourrait être clarifié par lui-même lundi prochain, lors d’une conférence de presse qu’il offrira à Bahreïn. Là où le week-end prochain une autre course est prévue, l’avant-dernière de l’année: le Grand Prix de Sakhir.