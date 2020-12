Sergio Pérez a connu l’une des meilleures saisons de toute sa carrière, mais son avenir proche reste inconnu (Photo: Maxim Shemetov / .)

Sergio Perez a eu l’une des meilleures saisons de toute sa carrière dans le Formule 1. Cependant, son avenir proche reste inconnu, bien que dans l’équipe Taureau rouge ils envisagent toujours le Mexicain pour la saison 2021.

Christian Horner, Le patron de Red Bull a commenté que n’ont pas pris de décision pour leur chauffeur l’année prochaine. Bien qu’il y ait deux courses à disputer jusqu’à la fin de la saison, il a reconnu qu’ils ne savaient pas s’ils continueraient avec le Thai Alexander Albon à la barre ou si Checo prendra sa place.

“Aucune décision ne sera prise avant la fin de la course (à Abu Dhabi). Nous donnons à (Albon) toutes les chances », a déclaré le Britannique lors d’une conférence de presse, interrogé sur les performances de son pilote et sur l’avenir du Mexicain dans l’équipe.

Christian Horner, chef de l’équipe Red Bull, a déclaré qu’ils n’avaient pas pris de décision pour leur pilote l’année prochaine (Photo: .)

Horner a expliqué que Ils s’attendent à ce que l’Asie continue de grimper dans le classement général (9e). Cependant, il a reconnu que Pérez continue de montrer qu’il est une option pour l’équipe en raison du grand travail de l’année.

“Nous voulons que vous réussissiez, Je pense que nous avons été clairs tout le temps, mais il y a encore deux courses et Sergio fait de son mieux pour s’assurer qu’il reste prévenant. “, un point.

Et c’est que dans le Grand Prix de Bahreïn, célébré le week-end dernier, le pilote aztèque était à la deuxième place, mais en raison d’une panne mécanique, il a dû abandonner la course à deux tours du drapeau à damier. Albon a eu de la chance et, après avoir été à la quatrième place, il a pris le podium à la troisième place.

Au Grand Prix de Bahreïn, le pilote aztèque a dû abandonner la course et Albon est monté sur le podium à la troisième place (Photo: Hamad I Mohammed / .)

Bien que le patron de Red Bull ait reconnu la fortune de son pilote, il a également souligné sa grande carrière. “Dans Bahreïn a été la chance d’Alex avec ce podiummais il a passé une bonne journée et, bien sûr, il reste encore deux courses », a-t-il déclaré.

Christian Horner a noté qu’Alexandre savait comment profiter des circonstances et être parmi les trois premiers de la course. Il a rappelé que son grand dimanche a été capitalisé par son travail qui s’améliore.

«Alex a fait une bonne course. Sergio n’a pas eu de chance, Alex a profité de son malheur, et c’est ce que nous devons voir d’Alex. Sa récupération vendredi a été solide, évidemment après la pause qu’il a eue, il s’est qualifié quatrième et était là pour capitaliser sur le malheur de Sergio“, Il expliqua.

Enfin, il a souligné que ce podium était important puisque son coéquipier Max Verstappen a obtenu la deuxième place. “Il a terminé sur le podium, c’est notre premier double podium depuis le Japon 2017, c’est notre premier podium à Bahreïn depuis 2013, donc je pense que c’était une bonne journée pour Alex », a-t-il conclu.

En cas de non-signature avec Red Bull, le Mexicain fera une pause et se retirera temporairement du circuit maximum (Photo: Albert Gea / .)

Pendant, Checo attend la décision de l’équipe pour savoir quoi faire l’année prochaine. En cas de non signature avec Red Bull, le mexicain fera une pause et se retirera temporairement du circuit maximum.

«Ils (Red Bull) vont prendre la décision à la fin de la saison, et la deuxième option est de prendre un an de congé de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie et je ne veux pas prendre de décisions hâtives », a-t-il déclaré lors d’une conférence il y a quelques jours.

Si cela ne continue pas en 2021, Pérez a déclaré qu’il analysera s’il continuera ou non dans la catégorie. “J’ai des options pour revenir en 2022 en Formule 1”, at-il détaillé.

