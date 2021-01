Hirving lozano collaboré pour que le Napoli profiter en première mi-temps, lors du match contre Émpoli, en huitièmes de finale du Coupe d’Italie.

À la 18e minute, le Mexicain a donné la passe au but de Giovani Di Lorenzo, qui a terminé la passe de Lozano avec sa tête, un geste auquel le gardien de l’Empoli Jacopo Furlan ne pouvait plus réagir.

Et vingt minutes plus tard Chucky, comme le footballeur est également connu, a profité d’une erreur de défense et avec un tir de l’extérieur de la surface, il a mis le score 2-1, en faveur de Naples.

Le score était le neuvième du joueur mexicain de la saison 2020-2021, au total, il a accumulé 14 buts avec Napoli.

Nicolo Casale n’a pas réussi à contrôler le ballon et derrière, c’est Lozano qui a volé le ballon, a avancé et a pris un tir droit de l’extérieur de la surface et l’a placé près du poteau gauche du gardien Jacopo Furlan.

Compte tenu de ce qu’a fait Lozano, l’ancien attaquant et analyste de football, Jared Borgetti, a écrit sur les réseaux sociaux: «Le but de Chucky Lozano en plus d’être un grand but, je voudrais souligner l’ATTITUDE qu’il a avant une passe qui vient de court. Ce que beaucoup font, c’est baisser la tête et ne pas aller chercher le ballon, il a fait le contraire, il est allé se battre et l’a gagné en profitant de l’erreur du défenseur ».

Hirving Lozano a marqué le deuxième but contre Empoli (Photo: Twitter @ sscnapoli)

Information en développement.

