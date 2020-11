Le chanteur a mentionné qu’il devait utiliser un réservoir d’oxygène et de sérum (Photo: Instagram @apioquijano)

Héctor, mieux connu sous le nom de Céleri Quijano, Juge de l’émission télévisée C’est mon style et membre du groupe pop Kabah, a révélé dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux qu’il se remettait de l’infection par COVID-19[FEMININE

Le chanteur de 43 ans a affirmé avoir disparu de la scène publique ces derniers jours parce qu’il avait été infecté par le nouveau virus de SRAS-COV-2 et a souffert de symptômes sévères, bien qu’il soit déjà dans une situation médicale stable et en convalescence. Il a commenté que parmi les symptômes qu’il a ressentis, il a souffert difficulté à respirer, Et à cause de ça Il doit avoir été aidé par un réservoir d’oxygène.

Dans ses propres mots: «Bonjour la jolie famille. Je manquais parce que, en effet, COVID m’a attaqué. Et il ne m’a pas attaqué d’une manière noble. Ma charge virale était extrêmement élevée, J’étais très mauvais plusieurs jours, Je ne pouvais pas parler, j’ai apporté de l’oxygène et du sérum. Je veux juste vous transmettre le message suivant, car je sais que beaucoup d’entre vous s’inquiétaient pour moi: je suis en train de sortir. Je vais mieux “.

Le membre de Kabah a révélé qu’en dépit d’un mode de vie sain et de ne pas fumer, le virus l’a “frappé” très fort (Photo: Instagram @apioquijano)

La fashionista a également exprimé qu’il reviendrait très prochainement à ses activités quotidiennes et qu’il réapparaîtrait à l’émission de télévision Tout le monde veut la célébrité et chantera avec le groupe qui lui a fait la renommée, Kabah. «Bientôt, très bientôt je serai en Tout le monde veut la gloire avec vous tous. Bientôt je serai avec Kabah avec les shows que nous avons en attente ».

Plus tard, il a consacré quelques mots émouvants pour alerter sur le effets graves du virus sur la santé, même pour ceux qui sont jeunes, ont de bonnes habitudes alimentaires et font de l’exercice quotidiennement.

De même, il a exhorté les gens à prendre soin d’eux-mêmes et de leurs proches en suivant les mesures de la distance saine et de l’isolement nécessaire pour atténuer les infections à coronavirus:

«Je vous demande de faire attention. Prenez soin du vôtre et prenez cela au sérieux. En dépit d’être une personne qui fait de l’exercice tous les jours, je m’entraîne, je ne fume pas, je prends une vitamine, je mange bien. Eh bien, je suis tombé et je suis tombé très bas. Rien, je vous demande juste de prendre soin du vôtre et de prendre soin de vous ».

Il a remercié sa sœur Federica, qui l’a aidé et a gardé un œil sur sa santé (Photo: Instagram @apioquijano)

Il a également remercié son soeur Federica Quijano, qui est aussi membre fondateur de Kabah, pour les soins qu’elle lui a prodigués lors de sa grave convalescence. Il a souligné l’importance de former des réseaux de soutien de solidarité entre proches pour surmonter une situation de santé compliquée telle que celle à laquelle il était confronté:

Je remercie ma sœur Fede d’avoir fait de sa maison un hôpital et d’avoir pris soin de moi. Et à tous les êtres qui ont été à mes côtés et qui n’ont pas lâché ma main car c’est super super important d’avoir des réseaux de soutien comme celui-ci. Vous en avez besoin, vous vous sentez très mal, vous vous sentez très triste, vous avez très peur. Nous ne devons donc pas laisser seuls les gens qui se trouvent dans une telle situation.

Il a terminé la vidéo avec les mots d’adieu suivants: «Soyons forts, protégez-vous. Je t’aime beaucoup et bientôt tu me verras très bien. Je t’envoie un gros bisou et à bientôt ».

L’année dernière, le groupe a organisé un concert d’Halloween, qu’il prévoyait de reproduire en 2020 et qui a dû être annulé en raison de la pandémie (Photo: Frontón Mexico Entertainment Center)

Le groupe à succès Kabah a été fondée en 1994 par les frères André et Federica Quijano, et par Sergio O’Farril, Daniela Magún, René Ortiz et Maria Jose. Parmi ses tubes les plus connus, il y a le tube des années 1990 La calle de las sirenas.

Apio Quijano, en plus d’être animateur de télévision, est un conférencier, un expert de la mode et un passionné de médecine alternative. Parmi ses livres publiés figurent Magic Look, Wake Up in Me, 365 Tips to Change Your Life »et Dream that you have wings.

