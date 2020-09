Les éléphants d’Asie, les plus gros mammifères terrestres du continent, peuvent peser autant qu’un chariot élévateur. Cela suggère qu’ils ne devraient pas être trop difficiles à trouver. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, l’équipe du service forestier d’Andhra Pradesh ne semble pas avoir réussi à localiser les éléphants qui ont récemment fait des ravages – qui sillonnent les rizières, les champs de canne à sucre et les bananeraies des villageois. Nous avons dévalé une route, d’abord pavée, puis en terre battue. Un homme a bavardé sur son téléphone portable tandis qu’un autre a balayé le faisceau de sa lampe de poche au-dessus des champs. Tout ce que nous pouvions distinguer, c’était l’ascension et la chute de la terre, avec le chant des grillons comme bande sonore. Où étaient passés les éléphants?

Les éléphants d’Asie – avec leurs oreilles arrondies, leur peau grise ridée et leurs habitudes de gambade – sont indéniablement charmants. Ils utilisent leurs longs malles pour se reconnaître et se réconforter, et peuvent même les entrelacer dans l’amitié. Ils battent leurs oreilles, qui sont remplies de vaisseaux sanguins, pour refroidir leur corps. Ils marchent sur les orteils, avec un rembourrage fibreux sur la plante des pieds servant d’amortisseurs. Ils peuvent dormir debout, bien qu’ils soient l’un des rares mammifères à ne pas pouvoir sauter. Et ils occupent une place importante dans l’histoire religieuse et culturelle de l’Inde: leurs images ornent l’entrée des anciens palais, et les éléphants captifs ont traditionnellement joué un rôle clé dans les rituels des temples.

Les éléphants sont sensibles et intelligents; une bonne partie de leur comportement est apprise. Ils ont un néocortex très développé, qui régit la perception sensorielle, le raisonnement spatial, la pensée consciente et les commandes motrices. (Chez les humains, il contrôle le langage.) Ils font partie des rares animaux capables de se reconnaître dans un miroir. Ils peuvent utiliser des outils pour résoudre des problèmes. Ils font preuve de compassion, de chagrin, de mimétisme et d’altruisme. Et leur mémoire est, en effet, légendaire. Cela leur permet de se souvenir de l’emplacement des points d’eau pendant la migration et de reconnaître les compagnons perdus depuis longtemps.

Leur territoire s’étendait autrefois de la Syrie à la Chine – plus de neuf millions de kilomètres carrés. Pourtant maintenant – alors que leur habitat est devenu fragmenté par l’agriculture, l’industrie et la croissance stimulée par l’infrastructure – les éléphants d’Asie se retrouvent hors de propos. Leur population restante a diminué d’environ 50 pour cent au cours des trois dernières générations, à moins de 50 000 personnes, soit plus de la moitié de celles de l’Inde. Les autres sont dispersés au Sri Lanka, en Thaïlande, en Indonésie, au Népal et dans d’autres pays d’Asie du Sud et du Sud-Est. Depuis 1986, l’éléphant d’Asie est inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature comme espèce menacée.

L’Inde a interdit la capture et la vente d’éléphants d’Asie au cours des quarante-huit dernières années, bien que quelque 2 500 restent en captivité. Pendant ce temps, le pays a du mal à accueillir les milliers de parasites dans la nature, que de nombreux agriculteurs considèrent comme les ravageurs les plus grands, les plus lourds et – lorsqu’ils se mettent en colère – les plus effrayants.

Les éléphants d’Asie consomment environ 330 livres de matière végétale par jour, soit plus de douze fois plus qu’une vache. Traditionnellement, ils erraient de forêt en forêt, grignotant des herbes, des feuilles, de l’écorce, des racines et des tiges. Ils ont besoin de boire au moins une fois toutes les vingt-quatre heures et avalent environ cinquante gallons par jour. Pourtant, de nombreux éléphants d’Asie trouvent plus facile – et plus agréable – de satisfaire leur apport quotidien de 70 000 calories en grignotant des cultures de café, des rizières et des manguiers. Parfois, ils vidangent les réservoirs d’eau ou traversent des pipelines. Et ils ne sont pas toujours à la hauteur de leur réputation de «gentils géants». Les éléphants sauvages de l’Inde entrent de plus en plus en conflit avec les agriculteurs et les villageois locaux, causant des dommages matériels, des pertes financières et la mort. Aujourd’hui, le conflit homme-éléphant tue environ 400 personnes et 100 éléphants dans le pays chaque année.

Lorsque l’équipe forestière que j’accompagnais a débarqué dans les champs de bananiers cette nuit-là, nous avons scanné les arbres à la recherche de signes d’animaux. Les éléphants ne voient pas bien, mais ils ont un odorat très développé qui les avertit du danger. Et ils peuvent communiquer sur des distances d’environ trois kilomètres, en utilisant des sons graves à peine enregistrés par l’oreille humaine. J’ai ressenti une certaine appréhension – après tout, ces éléphants étaient connus pour attaquer les humains. Leur tronc, avec une projection en forme de doigt sur la lèvre supérieure, leur permet de communiquer, de ramasser de petits objets et de se baigner. Mais ces troncs pèsent également environ 300 livres, contiennent quelque 40 000 muscles et, si nécessaire, sont des armes puissantes. Je n’avais aucune envie d’être la prochaine victime des pachydermes. Mais je voulais comprendre comment ils géraient, dans un paysage qui s’était rétréci et transformé autour d’eux, pour survivre.

Les éléphants apparaissent

Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvé dans un village indien éloigné à la recherche d’éléphants? La réponse est que je n’en avais pas prévu. Quand je suis arrivé au Népal en décembre 2018, j’ai acheté par hasard une trousse à crayons représentant trois éléphants ronds marchant d’affilée, chacun berçant une fleur de lotus dans son tronc. Peu de temps après, je me suis retrouvé à acheter un cahier pour un ami qui représentait l’éléphant d’Asie en voie de disparition; au verso, le cahier indiquait le nom scientifique de l’animal – Elephas maximus – et offrait des statistiques qui donnent à réfléchir sur l’espèce. Mais ce n’est que lorsque j’ai pris un cours de peinture de thangka dans un studio pittoresque à l’étage de Katmandou, entouré de professionnels créant les peintures bouddhistes tibétaines, que je me suis rendu compte: les éléphants étaient dans ma tête. Les thangkas, peintures sur tissu ou appliqués sur soie, sont des images colorées et détaillées qui ont longtemps servi d’outils d’enseignement et de dévotion bouddhistes.

Quand j’ai le choix de peindre un Bouddha, un mandala ou un éléphant, qu’est-ce que j’ai choisi? L’éléphant. Le professeur m’a aidé à peindre un grand éléphant blanc dans un paysage luxuriant, une couverture ornée posée sur le dos. Plus tard, j’ai envoyé le tableau à une amie, et quand elle l’a reçu, elle m’a écrit pour dire qu’elle avait senti «dès le plus jeune âge» que l’éléphant était son animal spirituel.

L’éléphant avec une défense, que les habitants ont nommé Vinayak. Gracieuseté de Rakesh Kalva

Environ six mois plus tard, j’étais dans un village au-dessus de Dharamsala, dans les contreforts himalayens du nord de l’Inde, travaillant à distance sur divers projets d’écriture. Mon intention était de rentrer à la maison pour Noël, puis de retourner en Inde et de voyager vers le sud jusqu’à l’état du Tamil Nadu. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose m’appelait. Un après-midi, je regardais une carte Google de l’Inde, quand une tache verte a attiré mon attention. C’était le sanctuaire de la faune de Koundinya, un sanctuaire d’éléphants bordant le Tamil Nadu dans l’État d’Andhra Pradesh. Encore des éléphants! J’ai pensé.

En moins d’une heure, j’ai reçu un e-mail d’un nouvel ami, un Britannique d’une cinquantaine d’années. Nous n’avons jamais parlé des éléphants. Mais à l’improviste, il m’a écrit pour me raconter une «rencontre inhabituelle» qu’il avait eue des semaines auparavant en ramenant un ami à la maison de l’hôpital près de Dharamsala. Il était assis dans un taxi à l’extérieur quand un éléphant, accompagné d’un «troupeau de sadhus», ou hommes saints, les a croisés en descendant la colline. «C’est le seul éléphant que j’ai vu dans ces régions», écrit-il. «De façon inhabituelle, unique et malheureusement pour tout éléphant que j’ai rencontré, ses yeux étaient blasés et usés. Il avait l’air vaincu, comme si son esprit avait été écrasé.

Les éléphants appelaient. Apparemment, j’allais à Koundinya.

«Les solitaires, ils sont très forts.»

Le sanctuaire de la faune de Koundinya est une longue et mince bande de forêt sèche de feuillus dans les Ghâts orientaux, une chaîne de montagnes brisée dans la partie inférieure de l’Inde. Le sanctuaire n’existait pas jusqu’à ce qu’un petit troupeau d’éléphants s’y installe dans les années 1980 – peut-être en raison de la sécheresse – des forêts de Hosur-Dharmapuri au Tamil Nadu. Ils ont été les premiers éléphants à arriver dans l’État d’Andhra Pradesh en 200 ans, et leur apparence était significative, car c’était l’une des premières dispersions d’éléphants reconnues en Inde. Le gouvernement fédéral a créé le sanctuaire de la faune de Koundinya pour les protéger, et la population d’éléphants est passée à 100 à la fin des années 1990, après quoi elle a diminué en raison des décès, des captures et des dispersions.

Les éléphants ne sont pas des animaux stationnaires. Bien que tout le sanctuaire de la faune de Koundinya soit situé dans l’Andhra Pradesh, il se trouve à la jonction des trois États du Tamil Nadu et du Karnataka, ce qui signifie que les éléphants entrent et sortent régulièrement du sanctuaire et traversent les frontières de l’État. Leur population dans le sanctuaire est en constante évolution. Un article de recherche scientifique publié dans Gajah, le journal du Asian Elephant Specialist Group, a révélé qu’il n’y avait que douze éléphants à Koundinya en 2005 et a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une «population viable pour une conservation à long terme». Les raisons de ces faibles nombres comprenaient la forme du sanctuaire, qui mesure environ soixante-dix kilomètres de long, mais ne varie que d’un à quinze kilomètres de largeur; pressions anthropiques créées par des dizaines de villages et de villes le long de sa périphérie; et un manque d’eau, d’ombre et d’herbe, ainsi qu’une réduction du couvert forestier et des espèces de broutage préférées.

Cependant, l’obstacle le plus important à la conservation à court terme était le conflit homme-éléphant. Quand je suis arrivé à Koundinya en février 2020, les décès d’éléphants avaient récemment augmenté – sept étaient morts au cours des huit derniers mois. Deux étaient des femelles tuées par des éléphants mâles dans le musth, une période de testostérone élevée au cours de laquelle leur pénis devient vert et ruisselle d’urine, ils deviennent plus compétitifs et agressifs et – peut-être étonnamment – plus attrayants pour les femelles en chaleur. Les cinq autres étaient des hommes électrocutés par des fils bas, des transformateurs ou des clôtures électriques.

Madhan Mohan Reddy, l’officier forestier de la chaîne Palamaner, l’une des deux plages de Koundinya, m’a emmené jusqu’à une tour de guet pour étudier la région, qui abrite alors vingt-sept éléphants. Une sélection de son personnel – des hommes en uniformes bruns amidonnés, des femmes en beaux saris brun moutarde – suivait. Alors que nous entrions dans le sanctuaire, Mohan Reddy a souligné la tranchée de dix pieds sur dix que le Département des forêts avait creusée autour de la frontière de près de 250 kilomètres du sanctuaire dans le but de contenir les éléphants. Mais de telles mesures n’étaient pas infaillibles. Chaque nuit, les éléphants émergeaient des routes ou franchissaient des clôtures électriques à énergie solaire pour se livrer aux tentations des champs de canne à sucre, des rizières et des cultures de bananes.

À la tour de guet, nous avons contemplé la longue et mince vallée de Koundinya, une perspective qui ressemblait à celle des peintures de paysages trouvées dans les chambres d’hôtel de milieu de gamme. «Le Tamil Nadu est dans cette direction», expliqua Mohan Reddy, pointant du doigt la vallée. «À cette époque de l’année, les éléphants commencent à migrer vers le barrage.» Il a expliqué que Palamaner Range, où se trouvaient actuellement les éléphants de Koundinya, avait été divisé en quatre sections. Chacun de ceux-ci avait été divisé en trois ou quatre «battements», supervisés par un agent de correction. Lorsqu’un éléphant entrait dans les champs – généralement la nuit ou tôt le matin, car les éléphants sont, comme les chats, crépusculaires – les agriculteurs appelaient le Département des forêts, qui déployait immédiatement un groupe de pisteurs d’éléphants recrutés localement pour les repousser, à l’aide de pétards. , les bruits d’animaux enregistrés et d’autres méthodes. C’était un travail dangereux, et plusieurs pisteurs avaient été blessés lorsqu’ils étaient poussés par des éléphants en colère, généralement des hommes seuls. «Les troupeaux sont de très beaux éléphants», a déclaré Mohan Reddy. «Quand nous commençons à conduire, ils rentrent immédiatement à l’intérieur. Mais les solitaires, ils sont très forts »et résistants, a-t-il dit. En décrivant la situation, je me suis souvenu de la description d’un éléphant mâle solitaire mentionnée à la fin d’un autre article de recherche sur Koundinya, publié dans le Journal of the Bombay Natural History Society en 2009, qui appellerait les «bluffs psychologiques» des pisteurs d’éléphants . Quelque chose à propos de cet éléphant en particulier – son refus de se laisser intimider, son désir de prendre position – m’avait touché. Les traqueurs d’éléphants du sanctuaire de faune de Koundinya « rapportent que le taureau solitaire est maintenant assez habitué aux entraînements et se tient parfois debout et leur jette des objets », indique le rapport.

Lorsque les éléphants mâles atteignent la puberté, entre huit et treize ans, et à moins qu’ils ne dominent le mâle plus âgé du troupeau, ils sont généralement chassés et doivent sortir seuls. Parfois, ils forment un groupe de séparation avec des femelles d’un autre troupeau. Lorsqu’il n’y en a pas, ils forment parfois un troupeau avec d’autres mâles seuls. Les mâles dits «solitaires» du sud-ouest de l’Inde peuvent être contraints de se réfugier dans des zones sous-optimales à la périphérie du territoire des éléphants, comme le sanctuaire de faune de Koundinya.

Et là, ils se retrouvent en difficulté.

Les traces d’éléphants qui ont endommagé les rizières près du sanctuaire de faune de Koundinya. Gracieuseté de Rakesh Kalva

L’éléphant avec une défense

En 2018, un troupeau de quatre éléphants mâles s’est installé à Koundinya. L’un d’eux, une figure frappante avec une défense, était connu sous le nom de Vinayak – ainsi nommé parce qu’il ressemblait au dieu hindou à tête d’éléphant Ganesha, également appelé Vinayaka. Ganesha, populairement vénéré comme le suppresseur d’obstacles, a perdu une défense dans des circonstances qui, selon la mythologie, restent quelque peu floues – quand il l’a interrompue pour l’utiliser comme plume lors de la transcription du poème épique, le Mahabharata; dans un combat avec un avatar de Vishnu; ou quand il s’est mis en colère et l’a jeté sur la lune. Environ 90 pour cent des éléphants mâles de l’Inde ont des défenses, qu’ils utilisent pour creuser pour l’eau, les minéraux et les racines; pour protéger leurs malles; ou à manier comme armes. Souvent, les éléphants ont une défense dominante, semblable à la façon dont les humains ont une main dominante. Pour Vinayak l’éléphant, la cause de sa perte était inconnue.

Vinayak, dont le petit troupeau visite Koundinya depuis sept ou huit ans, était plutôt à l’aise avec les gens. On le trouvait souvent sur la route nationale, broutant les fruits jetés par les vendeurs à la fin de la journée. Alors qu’il était un gros éléphant – même obèse, grâce à son régime alimentaire régulier de cultures – il était relativement bon enfant à l’époque et n’avait jamais été connu pour attaquer.

Pendant un certain temps, les quatre éléphants mâles ont résidé à Koundinya, émergeant pour attaquer les récoltes et provoquer des troubles nocturnes. À un moment donné, on est parti pour l’État du Karnataka. Puis, en octobre 2019, les trois autres se sont aventurés dans le nord – peut-être à la recherche de femmes; peut-être à la recherche de nourriture et d’eau; peut-être à la recherche d’une meilleure forêt – à environ 100 kilomètres au nord se trouve le parc national de Sri Venkateswara, une zone forestière beaucoup plus habitable qui abrite une trentaine d’éléphants. Vinayak est retourné à Koundinya, mais les deux autres ont eu moins de chance. À peu près à mi-chemin du parc national, alors qu’ils s’arrêtaient pour se livrer à des cultures près de la ville d’Irala, ils ont été tués par des câbles électriques posés illégalement destinés à dissuader les sangliers. Le fermier, désemparé et ne sachant pas quoi faire, a rapidement enterré les éléphants pour éviter un tollé. Mais leurs tombes étaient trop peu profondes, et lorsque les carcasses ont commencé à pourrir, les villageois locaux ont alerté les agents du Département des forêts, qui sont arrivés pour incinérer les corps.

De retour à Palamaner, Vinayak, désormais seul, est devenu plus agressif. Il a commencé à déraciner des poteaux électriques, en arrachant avec succès deux d’entre eux. Et ses pillages de récoltes ont continué à irriter les agriculteurs locaux. «Chaque jour, il sortait de la forêt pour manger», a déclaré Sunil Kumar Reddy, l’officier forestier divisionnaire de Chittoor West, qui comprend la chaîne Palamaner. «Même quand c’était la saison des pluies là-bas, et qu’il y avait une sorte de fourrage dans la forêt et de l’eau dans la forêt, il ne restait jamais dans la forêt. C’est pourquoi il est mort. «

Le 21 janvier 2020, Vinayak, qui était probablement dans le musth, s’est approché d’un troupeau près du village de Tekumanda à la frontière du Tamil Nadu. Selon les informations locales, des pisteurs forestiers le ramenaient dans la forêt avec des tambours et des «cris étranges» lorsqu’il a été tué par des fils sous tension suspendus à un poteau électrique qu’il avait déraciné. Cette fois, Vinayak avait, en supprimant un obstacle, créé la source de sa propre chute.

Et malgré les dégâts considérables qu’il a causés depuis son arrivée à Koundinya, la mort de Vinayak a été largement pleurée. Son apparence unique, sa nature accessible et sa présence constante – sinon toujours bienvenue – l’avaient rendu célèbre parmi les villageois. Beaucoup avaient sympathisé quand il a perdu son troupeau. Et maintenant, ils manqueraient de partager des histoires sur ses singeries, ses apparitions régulières le long de l’autoroute. Une vidéo prise le lendemain matin les montre en train d’imposer les mains sur son cadavre immobile. Ils tendirent la main pour caresser son côté, sa trompe, la joue sans défense.

Alors que les éléphants mâles seuls sont exposés au plus grand risque d’électrocution, ils ne sont pas les seuls à en souffrir. Les deux autres mâles qui sont morts récemment à Koundinya étaient avec des troupeaux. Et dans les deux cas, les éléphants restants ont répondu d’une manière qui était tout simplement extraordinaire. Après l’électrocution d’un grand défenseur par des lignes électriques basses en décembre, le troupeau est revenu le lendemain pour piétiner les cultures où il avait été enterré. Et en juillet dernier, lorsqu’un veau de deux ans a été tué par un transformateur au petit matin, sa mère est restée jusqu’à l’aube, planant au-dessus de sa carcasse, puis faisant les cent pas au loin. Les reportages locaux ont déclaré qu’elle avait tenté à plusieurs reprises de soulever son corps du sol. Une fois que le veau a reçu un autopsie et a été enterré, avec les pujas traditionnels, le Département des forêts a interrompu l’alimentation électrique de la région – une décision astucieuse, car la mère est revenue la nuit suivante pour déraciner avec colère le transformateur qui en était responsable. «Cet épisode prouve que les éléphants ne sont pas seulement sages, mais qu’ils aiment leur famille et leurs enfants et que leurs émotions sont incommensurables», a déclaré Mohan Reddy aux journalistes à l’époque.

«Nous ne pouvons pas tout contrôler.»

Ces dernières années, les départements des forêts de Chittoor West et Palamaner ont pris un certain nombre de mesures pour réduire le conflit entre les éléphants et les villageois et pour empêcher la mort des éléphants. En plus d’installer la tranchée, ainsi que des clôtures à énergie solaire, ils ont creusé des passages inférieurs pour éléphants pour dissuader les animaux de traverser l’autoroute Bengaluru-Tirupati. Ils travaillent également avec les villageois locaux pour créer des moyens de dissuasion abordables contre les ravages des récoltes, comme de la poudre de chili mélangée à de la bouse de vache séchée et brûlée, ou avec de la graisse de voiture enduite sur des chiffons. Certains agriculteurs ont été convaincus d’adopter des cultures, comme le mûrier, qui n’attirent pas les éléphants. En outre, les responsables travaillent à améliorer l’habitat forestier et à améliorer les sources d’eau dans le sanctuaire.

Peut-être plus important encore, Kumar Reddy a déclaré que les responsables travaillaient avec la compagnie d’électricité pour augmenter la hauteur des lignes électriques, qui se situaient auparavant à sept ou huit pieds, et pour isoler les transformateurs. Et la compagnie d’électricité a commencé à couper le courant aux villages lorsque les éléphants se rapprochent. «Malheureusement, nous ne pouvons pas tout contrôler, car il y a tellement de groupes et d’endroits où l’électricité peut aller», a déclaré Kumar Reddy. « Nous ne pouvons pas toujours prédire. » La connaissance des mouvements des éléphants étant essentielle pour prévenir les conflits, le Département des forêts a récemment obtenu le financement et les autorisations gouvernementales nécessaires pour placer des colliers radio sur six des éléphants de Koundinya. Cela permettra au département de suivre et d’analyser les mouvements des animaux et d’éviter les accrochages avec les villageois locaux.

Rakesh Kalva, chercheur associé à la Wildlife Research and Conservation Society, a aidé le Département des forêts à développer nombre de ces initiatives. Biologiste d’Hyderabad avec une formation en commerce, Kalva s’est retrouvé déçu par le monde de la finance. Il a commencé à faire du sauvetage d’oiseaux et de chiens, et après avoir obtenu sa maîtrise en biologie et conservation de la faune en 2014, il a entendu parler d’un éléphant qui était mort à Koundinya et est descendu pour enquêter. Depuis, il travaille en étroite collaboration avec les autorités pour trouver des moyens de minimiser les conflits et de protéger les éléphants.

Bien que nombre de ces solutions soient à court terme, Kalva soutient la proposition de créer un couloir d’environ 100 kilomètres permettant aux éléphants résidant à Koundinya de monter dans le parc national de Sri Venkateswara – la direction dans laquelle les deux mâles adultes se dirigeaient lorsqu’ils sont morts. en octobre. «Si Koundinya s’améliore en tant que zone forestière, c’est une bonne retraite temporaire», a déclaré Kalva. « Je ne dirais pas que le conflit prendrait fin, mais il se réduirait. » Bien que cela puisse fonctionner pour les troupeaux, Kalva a noté que les éléphants mâles seuls qui sont devenus dépendants des cultures ne reviendraient probablement pas à la vie des habitants de la forêt. Certaines études ont suggéré que les éléphants mâles préfèrent les cultures pour se faire des partenaires plus gros et donc plus compétitifs. «C’est une sorte de culture de la restauration rapide», a déclaré Kalva, soulignant que ces éléphants ont arrêté de parcourir les dix à vingt kilomètres habituels par jour à la recherche de nourriture et ont perdu la définition habituelle d’un éléphant de forêt en bonne santé. « Ils tirent un avantage des récoltes, mais il y a aussi beaucoup de risques qui y sont associés qu’un troupeau ne prendrait pas. » Trois de ces solitaires résident maintenant à Koundinya, connue localement sous le nom de Ramudu, Bhemudu, et un troisième reste anonyme. «On parle de conflit homme-éléphant, mais il n’est pas vraiment exact de l’énoncer ainsi», a déclaré Kalva, «parce que certains éléphants sont à l’origine de 80% du conflit».

Kalva forme le personnel du Département des forêts pour le recensement national des éléphants en Inde. Gracieuseté de Rakesh Kalva

« Mais quand ils sont tués, ils sont tristes. »

Par une chaude soirée de février, quelques heures après la tombée de la nuit, j’ai rejoint Kalva et un groupe du Département des forêts pour leurs tournées habituelles pour localiser les éléphants et éviter les dégâts aux cultures. S’empilant dans un véhicule, nous nous sommes aventurés sur l’étendue vide de la chaussée sur des chemins de terre. Nous apportions de la nourriture préparée par le Département des forêts à une équipe de pisteurs d’éléphants, environ une douzaine d’habitants qui sillonnaient les forêts et les champs depuis deux jours. Peu de temps après, nous les avons localisés près d’une ferme de bananes, où ils conduisaient un troupeau d’une quinzaine d’éléphants. Ils sont arrivés près de notre véhicule – des hommes minces aux yeux brillants, drapés de tissus colorés. Plusieurs ont tenu des bâtons en bois. Un tumulte de cris s’ensuivit – des disputes bruyantes sur ce qui se passait, comment le gérer au mieux. «Reste près de moi», conseilla Kalva alors que nous sortions. «Cela peut devenir un peu chaotique ici.»

Alors que les fonctionnaires du Département des forêts distribuaient des poignées de pétards aux pisteurs, j’ai suivi Kalva sur un petit sentier et dans les champs de bananes. Deux fermiers sont passés, se plaignant bruyamment de l’inefficacité des pisteurs d’éléphants, avant d’accepter un paquet de pétards et de partir dans une autre direction. Un cracker a explosé au loin: il semblait que les éléphants étaient proches. Pourtant, nos lampes de poche révélaient peu mais le mouvement sensuel des feuilles de bananier se balançant dans la brise nocturne. Bientôt, il est devenu clair que le troupeau était parti, et nous sommes retournés au véhicule. Les traqueurs d’éléphants avaient accepté leur repas et continueraient leurs efforts difficiles – et interminables – pour tenir les éléphants à distance.

« C’est ce qui se passe », a déclaré Kalva alors que nous nous dirigions vers la ville de Palamaner – cette fois, dans le but de localiser deux hommes solitaires, que quelqu’un avait appelés pour dire qu’ils avaient repéré en train de traverser la route. «Nous ne savons jamais exactement où ils se trouvent.» Arrivés à l’endroit indiqué par notre informateur, nous sommes sortis sur le trottoir et avons regardé dans l’obscurité. Il était environ 23 heures, et un grand étang devant nous fournissait un reflet scintillant de la lune. Dans le ciel au-dessus, Orion le chasseur avait pris sa place parmi une éclaboussure d’étoiles. Il y eut des sons de grillons. Et puis les déclarations bruyantes des hommes, se disputant pour savoir où les éléphants pourraient être. «Ils le sauront dans la matinée, car les villageois dont ils ont attaqué les champs appelleront pour se plaindre», a déclaré Kalva.

En émettant des colliers radio sur les éléphants, le Département des forêts espère éliminer les défis liés à la localisation des animaux et à la prévision de leurs mouvements avant qu’il ne soit trop tard. Le département a reçu les permis en mars, mais Kalva a déclaré que, à mesure que la température corporelle des éléphants augmentait sous sédation, les opérations de collier radio sont généralement effectuées plus tard dans l’année, une fois que les températures se sont refroidies. Selon l’état de la population d’éléphants et la répartition des troupeaux à l’époque, un collier est souvent placé sur une femelle dominante dans chaque troupeau, ainsi que sur certains mâles solitaires.

Avant mon arrivée à Koundinya, je m’étais arrêté à Bengaluru pour rencontrer Swaminathan Shanmugavelu, co-auteur des deux articles de recherche mentionnés précédemment sur Koundinya. Maintenant biologiste basé à Wildlife SOS, Shanmugavelu se préparait à un voyage à Chhattisgarh dans le nord de l’Inde pour une opération de collier radio sur un groupe d’éléphants problématiques là-bas. Il a feuilleté des images sur son ordinateur qui montraient les troupeaux de Chhattisgarh debout dans des rizières et des trous dans les maisons des gens – qui, selon lui, étaient causés par des éléphants à la recherche d’une liqueur fabriquée localement. (Les éléphants apprécient depuis longtemps le breuvage de la fleur de mahua riche en nectar, ce qui a incité les responsables forestiers à demander aux habitants de s’abstenir de faire la boisson – avec un succès limité.) Ensuite, il y avait les photos de villageois posant pour des selfies avec les animaux, dans le les touristes américains profitent des ours ou des bisons dans les parcs nationaux – et sont souvent confrontés aux mêmes conséquences. Lorsqu’il atteignit une photographie d’un grand mâle, Shanmugavelu s’arrêta avec un sourire. «C’est mon éléphant!» dit-il, avec quelque chose de proche de la joie.

« Que voulez-vous dire, c’est votre éléphant? » J’ai demandé.

« C’est un gros tusker, un éléphant mâle que nous prévoyons de coller », a déclaré Shanmugavelu. Il a poursuivi en expliquant que l’éléphant avait tué plusieurs personnes et j’ai demandé s’il avait un nom. «Je ne leur donne pas de noms», a déclaré Shanmugavelu. «Ensuite, les gens les identifient. C’est pourquoi j’ai mis un code – celui-ci est ME-1. » Comme de nombreux biologistes en Inde, Shanmugavelu hésite à rendre les éléphants facilement reconnaissables aux villageois qui peuvent alors s’investir personnellement dans leur capture.

À Koundinya, Kalva partageait des sentiments similaires. «Lorsque vous leur donnez des noms, il est plus facile pour les gens de plaider pour leur retrait», a-t-il déclaré. « Les gens qui s’attachent veulent les sauver, tandis que les gens qui ne les aiment pas veulent les tuer. » Inévitablement, cependant, cela arrive – en particulier avec des individus facilement identifiables, comme Vinayak. «Les villageois ne veulent pas de ces éléphants, mais quand ils sont tués, ils sont tristes», a déclaré Kalva. «Ils mettront des fleurs sur les éléphants et pleureront même devant les éléphants.»

En règle générale, les éléphants sauvages ne seront pas enlevés de leur habitat naturel à moins qu’ils n’aient tué des humains dans une région et qu’ils se soient révélés des récidivistes. Alors que les éléphants de Koundinya ont causé quatre à cinq blessures au cours des huit derniers mois, il n’y a eu aucun décès humain dans les environs du sanctuaire depuis 2015. Il y a plus de dix ans, deux de ces éléphants mâles problématiques ont été retirés de force de la forêt et transformés en dressés. éléphants appelés kumkis. Ils résident maintenant dans un camp d’éléphants près de la ville de Kuppam, à l’extrémité sud de Koundinya. Si nécessaire, le Département des forêts peut employer ces kumkis pour aider à la chasse aux éléphants, et le ferait probablement s’ils tentaient d’envoyer des troupeaux dans le parc national de Sri Venkateswara. «Le processus utilisé pour créer des kumkis est vraiment brutal», a déclaré Kalva, expliquant que les éléphants sont placés dans une petite zone, comme une boîte, et poussés à plusieurs reprises. «Finalement, ils perdent l’envie de vivre.»

En parlant, je me suis souvenu de la description de mon ami britannique de l’éléphant qu’il avait rencontré près de Dharamasla – celui qui «avait l’air vaincu, comme si son esprit avait été écrasé».

«Tout le temps en fuite»

Fin février 2020, des délégués de quatre-vingt-deux pays, parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, se sont réunis à Gandhinagar, en Inde, avec d’autres experts, des représentants des Nations Unies et des ONG nationales et internationales, pour leur treizième conférence . Là, ils ont pris la décision d’ajouter l’éléphant d’Asie, avec six autres espèces, à l’Annexe I, qui fournit la catégorie de protection la plus stricte. La proposition du gouvernement indien d’inclure l’éléphant d’Asie a déclaré que si la majorité de la population se trouve en Inde, le reste est réparti entre d’autres pays, dont plusieurs partagent des frontières. En vertu de la convention – un accord de coopération des Nations Unies pour la conservation des espèces migratrices sauvages – les éléphants seraient, du moins en théorie, autorisés à migrer entre les nations sans interruption.

Ajay Desai, un défenseur de la conservation des éléphants en Inde qui a travaillé sur la proposition, a déclaré que la mesure était essentielle pour les petites populations d’éléphants le long de la frontière de l’Inde avec le Bangladesh, le Népal, le Myanmar et le Bhoutan. «Leurs populations et la viabilité à long terme de leurs populations dépendent entièrement des mouvements transfrontaliers», a déclaré Desai. «Si ce mouvement transfrontalier est coupé ou perdu, ces populations sont condamnées.» Les éléphants d’Asie peuvent vivre plus de soixante ans. Et bien que leur aire de répartition soit beaucoup plus petite que celle de la plupart des espèces migratrices, elle peut s’étendre sur 600 kilomètres carrés ou plus.

Desai préconise de séparer la question de la conservation de celle de la gestion des conflits, tout en reconnaissant et en répondant aux deux préoccupations. Les principales causes du conflit homme-éléphant en Inde, a-t-il dit, sont la dégradation de l’habitat et la surabondance – ce qui fait référence à une population d’éléphants devenue trop importante pour son territoire. «Le conflit est bidirectionnel», a-t-il déclaré. «J’ai besoin de faire quelque chose à l’intérieur de la forêt pour aider à la dégradation de l’habitat. J’ai besoin de faire quelque chose à l’extérieur pour aider les gens. Si je n’ai pas cet équilibre, personne ne m’écoutera. » Si la population d’éléphants d’Asie en Inde est difficile à mesurer avec précision, les chiffres du recensement du gouvernement indiquent qu’elle est stable, voire en augmentation. Les éléphants, a déclaré Desai, «se débrouillent très mal dans certaines régions, ils vont bien dans certaines régions».

Pourtant, il n’a pas bon espoir pour leur avenir. En raison de la destruction continue de l’habitat et de la dégradation des forêts, «les perspectives de demain, même dans les meilleures zones, sont encore sombres», a-t-il déclaré.

Pour l’instant, de nombreux biologistes à travers le pays travaillent pour gérer le conflit, y compris Anand Kumar, un scientifique de la Nature Conservation Foundation, qui dirige des projets à deux endroits dans les Ghâts occidentaux. Sur le plateau de Valparai dans le Tamil Nadu, qui abrite de nombreuses plantations de thé, son équipe a développé un système d’alerte précoce primé qui comprend des reportages sur téléphone portable de la population locale, des emplacements d’éléphants diffusés sur la chaîne de télévision locale et un système de lumières d’alerte qui peut être activé lorsque les éléphants se rapprochent. As a result, the number of human deaths dropped from an average of three per year from 1994 to 2002 to an average of one from 2003 to today—a difference that Kumar said affects the entire community. “It may be a very small number for many people,” he said. “But when a person loses life, the person may be a breadwinner of that family. And it may also create a lot of fear.”

In 2015, Kumar began efforts to replicate this success in another landscape—Hassan, a high-conflict area in Karnataka state. Just prior to Kumar’s arrival, the government had captured twenty-two problematic elephants—seventeen of which were taken into captivity, while five were released. “More elephants appeared, so the situation was back to square one,” Kumar said. “People were dying and there was a lot of damage to crops.” While the area experienced an average of five human deaths a year between 2010 and 2017, Kumar’s team began implementing its mobile communications early warning system. In the past two years, Kumar said, no human or elephant deaths have occurred. Still, there’s work to do in mitigating damage to coffee, rice, and other crops, he said.

Kumar emphasized that elephant captures—which usually target large, aggressive males—are not a viable solution to conflict, and actually serve to complicate the issue. In Hassan, he said, each time a male elephant is removed, the delicate relationship between elephants in the area is disrupted and two or three arrive to take its place. “It creates a vacuum there, and lots of males will try go assert themselves,” Kumar said. “And they don’t know how to behave with people. They’re all the time on the run. They walk really fast and are really aggressive because they’re really worried about themselves in an area they don’t know.” Not to mention, capture can prove devastating to elephants—particularly those confined to captivity. “Making them domestic elephants and breaking their spirit—an individual who is free-ranging in his own world, and suddenly confining that individual in a corral—is absolutely unethical,” Kumar said. “So we are neither helping elephant conservation nor solving the conflict.”

Despite a desire to preserve Asian elephants, local governments and forest departments struggle to manage the reality of their existence. In recent years, the elephants’ natural migratory patterns have been stymied not only by the continued expansion of human settlements, but also by the fact that their crop-raiding and conflict-causing tendencies mean most authorities would prefer they live elsewhere. Their presence places a constant drain on manpower, energy, and financial resources. “Nobody wants the elephants,” Kumar Reddy said. “We want the elephants to thrive as a species. But local conditions are such that we want the elephants to go inside the forest and stay there. When they come out people are angry with them, because they’re losing their livelihoods.”

The Chittoor West Forest Department receives hundreds of complaints of crop damage every year, and compensates villagers a government-mandated amount depending on the value of the crop and extent of the damage. For a heavily damaged acre of rice paddy or sugarcane, villagers receive 6,000 rupees, while for a mango tree they’ll receive 1,500, Kumar Reddy said. Still, “they’re not satisfied with the extent of compensation. We’re giving them 6,000 per acre, and they’re expecting 20,000 per acre,” he said.

And Koundinya’s elephants are exhibiting signs of dissatisfaction, as well. After years of being constantly driven from crop fields, several display indications of stress and aggression that exceed a typical response. For the past two or three years, they’ve occasionally attacked cows left tied up in fields—a highly abnormal behavior. I asked Kalva why this might be, and he posited that the elephants could have associated cattle with humans, or may be concerned that the cattle will alert humans. “They have no place to go,” Kalva said of the elephants. “They just keep moving around, and wherever they’re driven they go.” I asked if these loner males were still searching for a herd, and Kalva said this is something he hopes to discern through the radio collaring operation. “If you see a lot of haphazard movement, there’s not a fixed route that they follow, that means they’re in search,” he said. “If they’re just in one area doing the same thing every day, they just want to eat food and get by.” Finally, and with some trepidation, I asked Kalva about the lone male from the 2009 report I’d read—the one who would hurl things at the elephant trackers. In my heart of hearts, I was hoping he’d survived. “I think he may still be here,” Kalva said, referring to the third of Koundinya’s three loner males, along with Ramudu and Bhemudu. “There’s one that throws rocks and things.”

A secret happiness bloomed within me. More than a decade later, this unnamed male was still taking his stand. Still holding his ground, still uncaptured. Still refusing to be driven away.

Reprinted with permission from The Delacorte Review.

