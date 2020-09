La jeune femme qui a ouvert la porte de son appartement dans un t-shirt AC / DC surdimensionné avait des marques de rayures sur le cou.

Mais elle a insisté sur le fait qu’elle allait bien quand un adjoint du shérif du comté de Williamson, au Texas, a répondu à l’appel d’un voisin inquiet au sujet d’une éventuelle violence domestique.

Son copain était parti, a-t-elle assuré au député. Elle a précisé qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec la police.

«Je ne veux pas vous parler, en particulier le comté de Williamson», a déclaré le jeune homme de 20 ans dans des images de caméra corporelle. «Vous avez tous une très mauvaise réputation. Je ne veux pas traiter avec vous.

Quelques instants plus tard, sans provocation, le député Lorenzo Hernandez a saisi la jeune femme. Alors qu’elle criait, il a menacé d’utiliser son Taser. Lui et deux autres députés l’ont jetée au sol, la menottant pendant qu’ils fouillaient sa maison.

L’escalade violente de ce qui aurait dû être une interaction de routine avec les forces de l’ordre est la dernière d’une série de rencontres agressives entre les députés du shérif du comté de Williamson qui ont été révélées au cours d’une enquête en cours menée par l’American-Statesman, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Parmi les autres incidents récemment révélés par le journal, citons la mort en mars 2019 du père noir de deux enfants, Javier Ambler, lors d’un arrêt de la circulation, et plusieurs poursuites dangereuses à grande vitesse lancées pour des infractions routières mineures.

Le schéma troublant coïncide avec le partenariat de 11 mois de l’agence avec l’émission de télé-réalité A&E «Live PD», au cours de laquelle les équipes de télévision ont filmé les députés du comté de Williamson alors qu’ils patrouillaient dans les rues, procédaient à des arrestations et interagissaient avec le public. L’émission a été annulée deux jours après que le Statesman et KVUE-TV aient rapporté pour la première fois les détails de la mort d’Ambler.

Live PD ne filme pas l’incident impliquant la victime de violence conjugale, bien que Hernandez soit l’une des stars de la série. Mais il a été capturé sous plusieurs angles sur des images de caméra corporelle récemment obtenues par le Statesman.

Il s’agit également de l’un des cinq cas de recours à la force actuellement sous enquête par les Texas Rangers et les procureurs locaux.

L’incident du 21 septembre 2019 est particulièrement troublant car il impliquait non pas un suspect dangereux, mais une victime présumée accusée d’aucun crime, selon des experts des forces de l’ordre qui ont visionné les images à la demande de l’homme d’État.

Les défenseurs de la violence domestique se disent horrifiés que les députés aient également grondé la femme pour ce qui s’est passé. Ce comportement, ont-ils dit, ne fait que rendre plus difficile la persuasion des victimes de faire suffisamment confiance à la police pour signaler les abus.

«Comprenez les circonstances dans lesquelles vous vous placez, et vous nous obligez à faire face à ces problèmes», a déclaré Hernandez à la femme après que les députés lui aient ouvert les menottes.

Un ancien sergent du département a déclaré à l’homme d’État qu’il avait signalé le cas aux superviseurs, mais qu’il avait d’abord été traité de manière défavorable.

Dans un communiqué publié cette semaine, l’adjoint en chef du département a déclaré que la gestion de l’incident par Hernandez «n’était pas conforme aux normes élevées du bureau du shérif». Chody, qui a félicité Hernandez publiquement, l’a suspendu pendant un jour après une enquête des affaires internes sur l’incident.

Deux mois après l’incident, il a promu Hernandez.

Hernandez n’a pas répondu à un e-mail demandant un commentaire.

La femme au centre de l’affaire n’a pas voulu s’exprimer publiquement, et l’homme d’État ne la nomme pas parce que sa famille a demandé en son nom qu’elle ne soit pas identifiée.

L’incident

Alors que les députés convergeaient vers le complexe d’appartements de banlieue à 19h23. ce samedi soir, la députée Amanda Pereira a été la première à contacter la femme.

Un voisin l’a conduite dans un appartement avec une porte vert foncé et un tapis sur lequel on pouvait lire «Hope, Love, Joy».

«Elle nous a suppliés de ne pas appeler», a chuchoté la voisine au député.

Pereira, diplômée de l’académie de formation du département trois mois plus tôt, a frappé à la porte de la femme. Elle lui a assuré qu’elle voulait seulement savoir qu’elle n’était pas blessée.

Periera lui a demandé d’expliquer ce qui s’était passé, l’a interrogée sur ses blessures au cou fraîches et a griffonné son nom et sa date de naissance dans un bloc-notes.

«Je ne sais pas où il est», a-t-elle dit à Pereira. « Il est parti. Nous nous sommes disputés. C’est tout. Rien de physique.

La femme est ensuite retournée dans son appartement.

« Elle ne veut pas être coopérative », a déclaré Pereira à Hernandez, un agent de formation du département, alors qu’il arrivait sur les lieux et se précipitait devant elle vers la porte de l’appartement.

Pereira frappa.

«Donc, nous devons voir qui d’autre est à l’intérieur de votre appartement», dit Pereira à la femme en répondant.

« Non, vraiment pas, » répondit la femme en levant la main.

Hernandez a attrapé la femme, qui s’est mise à crier.

«Qu’est-ce que c’est que…? Que faites-vous tous? cria la femme.

« Lâchez la porte ou je vais vous Tase! » Hurla Hernandez.

L’adjoint David Dickerson est arrivé et s’est précipité dans les escaliers. Sa caméra corporelle a capturé Pereira avec son bras autour du cou de la femme alors qu’il commençait à passer les menottes à la jeune femme de 20 ans.

Suite à une bagarre de 30 secondes, les trois députés ont menotté la femme qui est tombée au sol.

« Oh mon Dieu, vous êtes tous psychopathe! » hurla la femme.

«Arrêtez de faire couler la bouche et calmez-vous», hurla Hernandez. «Fermez la bouche et arrêtez de parler. Que vous souhaitiez ou non coopérer, nous allons faire ce que nous devons faire. »

La femme a dit aux députés à plusieurs reprises qu’ils lui faisaient du mal. Alors que les députés l’assis, Hernandez entra dans l’appartement avec Dickerson, faisant briller leurs lampes de poche et criant: «Bureau du shérif du comté de Williamson!»

Au cours d’une recherche infructueuse de cinq minutes, Pereira est restée à l’extérieur avec la femme et sa sœur, qui étaient à l’intérieur de l’appartement et ont également dit aux députés que l’homme était parti.

Les députés ont ramené la femme chez elle et ont dégrafé les menottes.

Hernandez l’a avertie.

«Lorsque nous n’obtenons pas votre coopération, c’est ce qui se passe», a déclaré Hernandez, en montrant les menottes. «Tous ces cris, et euh, tout ça ne nous fait pas arrêter. D’ACCORD? »

La femme a répondu: «Quels sont mes droits légaux? Pouvez-vous me dire mes droits légaux? »

«Nous devons faire un contrôle de l’aide sociale pour nous assurer que toutes les personnes sont en sécurité dans cette maison», a poursuivi Hernandez. Il a agité un doigt et a grondé: «La prochaine fois que nous nous présentons, vous n’avez pas le droit de faire cela, de nous garder hors de chez vous.»

Un examen de cas

Lorsque la jaquette a atterri sur son bureau quelques jours plus tard, le Sgt. Troy Brogden, dont le travail consistait à confier de nouvelles enquêtes à une brigade de détectives, fut immédiatement troublé.

«Je lis le rapport (de Pereira), et je suis arrivé à la partie où il mentionnait que sa tête avait heurté le sol avec un bruit sourd», a déclaré Brogden, maintenant à la retraite, au Statesman dans une récente interview. «Je me suis dit:« Pourquoi n’a rien fait? »

Regarder des images de caméras corporelles a accru ses inquiétudes.

«J’ai eu cette situation, je ne sais pas combien de fois», a déclaré Brogden. «Vous expliquez:« Je dois entrer et je dois voir qui est ici »et il n’y avait rien de tout cela. C’était: «Écartez-vous de mon chemin. Je suis le patron. »Tout cela n’était pas nécessaire.»

La loi du Texas permet aux forces de l’ordre d’entrer dans une maison sans mandat s’ils craignent raisonnablement que quelqu’un à l’intérieur soit en danger.

Brogden a déclaré qu’il avait exhorté les superviseurs à plusieurs reprises à aborder la question. Il a estimé que ses efforts pour rendre les comptes aux députés ont été reçus de manière défavorable par le ministère et Chody.

« Il m’a dit qu’il ne pensait pas que j’étais » Team Chody « », a déclaré Brogden. «Je leur ai dit:« Ce n’est pas «Team Chody». C’est «Team Williamson County». J’étais gêné de dire que j’y travaillais. «

Il a pris sa retraite quelques mois plus tard.

Le ministère a refusé de fournir de la documentation sur son enquête sur les affaires internes. Dans un communiqué, l’adjoint en chef Tim Ryle a déclaré que «son incapacité à désamorcer correctement l’incident est inacceptable». Hernandez a été démis de ses fonctions d’officier de formation sur le terrain et a reçu l’ordre de recevoir une formation supplémentaire en plus de la suspension d’une journée.

Il a été promu deux mois plus tard au poste de détective et enquête actuellement sur les crimes contre les biens.

Hernandez faisait partie d’une nouvelle génération de députés que Chody a amenés dans le département après avoir repris l’agence au nord d’Austin en janvier 2017.

Embauché en septembre, Hernandez était le premier d’au moins trois embauches du bureau du shérif du comté de Bastrop. Les deux autres étaient les députés J.J. Johnson et Zach Camden, impliqués dans la mort d’Ambler.

Quatre mois avant de rejoindre le comté de Williamson, Hernandez a eu une bévue embarrassante et potentiellement dangereuse qui a abouti à des mesures disciplinaires.

Il a informé les superviseurs que, alors qu’il se préparait à travailler, il avait «cherché partout» une pochette avec son arme. D’après ses dossiers personnels, il a appelé le service de police de Bastrop, qui a signalé qu’une arme de poing de calibre .40 Sig Sauer avait été trouvée dans un restaurant Wingstop local.

Hernandez a expliqué plus tard qu’il était allé là-bas pour manger avec sa famille. Il a dit aux superviseurs qu’en attrapant les restes, il avait oublié l’arme par inadvertance. Il a été suspendu sans solde pendant 12 heures.

Dans le comté de Williamson, Hernandez a été rapidement présenté sur «Live PD», souriant sur plusieurs photos promotionnelles. Hernandez est apparu dans un épisode qui a capturé l’arrestation violente en juin 2019 de Ramsey Mitchell, qui a été blessé de longue date après que cinq députés ont déchaîné un barrage de coups de poing, de coups de genou et de chocs Taser. Dans la vidéo, Hernandez arrive après que d’autres députés, dont Johnson et Camden, aient épinglé Mitchell au sol. Hernandez court de son véhicule à la mêlée et délivre plusieurs coups de poing à Mitchell. Les Texas Rangers enquêtent également sur cet incident.

Hernandez a intensifié les efforts de collecte de fonds de charité de Chody. En mars dernier, Chody a posté une photo de lui avec Hernandez et un autre député qui s’est fait raser la tête pour la Fondation St. Baldricks, qui recueille des fonds pour aider les enfants atteints de cancer.

Un mois plus tard, Chody a tweeté que Hernandez avait accepté d’être massacré à travers une table par le lutteur pro Dustin Rhodes pour collecter des fonds pour la même organisation caritative.

Le département du shérif du comté de Williamson, Robert Chody, s’est engagé dans 40 poursuites en 2019.

Vêtu d’un T-shirt rouge avec les mots «Tâché et confus», Hernandez a remercié les téléspectateurs qui avaient contribué et a souligné la table pliante en bois dans laquelle il était sur le point d’être jeté alors que les lumières de la police bleues et rouges clignotaient autour de lui.

Rhodes compta alors jusqu’à trois, souleva Hernandez et le plaqua si fort sur une table qu’il se cassa en deux.

« AIE!!! » Chody a écrit sur Facebook. « Merci pour votre aide. »

«Il faut avoir de l’humanité»

Timothy T.Williams, un superviseur de détective principal à la retraite pour le département de police de Los Angeles qui a élaboré des politiques et des procédures en matière de violence domestique pour l’agence, a examiné les images de la caméra corporelle et a déclaré que les députés avaient commis de nombreuses erreurs.

Ils ont initialement envoyé un seul agent pour parler à la victime présumée. L’adjoint a lancé des questions au lieu d’établir un rapport.

Il était troublé que personne n’ait expliqué l’importance de fouiller sa maison avant qu’Hernandez n’utilise la force.

Williams a déclaré que les députés auraient également pu compliquer une enquête s’ils avaient trouvé et arrêté l’assaillant: les enquêteurs ont peut-être eu du mal à déterminer quelles blessures provenaient de cet attaquant ou de Hernandez.

Nikhita Ved, directrice principale des services juridiques de l’Alliance SAFE, une organisation à but non lucratif qui aide les victimes de violence domestique, a déclaré que de nombreux survivants avaient vécu des relations dans lesquelles le pouvoir et le contrôle étaient exercés sur elles. Ils gagneraient à ce que les forces de l’ordre aient une conversation calme – ne poursuivant pas les parties familières de leur relation abusive, a-t-elle déclaré.

«Une conversation a beaucoup de pouvoir», dit-elle. «Les traiter comme des survivants et non comme quelqu’un qui peut aider à une enquête peut aller très loin.»

Les experts conviennent généralement que les députés avaient l’obligation de pénétrer dans le domicile pour assurer la sécurité de la femme et réduire la responsabilité du service si elle subissait par la suite un préjudice.

Ancien procureur de district adjoint du comté de Harris, L.E. Wilson, un expert de l’État sur les lois sur les fouilles et les saisies, a déclaré que l’incident était le type auquel les agents étaient souvent confrontés sans réponse claire sur la façon de procéder.

« Cela se résume à: » Que pense l’officier? « , A-t-il dit. «S’ils avaient vraiment une inquiétude au sujet des occupants, je pense qu’ils ont le droit d’entrer et de passer avant de partir. ’’

Williams a déclaré que l’incident mettait en évidence la façon dont le comportement des agents pouvait aider à donner le ton d’une rencontre et à déterminer si une scène sensible peut être calmée ou devenir incontrôlable.

«Ce que vous avez vu est faux», dit-il. «Vous devez avoir un peu d’humanité.»

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Après un appel à l’aide, des députés du Texas attaquent une victime de violence domestique