Sergio Massa et Máximo Kirchner en zoom avec le ministre Martín Guzmán

Lors de la dernière session de 2020 Kirchner maximum Raconté Sergio Massa que cette année, le deuxième du Frente de Todos au gouvernement et avec des élections de mi-mandat, le Congrès devrait aller de l’avant avec des lois qui s’attaquent au spectre de l’inflation, soulagent la chaîne des fabricants de prix et s’occupent des poches punies de la Citoyens argentins. Les deux sont d’accord sur cette vision.

Le dialogue a été entendu par certains députés du parti au pouvoir qui craignent qu’il n’y ait pas de post-pandémie et que la deuxième vague de coronavirus obligera à redoubler d’efforts. Dans ce cadre, le Frente de Todos tentera de se réunir mercredi 27 ou jeudi 28 avec un paquet de lois à fort contenu symbolique comme la Monotaxe et le plan de stimulation de la construction.

La clé pour pouvoir se rencontrer a été donnée au Front de tout le trio qui compose Graciela Camaño, Jorge Sarghini et Alejando ‘Topo’ Rodríguez, le Lavagnismo au Congrès. La signature de «Topo», un ancien fonctionnaire à Buenos Aires et La Matanza avant de passer au consensus fédéral, a permis à Massa de déverrouiller le protocole d’exploitation à distance mais avec une majorité en personne. Cela a été prolongé jusqu’au 12 février à la condition que seuls ceux qui certifient leur incapacité à voyager ou sont membres de groupes à risque se connectent via Internet. Ensemble pour le changement exige des garanties écrites que ni la réforme judiciaire ni les changements au ministère public ne seront débattus, deux demi-sanctions qui sont venues du Sénat et qu’Alberto Fernández a inclus dans le décret qualifiant d’extraordinaire. Ils ne définiront leur stratégie que lorsque l’appel à la session sortira de la présidence des députés.

Le premier signal a été donné par Massa, en costume-cravate strict, avec la photo publiée par l’Entre Ríos Marcelo Casaretto, également formellement habillé pour un après-midi chaud au Congrès. «Nous avons rencontré le président de la Chambre pour coordonner les travaux lors de sessions extraordinaires. La semaine prochaine, nous travaillerons sur les commissions et les sessions. Monotaxe, biocarburants, dette, construction, science et technologie, entre autres », a prévenu le député concordien au reste des législateurs.

Sergio Massa dans son bureau au Palais législatif avec le député Casaretto @mpcasaretto

Le tweet n’était pas une erreur: le député a inclus la loi sur les biocarburants qui a été votée à l’unanimité au Sénat en octobre et qui étend les bénéfices au secteur. Il existe un lobby puissant pour et contre la loi. Plusieurs députés espèrent que le président élargira l’ordre du jour, y compris cette demi-sanction, avec un nouveau décret. La même attente génère le traitement des factures de suspension des primaires ouvertes simultanées et obligatoires. Dans les deux cas, le consensus fédéral accompagnerait bien qu’il exige en échange la mise en œuvre du bulletin de vote papier unique.

L’avenir du PASO a de nouveau été un sujet hier: les gouverneurs du nord que le président a rencontrés à Chilecito, La Rioja, ont insisté sur l’inconvénient de tenir des primaires cette année dans le contexte d’une pandémie. Même Gustavo Sáez, de Salta, s’est déjà démarqué et en plus de doubler en appelant à des élections pour le 4 juillet, la législature provinciale a fermé les portes ouvertes pour cette année. Plusieurs de ses collègues menacent de se déployer. “On verra”, a répondu un député national qui travaille au Congrès pour discuter d’une loi à la demande des gouverneurs mais rejetée par Cristina Kirchner, son fils Máximo, et les députés et sénateurs qui y répondent. La Cámpora a besoin de cet instrument électoral pour rivaliser, par exemple, avec les maires de Buenos Aires et aussi pour que les gouverneurs n’imposent pas leur plume comme le kirchnérisme impose celui de l’Institut Patria de Buenos Aires.

Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, Graciela Camaño, Eduardo ‘Bali’ Bucca et Jorge Sarghini

Au-delà des biocarburants et du PASO, Massa et Casaretto ont souligné les questions sur lesquelles il y aurait un large consensus dans le but de convoquer des réunions de comité pour les premiers jours de la semaine prochaine. L’AFIP a prolongé jusqu’à la fin du mois l’obligation de recatégorisation des détenteurs de monotaxe, qui se plaignent que les montants des différentes catégories n’ont pas été actualisés malgré l’inflation. Avant cette expiration, les députés veulent voter la demi-sanction. Sans la loi, les contribuables devront être reclassés en fonction des valeurs de l’année dernière et, dans de nombreux cas, ils seront même exclus du régime.

Le dernier jour de 2020, le pouvoir exécutif national a envoyé au Congrès un projet qui vise à atténuer l’impact négatif sur les petits contribuables qui ont été laissés en position d’être exclus d’office du régime simplifié, un régime qui dans de nombreux cas cache le travail informel. Il établit également des avantages pour les petits contribuables conformes qui sont passés au régime général et une procédure transitoire d’accès au régime général.

Le projet vise à établir que, pour la mise à jour 2021, la variation de la pension de retraite minimale en 2020 est prise en compte. Le pourcentage étant de 35,3%, la facturation annuelle maximale passerait de 1 739 493,79 $ à 2 353 535,10 $ pour la prestation de services, alors qu’elle passerait de 2609240,69 $ à 3530302,65 $ pour ceux qui ils se consacrent à la commercialisation de biens meubles.

Autre information sur le projet: les monotributistes qui au cours des 15 derniers mois ont dépassé la facturation la plus élevée de la dernière catégorie pourraient rester dans la monotaxe, mais seulement lorsque ce montant n’a pas dépassé 25% et à la condition qu’ils paient la différence entre les montants mensualités et ce qui correspond à la catégorie la plus élevée plus un supplément. Ce serait toujours un allégement fiscal pour eux.

Deuxièmement, ce serait la loi de viabilité de la dette, un projet envoyé par le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, qui oblige tous les futurs présidents à demander l’autorisation du Congrès avant de s’endetter.

Le troisième sujet est également facile à convenir: le budget pour la science et la technologie qui serait fixé avec des pourcentages croissants à l’avenir. Dans les commissions, l’avis a été rendu à l’unanimité.

La quatrième question est positive sous différents angles, a-t-il insisté avant Infobae le député Casaretto. Le premier est un stimulant à la construction, avec des exonérations fiscales sur les biens personnels, les bénéfices et les transferts immobiliers pour ceux qui investissent dans des travaux privés. Il comprend également un blanchiment. La construction déborde de ce que signifie l’embauche de main-d’œuvre et des effets sur les intrants dont elle a besoin. Mais ils voteraient également sur un fonds fiduciaire pour les prêts hypothécaires qui cible également la classe moyenne. Au lieu de l’UVA, le salaire serait pris comme une unité et le fonds compenserait la différence.

Le paquet, jusque-là, ne génère pas de rispidité. L’enjeu est la méfiance à l’égard de l’interbloc Ensemble pour le changement qui craint l’avancée de la Justice en Extraordinaire.

