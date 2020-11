Ancien entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, et avant Leo Messi (i) lors d’un match. . / Alberto Estévez / Archives

Barcelone, 1er novembre . .- L’entraîneur Quique Setién a rompu le silence depuis qu’il a été renvoyé de Barcelone lors d’un entretien avec l’ancien entraîneur espagnol Vicente del Bosque publié par le journal El País, où il passe en revue son temps au club du Barça et admet que “Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer, y compris Messi.”

Dans la conversation, l’entraîneur cantabrique révèle des détails sur son expérience à la tête de l’équipe du Barça, une étape dans laquelle, selon le regret, ce n’était pas lui-même.

Setién plonge dans sa relation avec l’Argentin Lionel Messi, qui se qualifie comme “le meilleur de tous les temps”, bien qu’il précise qu’il a eu “suffisamment d’expériences pour faire une évaluation exacte de la façon dont ce garçon (Messi) et les autres sont vraiment” .

“La demande brutale qui existe dans le football aujourd’hui l’a imprégné, ainsi que beaucoup d’autres qui ont besoin de gagner en permanence”, déclare Setién.

Et il ajoute: “Mais, bien sûr, pour gagner, on ne peut pas tout utiliser. C’est vrai qu’il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo (Messi), c’est vrai. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il est le meilleur footballeur de Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté là-bas pendant des années, comment va-t-il et ne l’ont pas changé? “

En ce sens, l’ancien entraîneur de Barcelone fait un parallèle entre l’Argentin et Michael Jordan. “Il y a une autre facette qui n’est pas le joueur et qui est plus compliquée à gérer. Bien plus. Quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes comme on le voit dans le documentaire Michael Jordan (The Last Dance). On voit des choses auxquelles on ne s’attend pas”, affirme-t-il.

Concernant la personnalité du capitaine barcelonais, il affirme qu ‘«il est très réservé» et «ne parle pas beaucoup» mais «vous fait voir ce qu’il veut».

En tout cas, Setien défend que le club – Barcelone – et les supporters sont “au-dessus du président, du joueur et de l’entraîneur”.

“Il y a des millions de personnes qui pensent que Messi, ou tout autre joueur, est plus important que le club et l’entraîneur. Ce joueur, comme les autres autour de lui, a vécu pendant 14 ans en gagnant des titres, en gagnant tout”, dit-il.

Dans l’interview, Setién regrette de ne pas avoir “pris d’autres décisions” à certains moments et regrette de ne pas pouvoir être lui-même.

“Je n’ai pas été moi-même. Je n’ai pas pu, ou je n’ai pas connu, la réalité est que. Quand vous signez pour un club d’une dimension comme le Barça, vous savez déjà que les choses ne seront pas faciles malgré les meilleurs joueurs du monde. La réalité est que je ne pouvais pas être moi, ni n’ai fait ce que j’avais à faire », admet-il.

Setién a été limogé de son poste d’entraîneur peu de temps après la défaite 2-8 de Barcelone face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, une défaite dans laquelle, comme il l’admet, “vous entrez dans l’histoire du Barça”.

“Vous êtes extrêmement endommagé, vous entrez dans l’histoire du Barça avec cette défaite. J’assume mon pourcentage de culpabilité. Un jour, j’écris encore à ce sujet. Après avoir couché, j’ai découvert que la décision avait déjà été prise avant 2-8. J’ai tout découvert”. , révèle.