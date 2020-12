Entretien avec Madelaine Petsch

Madeleine Petsch, la fille aux cheveux roux, est l’emblème de la série adolescente Riverdale. Là, elle joue Cheryl Blossom, une fille riche avec de nombreux conflits internes. La popularité de cette artiste a augmenté de telle manière qu’elle a obtenu son rôle principal dans le film À l’aveuglette, la nouvelle première de TNT Original du label de film Particular Crowd, que l’on peut voir sur TNT ce lundi 14 décembre à 22h.On y apprendra l’histoire d’Ellen Ashland, une jeune femme qui subit une attaque d’un inconnu et en conséquence aveugle. L’arrivée d’un soignant personnel, Clayton (Alexander Koch), qui est lui-même un spécialiste de la transition vers les personnes ayant subi un traumatisme comme celui d’Ellen, provoquera de grands troubles dans la vie sombre d’Ellen. Clayton a-t-il de bonnes intentions?

Dans une communication seule avec Télé-exposition, Petsch a expliqué comment il s’était préparé pour ce personnage et a remercié les fans de Riverdale.

– Madelaine, qu’est-ce qui vous a le plus attiré dans ce projet?

«C’était un grand défi pour moi en tant qu’artiste qui m’a amené à le faire. J’ai lu le scénario et j’ai tout de suite été pris dans le personnage d’Ellen, et j’ai aussi vu le court métrage sur lequel l’histoire est basée et cela m’a encore frappé. D’un côté ce qu’elle voit et de l’autre ce qu’elle imagine.

“Quelles ont été les choses les plus difficiles que vous ayez dû apprendre pour donner vie à une personne aveugle?”

—J’ai fait beaucoup de recherches, je voulais que ce soit la plus authentique, j’ai beaucoup travaillé de l’intérieur, je voulais beaucoup travailler sur les sentiments d’isolement, d’obscurité, de peur et d’être seul. Je voulais travailler sur tous ces sentiments que traverse une personne aveugle. En fait, j’ai vu beaucoup d’interviews de personnes perdant la vue et j’ai essayé de comprendre ce qu’elles en pensaient. J’ai donc construit le personnage pour moi d’abord à l’intérieur puis à l’extérieur.

Entretien avec Madelaine Petsch

—Comment votre vie a-t-elle changé après le succès de Riverdale?

“Oh mon dieu … C’est très différent maintenant!” Beaucoup de jeunes viennent me voir et me disent à quel point cette série était importante pour eux, comment cela les a inspirés à sortir ou à vivre de manière plus authentique, c’est incroyable que cela inspire les gens. Riverdale a créé une plate-forme où je me sens très responsable, et cela a eu un grand effet sur moi, et j’ai une grande famille de fans qui nous apportent toujours leur soutien, car c’est la famille pour moi et aussi la famille qui a été générée en la série. Je me sens vraiment très chanceux d’être là où je suis.

“Comment cette pandémie vous trouve-t-elle?”

– Je viens de rentrer à Vancouver pour tourner Riverdale saison 6 et je me sens plus en sécurité ici qu’à Los Angeles. C’est un monde différent, où nous devons porter des masques, avec une distanciation sociale et nous laver les mains. Mais le plus difficile pour moi est que je ne peux pas être en contact avec mes proches en Afrique du Sud et dans le reste du monde. Je m’inquiète pour moi et pour les gens que j’aime. Et aussi pour le monde.

“Comment est votre relation avec vos followers?”

—Je me sens très chanceux, c’est bizarre maintenant parce que maintenant (avec la pandémie) je ne sais pas où je vais rencontrer de nouveaux fans (rires) mais ils me manquent! J’allais à des conventions avec mes fans et à des réunions, je leur parlais, ils me racontaient leurs expériences concernant mon personnage et à quel point elle était importante pour eux et il est très important d’être connecté avec des gens du monde entier.

«Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer la petite Madeleine, quel conseil te donnerais-tu?

“Je me donnais beaucoup de conseils devant le miroir quand j’étais petite.” Et je pense qu’il m’a toujours donné le même conseil: «Suis ton cœur». Je veux dire, en tant qu’acteurs, nous faisons toujours beaucoup de projections, surtout au début de notre carrière dans la petite industrie. Et il y a tellement de problèmes que vous vous demandez qui je suis vraiment, et là vous devez vérifier votre cœur avec vous-même. Et c’est comme ça. Tant que vous écoutez votre cœur, je ne pense pas que vous vous tromperez jamais.

“Avec qui aimeriez-vous agir que vous n’avez pas encore fait?”

– Je pense que mon plus grand rêve est de travailler avec Wes Anderson, qui est pour moi le meilleur réalisateur du monde. Il sait créer de nouveaux mondes, un environnement totalement différent. Chaque fois que je vois un de ses films, c’est comme si je réalisais à quel point j’apprécie ses films. J’adorerais vraiment pouvoir travailler avec lui.

JE CONTINUE DE LIRE

“Riverdale”, l’héritière de “Beverly Hills 90210”

Les fictions Netflix les plus vues en Argentine en 2020, l’année du COVID-19