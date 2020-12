Mario Casas lance son nouveau film, “Vous ne tuerez pas” et il nous parle de Dani, le personnage dérangeant auquel il donne vie

Tu ne tueras pas raconte l’histoire d’un garçon qui travaille dans une agence de tourisme et est pris en charge par son père malade. C’est une personne ordinaire, qui ne sort pas, n’a pas de petite amie ni d’amis. Mais un soir, il changera sa vie à jamais quand dans un restaurant il rencontrera une fille qui le mènera à une vie de folie. Le film sortira sur une nouvelle plate-forme appelée Cining qui, avec Hoyts Cinema, diffuse du cinéma en ligne.

Dès l’Espagne, Casas Mario, l’acteur qui a brillé dans Contratiempo, Hogar, El praticien et plus loin dans la série El Barco, s’est entretenu avec Télé-exposition à propos de son rôle de Dani dans ce thriller intitulé No Matarás.

– Comment définiriez-vous Dani et quelles choses à propos de Mario trouvez-vous en lui?

– C’est un personnage qui a peur de la vie, des pas. Je pense que ça n’a rien à voir avec moi. Je me considère le contraire, j’aime essayer de sortir de la zone de confort. Ce que nous avons peut-être en commun, c’est que nous aimons tous les deux aider les gens qui nous entourent.

-Le problème avec ce personnage, c’est qu’il a toujours vécu si réprimé de ses sentiments que lorsqu’il veut commencer à vivre, tout va mal …

– Bien sûr, je pense que c’est quelqu’un qui a très peur et qui a toujours été à la merci des autres, de son père, de prendre soin de lui pendant tant d’années, de sa sœur. Il est un homme refoulé et ne s’est découvert que cette nuit-là. Et je pense que les gens qui sont en retrait, qui ne font pas de pas en avant et qui ont peur, sont vraiment ceux qui, lorsqu’ils explosent, peuvent être les plus effrayants. Ce voyage est donc vers cette découverte vers qui il est vraiment.

– En Argentine, les fictions espagnoles sont très bien accueillies et malgré le fait que ce lien avec les productions ibériques ait toujours existé, il semble que nous vivons un âge d’or, pensez-vous qu’il en soit ainsi?

– Pour moi, c’est vivre un âge d’or, mais cela a plus à voir avec ces frontières qui se sont ouvertes avec les plates-formes. Les séries espagnoles ont toujours très bien fonctionné en Argentine. Et de là, j’adresse mes salutations à toutes les personnes en Argentine qui me témoignent de l’affection depuis 16 ans, lorsque j’ai commencé ma carrière. Donc je ne remarque pas tellement le changement. Mais il est vrai que dans le reste du monde, les portes ont été ouvertes aux fictions espagnoles.

“Une carrière à Hollywood vous a-t-elle déjà traversé l’esprit?”

– Ecoutez, je pense que le monde hollywoodien a un peu changé comme nous le pensions. Je me souviens quand Antonio Banderas est parti dans mon pays, puis Penelope Cruz, Javier Bardem qui est parti un peu plus tard, Jordí Mollá est aussi là et quelques autres qui ont fait le chemin. Mais je pense que les histoires étaient différentes et la société était différente. Je pense que le parcours de la «montagne hollywoodienne» a un peu changé avec l’avènement des plateformes.

“Si vous pouviez choisir un réalisateur ou un acteur avec qui travailler, qui choisiriez-vous?”

– Rêver, et penser ici dans notre pays, je rêve de travailler avec Pedro Almodovar que je n’ai pas eu l’opportunité et que cela fait partie de l’histoire de notre cinéma et c’est quelqu’un que j’aimerais dire que j’ai travaillé avec lui. C’est l’un de mes grands rêves. Et puis il y a beaucoup de réalisateurs européens, américains et du reste du monde avec lesquels j’aimerais travailler.

—Vos dernières offres, Tu ne tueras pas, maison, le pratiquant, Ils se sont éloignés de l’image de Mario en idiot. Voudriez-vous refaire un film d’amour?

“Ce n’est pas que j’évite ce style de films.” Peut-être que l’année prochaine, j’aurai un drame romantique ou une histoire d’amour épique et je serai heureux pour la vie. Autrement dit, si soudainement une histoire d’amour ou un drame romantique me venait, je serais prêt, j’adorerais. Beaucoup d’histoires d’amour manquent, en fait ce sont les scripts les plus difficiles à trouver. En Espagne ces derniers temps, il y en a très peu et ce qui m’est arrivé ne correspondait pas tout à fait. S’il y a une histoire comme 3 mètres au-dessus du ciel, dans la trentaine et les sommets, je le ferais.

– Si vous pouviez voyager dans le temps et rencontrer Mario Casas de Les hommes de Paco ou de Le bateauQuel conseil lui donneriez-vous?

– Je pense que cela ne m’en donnerait pas, car au final mes succès et mes erreurs m’ont conduit là où je suis maintenant, à avoir eu une démarche professionnelle et personnelle qui ne changerait rien. Maintenant je pense plus au présent et à ce que je fais et aux personnages qu’ils me donnent et le fait de vieillir m’a fait maintenant plus de capacités et, avec mes 34 ans, j’ai une autre capacité d’analyse. Donc, à la fin, cela m’a donné toutes mes erreurs et mes succès jusqu’à présent. Donc je ne changerais rien … Bien que oui, la seule chose que je changerais c’est cette année. Cela changerait cela.

Scène de “Tu ne tueras pas”

