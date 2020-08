Les États-Unis ont mis à mort mercredi le seul Amérindien condamné à mort dans le quartier fédéral, la dernière d’une série d’exécutions effectuées par l’administration Trump cet été et qui a déclenché un débat renouvelé sur les droits tribaux.

Lezmond Mitchell, 38 ans, membre de la Nation Navajo, a été condamné pour son rôle dans les meurtres en 2001 d’une femme et de sa petite-fille de 9 ans en Arizona.

Les tentatives de ses avocats de faire appel de son exécution, y compris devant la Cour suprême des États-Unis, ont été épuisées et il est mort par injection létale à la prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana, sans une intervention de 11 heures du président Donald Trump.

Cette photo de famille non datée montre Lezmond Mitchell, qui doit être exécuté le 26 août 2020 dans le complexe pénitentiaire fédéral de Terre Haute, dans l’Indonésie, pour le meurtre en 2001 d’Alyce Slim et de sa petite-fille. (Asuka Mitchell via AP)

« Monsieur. L’exécution de Mitchell représente une insulte flagrante à la souveraineté de la nation Navajo, dont les dirigeants avaient personnellement appelé le président à commuer sa peine à perpétuité sans possibilité de libération « , ont déclaré mercredi les avocats de Mitchell, Jonathan Aminoff et Celeste Bacchi. » Le fait même qu’il ait été exécuté malgré l’opposition de la tribu à une condamnation à mort reflétait le mépris du gouvernement pour la souveraineté tribale. «

Les avocats ont fait valoir que le ministère de la Justice « avait exploité une faille juridique » en demandant la peine de mort fédérale contre Mitchell, qui avait 20 ans lorsque lui et un complice de 16 ans avaient détourné une voiture d’Alyce Slim, 63 ans, et l’ont poignardée à plusieurs reprises, puis tuée. sa petite-fille, Tiffany Lee, selon les procureurs. Le complice, également citoyen navajo, n’était pas éligible à la peine de mort en raison de son âge et a été condamné à la prison à vie.

La Nation Navajo s’oppose à la peine capitale. Étant donné que sa souveraineté est reconnue par la Constitution américaine, ses dirigeants peuvent décider d’appliquer la peine de mort aux crimes relevant de la loi fédérale sur la peine de mort.

Mais l’une des accusations dont Mitchell a été reconnu coupable – le détournement de voiture ayant entraîné la mort – n’exige pas le consentement de la tribu en vertu de la loi, car le gouvernement fédéral le considère comme criminel, peu importe où il est commis.

Aminoff et Bacchi ont déclaré que la condamnation à mort de Mitchell « représente une atteinte sans précédent à la souveraineté de la nation Navajo, qui s’est fermement opposée à son exécution ». Ils se sont également demandé si les préjugés raciaux pouvaient avoir joué un rôle dans le cas de Mitchell depuis qu’il avait été jugé devant un jury qui ne comptait qu’un seul Navajo.

Ces dernières semaines, les dirigeants navajos se sont prononcés contre l’exécution, affirmant qu’elle restait le seul cas de l’histoire de la peine de mort moderne aux États-Unis dans laquelle le gouvernement américain l’appliquait à un crime commis sur des terres tribales et malgré l’opposition du gouvernement tribal.

Le mois dernier, le président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, a écrit à Trump pour lui demander de réduire la peine de Mitchell en prison à vie.

« Cette demande honore nos croyances religieuses et traditionnelles, la position de longue date de la Nation Navajo sur la peine de mort pour les Amérindiens, et notre respect pour la décision de la famille de la victime », a écrit Nez.

Carl Roessel Slater, un délégué du conseil navajo, a déclaré qu’il craignait que « si cette exécution se poursuit, le précédent sera établi que, quelle que soit la position souveraine d’une tribu indienne, le gouvernement fédéral puisse tuer des Indiens d’Amérique et Diné, en particulier. »

Dans leur demande de clémence, les dirigeants navajos et les avocats de Mitchell ont fourni des déclarations antérieures de la famille des victimes s’opposant à la peine de mort et des juges de la cour d’appel fédérale qui ont convenu qu’ignorer les souhaits de la tribu indique

Le ministère de la Justice n’a pas fourni de nouveau commentaire mercredi sur la décision d’aller de l’avant avec l’exécution de Mitchell. L’agence a précédemment noté qu’un tribunal fédéral s’était prononcé en 2007 sur la légalité de la peine de mort dans le cas de Mitchell et que le gouvernement fédéral sous les administrations précédentes avait également demandé la peine de mort dans les cas de détournement de voiture ayant entraîné la mort.

En outre, au moins un membre de la famille des victimes, le père de Tiffany Lee, a déclaré récemment à l’Associated Press qu’il consentait à l’utilisation de la peine de mort comme «œil pour œil».

« Je parle pour moi et pour ma fille », a déclaré Daniel Lee.

Mitchell est en passe de devenir le quatrième détenu fédéral à être exécuté cette année après que le gouvernement fédéral a repris la peine de mort en juillet après une interruption de 17 ans.

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs États ont décidé d’abolir la peine de mort alors que le mouvement au niveau fédéral s’arrêtait – une combinaison du manque de priorité sous les administrations précédentes, des préoccupations concernant les exécutions bâclées et les retards causés par les appels prolongés.

Mais Trump, qui a fait avancer un programme de maintien de l’ordre, fait avancer de tels cas, alors même que les critiques ont fait valoir que procéder à des exécutions pendant la pandémie de coronavirus est inutile et met en danger la santé de ceux de la prison fédérale de l’Indiana. .

En annonçant la liste des exécutions le mois dernier, le procureur général William Barr a déclaré que le ministère de la Justice poursuivait « les pires criminels … condamnés par un jury composé de ses pairs après une procédure complète et équitable ».

« Nous devons aux victimes et à leurs familles de reporter la peine imposée par notre système judiciaire », a-t-il ajouté.