Quelques secondes après que les hélicoptères militaires américains ont atterri sur leur objectif, les commandos de l’armée savaient que leur mission de sauvetage de 70 otages détenus par l’État islamique avait pris un départ chaotique.

« Rampe descend; c’est complètement brun-out, une partie de l’enceinte était déjà dans une fusillade assez intense, » Sgt. Le major Thomas « Patrick » Payne a rappelé dans une interview vidéo publiée par l’armée ce mois-ci.

Puis-Sgt. 1re classe Payne était le chef d’équipe adjoint d’un groupe d’opérateurs attaché au 1er Détachement opérationnel des forces spéciales-Delta, qui a rejoint les commandos kurdes le 22 octobre 2015, un raid nocturne pour libérer les otages irakiens de la prison de l’Etat islamique dans la ville du nord de Hawija.

De féroces combats rapprochés pendant le raid ont coûté la vie au coéquipier de Payne, le Master Sgt. Joshua Wheeler, avant la libération des otages. Pour ses actions ce jour-là, Payne deviendra le premier membre vivant de la Delta Force à recevoir la médaille d’honneur, ont confirmé plusieurs sources à Military.com. Les responsables de l’armée ont identifié Payne comme un Ranger, mais ils n’ont pas confirmé publiquement son affiliation avec l’élite et la très secrète Delta Force.

Avant le début de la mission, l’équipe de Payne a passé une semaine entière à planifier et à répéter, selon un compte rendu de l’opération par l’armée. La mission a reçu le feu vert lorsque les renseignements ont montré que la vie des otages était en danger imminent.

«Ce qui était important, c’est qu’il y avait des tombes fraîchement creusées, et si nous n’avions pas attaqué cette cible, les otages auraient probablement été exécutés», a déclaré Payne dans l’interview vidéo.

L’équipe de Payne était chargée de nettoyer l’un des bâtiments du complexe.

«Alors que nous nous dirigions vers le bâtiment, nous avons jeté les échelles», a déclaré Payne. « L’autre partie de mon équipe est allée à leur position de blocage; c’est là que nous avons entendu qu’il y avait un homme à terre, et c’était le sergent-chef Josh Wheeler. »

L’élan s’est brièvement arrêté lorsque les forces kurdes ont hésité au point de rupture du bâtiment.

« C’est à ce moment-là qu’un de mes coéquipiers les a regardés droit dans les yeux et a dit: » Suivez-moi « », a déclaré Payne. «Nous avons coupé les serrures des portes de la prison et ouvert la cellule.

« Il y avait plus de 25 otages dans une cellule et probablement 11 dans l’autre et vous voyez leurs visages s’illuminer et ils sont en train d’être libérés. »

Mais le combat était loin d’être terminé, se souvint Payne, son attitude calme et presque douce.

« Pendant que tout cela se passait, il y a toujours une intense fusillade qui s’est déroulée dans un autre bâtiment », a-t-il déclaré. « Vous pouvez voir les flammes, vous entendez toutes les explosions en cours. Et vous entendez à la radio un appel urgent à l’aide. Et c’est là que j’ai regardé un coéquipier et lui ai dit, ‘hé, allons-y. Allons-y. «

L’équipe de Payne a rapidement déplacé le toit de l’autre bâtiment tout en prenant un feu nourri de l’ouest ainsi que directement en dessous.

« C’est à ce moment-là qu’ils nous crient dessus et que nous leur crions dessus et nous utilisons des armes légères et des grenades à main sur l’ennemi en contrebas », a déclaré Payne.

À ce moment-là, un kamikaze a déclenché sa veste explosive, déclenchant une explosion sous l’équipe de Payne qui a secoué le bâtiment, a déclaré Payne.

«Une fois que vous êtes capable de contrôler votre peur, c’est le pont vers le courage personnel et le courage personnel est contagieux sur le champ de bataille», a-t-il déclaré.

L’équipe s’est rapidement déplacée sous un feu nourri au niveau du sol et a percé des fenêtres et des murs pour entrer dans le premier étage du bâtiment. Une fois à l’intérieur, les combats ont été intenses et les commandos ont commencé à faire des victimes.

« Une des équipes a maintenu le point de brèche jusqu’à leur dernier magazine », a déclaré Payne. « Les balles traversaient leurs uniformes. »

Les serrures de la porte de la prison ont dû être coupées. Payne savait qu’il serait exposé aux tirs de l’ennemi, mais cela ne l’a pas empêché de se lancer dans la mêlée.

«J’ai appelé un ensemble de coupe-boulons et le sergent-major m’a dit: ‘hé, je t’ai eu’», a déclaré Payne. « Ils ont commencé à engager les combattants ennemis dans l’arrière-salle. »

Payne s’est frayé un chemin dans un petit hall et a coupé le verrou supérieur, mais la fumée et les tirs nourris de l’ennemi l’ont forcé à reculer, a-t-il déclaré.

Les forces kurdes ont essayé de couper la deuxième serrure mais ont échoué, alors Payne a décidé de se remettre en danger.

«J’ai repris les coupe-boulons; c’était difficile de respirer, de la fumée s’échappait et il faisait chaud», a déclaré Payne. « J’ai pu couper ce verrou inférieur. »

Alors que les coéquipiers de Payne se précipitaient, un appel est venu par radio pour une évacuation obligatoire car le bâtiment commençait à s’effondrer.

« On nous tire dessus, il est en feu et nous avons des otages à l’intérieur. Et c’était un appel d’évacuation obligatoire », se souvient Payne.

« Donc, mon sergent-major tire les gars de l’une des salles, et je suis comme un entraîneur de troisième base qui les agite à travers le point de brèche initial, et j’arrache un drapeau d’ISIS sur le mur. [and] mets-le dans ma poche. «

La ligne d’otages s’est brièvement arrêtée, alors Payne a attrapé l’un d’eux et a commencé à se déplacer à travers le point de brèche pour les faire bouger à nouveau.

« Je suis retourné dans le bâtiment et j’ai remarqué que l’un des otages … avait pratiquement renoncé à la vie », a déclaré Payne. « Il pesait plus de 200 livres, un gros gars, donc je l’ai essentiellement attrapé par l’arrière du col et l’ai drogué à travers le point de brèche. »

Payne est retourné dans le bâtiment une troisième fois pour un dernier contrôle. Puis il est revenu et a donné l’appel du dernier homme à ses coéquipiers.

Sous un feu nourri, Payne et les autres commandos ont alors formé un mur humain afin que les otages de l’autre bâtiment puissent courir derrière eux et monter à bord des hélicoptères d’extraction.

Payne et ses coéquipiers n’ont pas entendu ce qui est arrivé à Wheeler, qui avait été blessé lors du raid, jusqu’à ce qu’ils atterrissent en toute sécurité.

«Le sergent-major nous entraîne et il nous a informés que le sergent-chef Josh Wheeler avait été tué au combat. Et c’est à ce moment-là que nos coéquipiers nous disent ce que Josh Wheeler a fait ce jour-là», a déclaré Payne.

Très tôt, Wheeler et son équipe ont été pris dans un feu croisé mortel. Wheeler n’a pas hésité à avancer sous un feu nourri, conduisant ses hommes vers leur objectif, a déclaré Payne.

« Ses derniers mots avant de passer au son des armes étaient, » sur moi « », a déclaré Payne.

Une source a confirmé à Military.com que Wheeler avait reçu l’étoile d’argent pour son héroïsme.

Les actes héroïques des opérateurs de Delta Force sont souvent inconnus. Le Commandement des opérations spéciales de l’armée ne confirmera pas que Payne, ou Wheeler, a été affecté à la Delta Force basée à Fort Bragg, en Caroline du Nord. L’armée décrit la carrière de Payne comme ayant débuté lorsqu’il s’est enrôlé en 2002 comme fantassin. Il a été sélectionné pour servir dans le 1er bataillon du 75e régiment de Rangers en 2003, ont indiqué des responsables.

Payne a été chef d’équipe de tireurs d’élite et de tireurs d’élite du 75e siècle jusqu’en novembre 2007, date à laquelle il a été « sélectionné pour une affectation au Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine à Fort Bragg », selon sa biographie sur une page Web spéciale de la médaille d’honneur de l’armée.

Mais deux sources, qui ont servi dans des unités d’opérations spéciales de l’armée et connaissent Payne personnellement, ont confirmé à Military.com que Payne, comme Wheeler, est un membre respecté de Delta Force.

Au cours de sa carrière, Payne a été déployé 17 fois dans le cadre de l’opération Enduring Freedom, de l’opération Iraqi Freedom, de l’opération New Dawn et de l’opération Inherent Resolve, ainsi que dans la zone de responsabilité du U.S. Africa Command.

Il a reçu de nombreux prix de bravoure, dont la médaille de l’étoile de bronze avec dispositif de combat «V»; la Médaille de reconnaissance du service interarmées avec dispositif de bronze «V»; et la médaille de recommandation de l’armée avec un dispositif en bronze «V» avec un groupe de feuilles de chêne argenté.

Le 11 septembre, 19e anniversaire des attentats terroristes de 2001, Payne deviendra le premier membre vivant de Delta Force à recevoir la plus haute distinction nationale pour sa bravoure, selon les deux sources qui connaissent l’histoire de Delta.

Doug Sterner, un expert en récompenses militaires qui gère la base de données du projet Hall of Valor, a confirmé que Payne sera le troisième membre Delta de l’histoire à être sélectionné pour recevoir la médaille d’honneur.

Delta Force a été formé en 1977. Deux autres membres de Delta ont reçu à titre posthume la médaille d’honneur en 1994, pour leur héroïsme lors de la bataille du 3 octobre 1993 à Mogadiscio en Somalie. Ces médailles d’honneur, pour la mission qui deviendrait célèbre pour sa représentation dans le livre et le film «Black Hawk Down», ont été les premières décernées dans un conflit après la guerre du Vietnam, a déclaré Sterner.

Le regretté Master Sgt. Gary Gordon et le Sgt. 1re classe Randall Shughart a reçu la médaille pour s’être porté volontaire pour entrer dans la ville assiégée pour protéger le pilote blessé d’un hélicoptère UH-60 Black Hawk abattu.

Jusqu’à présent, 18 médailles d’honneur ont été décernées depuis la fin de la guerre du Vietnam à des membres de l’armée américaine, a déclaré Sterner.

La médaille d’honneur de Payne fera le décompte de 19, trois d’entre eux pour Delta Force.

« C’est une part importante, 20% pour un élément qui comprend moins de 1% de l’armée américaine », a déclaré Sterner.

Payne n’a pas parlé de son lien avec Delta, mais a déclaré qu’il considérait la médaille d’honneur comme une responsabilité sacrée en hommage aux héros tombés au combat.

«La médaille d’honneur représente tout ce qui est formidable dans notre pays, et pour moi, je ne me considère pas comme un récipiendaire de cette médaille», a déclaré Payne. « Je me considère comme un gardien de cette médaille et ce qui est important pour moi, c’est que l’héritage de mes coéquipiers continuera de vivre avec cette médaille d’honneur. »

– Matthew Cox peut être joint à matthew.cox@military.com.

– La journaliste de Military.com, Gina Harkins, a contribué à cette histoire.

