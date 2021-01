Pour conclure une année mouvementée qui ne manquait absolument de rien, Play Station a annoncé quels sont les jeux vidéo qui atteindront son service d’abonnement, PS Plus, pendant le mois de janvier. A cette occasion, les abonnés recevront le dernier opus de la saga de Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, le médiéval GreedFall et Maneater, qui ne sera disponible que pour PS5, comme c’est arrivé avec Bugsnax.

Quand il s’agit de passer en revue les titres que les abonnés recevront, il ne fait aucun doute que Shadow of the Tomb Raider est le plus intéressant. Le dernier opus de la franchise mettant en vedette l’archéologue le plus connu au monde, Lara Croft, invite les fans à conclure avec la trilogie de redémarrage qui a débuté en 2014 avec Tomb Raider: édition définitive puis continué en 2016 avec Rise of The Tomb Raider.

Cette livraison, qui a atteint le marché par la main de Eidos Montréal, Square Enix et Dynamique cristalline, ferme une parcelle qui tout au long des livraisons a présenté les origines de Lara Croft. Dans cette aventure, l’héroïne se rend au Mexique et au Pérou afin d’arrêter le problème que Trinity et Domínguez ont commencé dans les éditions précédentes.

En termes de gameplay, Shadow of the Tomb Raider propose un peu moins d’action que les autres éditions, car il offre plus de furtivité que les fusillades. Ceci, à son tour, met l’accent sur l’utilisation de l’arc, qui offre la possibilité d’attaquer à longue distance sans faire de bruit. Cependant, au fur et à mesure que l’utilisateur approfondit le titre, il rencontre différents mécanismes de combat et de mouvement qui améliorent l’expérience. Shadow of the Tomb Raider peut être trouvé à Playstation plus à partir du 4 janvier et peut être téléchargé pour PS4 et PS5.

PlayStation Plus a annoncé ses titres pour janvier – Shadow of the Tomb Raider

L’autre jeu intéressant à venir ce mois-ci PS Plus est GreedFall, le jeu de rôle d’action sorti par Les araignées en 2019. Cela invite l’utilisateur à découvrir une île pleine de magie et de secrets perdus, qui a une ambiance quelque peu énigmatique. La direction artistique est l’un de ses points forts, car elle permet au contexte de présenter un style baroque très détaillé, qui, associé aux armes d’époque, lui confère une forte personnalité.

Dans le même temps, le gameplay est basé sur l’exploration, la furtivité et le combat, autant d’éléments clés pour pouvoir avancer dans une histoire pleine de chemins, d’options et de missions à surmonter. L’histoire, pour sa part, permet de voir une confrontation entre des colons envahisseurs qui doivent affronter les indigènes de l’île, protégés par une entité supérieure et magique.

PlayStation Plus a annoncé ses titres pour janvier – Greedfall

Dernier point mais non le moindre, le particulier Maneater, qui arrivera exclusivement pour les utilisateurs de PlayStation 5. Ce jeu de rôle invite l’utilisateur à se mettre dans la peau d’un requin qui doit évoluer à travers de larges scénarios, qui ne deviennent pas des mondes ouverts, mais qui permettent d’explorer librement.

L’objectif du jeu est de survivre dans l’eau, en ayant à surmonter différents problèmes, tels que les bateaux de pêche ou les prédateurs dans chaque zone. Ceci, à son tour, nous permettra de progresser et de personnaliser notre requin, qui peut avoir de meilleures dents, plus de santé et de vitesse. Cela conduira à la création d’un monstre aquatique, qui permettra à l’utilisateur de s’amuser à grande échelle.

Développé avec Unreal Engine 4, le titre permet de profiter d’un niveau graphique intéressant, plein de textures et d’un bon éclairage, qui peut être apprécié à la fois dans l’eau et à l’extérieur, ou au fil de la journée. Ce dernier, à son tour, affecte le jeu, puisque chaque cycle a sa propre identité en termes de ce que l’on peut trouver sur la scène.

Un autre point important de Maneater est le plaisir. Le titre vous invite à passer un bon moment en sortant de l’eau et en mangeant des humains, quelque chose qui procure un moment bizarre et délirant. À son tour, le jeu avec un système de recherche le long Grand Theft Autocar si, par exemple, plusieurs plongeurs sont mangés, les chasseurs qui nous chercheront dans les eaux seront plus difficiles.

PlayStation Plus a annoncé ses titres pour janvier – Maneater

J’ai continué à lire

Torchlight II, l’avant-dernier jeu de l’événement Epic Games Store, maintenant disponible en téléchargement gratuit

Clés de l’humanité: le jeu qui pourrait anéantir la civilisation

Un joueur de Super Mario Maker a mis plus de 3000 heures à battre un niveau