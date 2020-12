La présentation de la Colombienne au Super Bowl a suscité l’intérêt pour son nom aux États-Unis. REUTERS / Mike Blake

La performance à la mi-temps du Super Bowl le jour de son anniversaire (2 février) a donné à Shakira les chiffres dont elle avait besoin pour être la chanteuse la plus recherchée sur Google aux États-Unis cette année. L’artiste a prévalu sur Adele, Doja Cat, Grimes et d’autres artistes.

Selon les statistiques de Google, du 19 janvier au 1er février, la courbe d’intérêt pour le nom colombien a commencé à augmenter, et du 2 au 8 février, c’était le pic des recherches, avec une popularité de 100%. Puis, elle a fait une chute, qui a duré jusqu’à la semaine du 6 au 12 septembre, lorsque la chanteuse a publié une photo d’elle en bikini.

Les données, qui ne vont que jusqu’au 8 décembre, montrent que la courbe se soulève à nouveau dans la semaine du 6 décembre et est probablement due à la sortie de Girl Like Me, la chanson Shakira sortie avec les Black Eyed Peas vendredi dernier, 4 décembre.

Selon les statistiques de Google, les États du Nouveau-Mexique, de la Floride, du Texas, du Massachusetts et du Wyoming sont ceux qui ont le plus demandé aux Colombiens. De plus, parmi les sujets connexes, nous avons recherché «langue», «temps partiel», «Patrick Mahomes», «j’aime ça» et «j’aime ça comme ça», ce dernier pour l’une des chansons qu’il a interprétées dans son émission. Fait intéressant, en anglais, il a posé des questions sur l’âge de Jennifer López, qui accompagnait Shakira dans la présentation, ainsi que sur «Shakira Tongue», grâce à son mouvement de langue qu’elle a fait devant la caméra.

Dans la liste générale des personnalités les plus recherchées, le Barranquilla est situé à la septième position, derrière Joe Biden, qui occupe le premier rang, Kim Jon Un, Kamala Harris, Jacob Blake, Ryan Newman et Tom Hanks.

Le chanteur apparaît également dans les recherches de ‘Où est …’, où il a été demandé, à la cinquième place, d’où venait la chanteuse (D’où est Shakira?).

De plus, le jour du Super Bowl, la tendance Shakira s’est classée numéro un dans le monde sur Twitter, avec plus de 1,3 million de tweets et mentions, et sa musique sur Spotify a été diffusée 230% de plus que la semaine précédant l’émission.

Fille comme moi

La dernière augmentation des recherches pour le nom de Shakira est survenue après l’annonce de sa collaboration sur l’album de Black Eyed Peas “Translation” avec la chanson “Girl Like Me”. Même si le single est sorti le 19 juin, avec l’album, la vidéo était en attente et elle est finalement sortie le vendredi 4 décembre.

Dans la vidéo, la chanteuse revient danser après sa présentation en février au Super Bowl et fait même le fameux moonwalk du chanteur Michael Jackson. Face à cette collaboration, l’interprète a déclaré: «Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vos commentaires et de votre réponse à “Girl Like Me”, plus que je ne pourrais souhaiter !! J’adore!!”.

Dans la vidéo, la chanteuse danse vêtue d’un look années 80 et se promène dans le studio sur un skateboard, dont elle avait déjà donné un aperçu sur ses réseaux sociaux. Les fans de la Barranquillera et du groupe américain étaient en charge de dépasser 34 millions de vues sur la plateforme vidéo YouTube. Cependant, ce sont les utilisateurs de Tik Tok qui ont fait de la chorégraphie de Shakira un défi viral appelé #ShakiraChallenge.

Dans Tik Tok, des millions d’utilisateurs téléchargent quotidiennement des vidéos amusantes et des danses basées sur la chorégraphie que le Barranquilla interprète dans la vidéo, pour laquelle la plate-forme est envahie de clips de ses partisans exécutant les étapes et portant même des vêtements similaires à ceux de Shakira.