Shawn Mendes et Camila Cabello sont l’un des couples les plus populaires de la scène musicale actuelle. Cependant, le chanteur canadien de 22 ans est aux prises avec des rumeurs concernant sa sexualité depuis des années. Lassé de cette situation, l’artiste a clarifié la question avec un message important. “Non, je ne suis pas gay, mais si je l’étais, tout irait bien, il n’y a rien de mal à être gay, mais je ne le suis pas”, il prétendait.

Lors d’une interview pour le podcast Armchair Expert, le chanteur de “In my blood” a déclaré à Dax Shepard qu’il avait vraiment souffert d’être interrogé sur sa sexualité depuis sa jeunesse et a révélé comment cela l’avait affecté émotionnellement.

«C’était très, très frustrant pour moi parce qu’il y avait des gens dans ma vie dont j’étais très, très proche… qui étaient homosexuels et qui n’étaient pas sortis», a déclaré Shawn Mendes, ajoutant: «Et j’ai ressenti une vraie colère pour ces personnes. ».

D’une part, l’artiste aurait voulu le nier mais ne voulait pas laisser entendre qu’il était mal pour lui d’être homosexuel. Et pour ne blesser personne, il a préféré se taire et souffrir en silence: «Vous voulez dire:« Je ne suis pas gay, mais ce serait bien si j’étais gay. Mais aussi, il n’y a rien de mal à être gay, mais je ne le suis pas. Vous ne savez vraiment pas comment réagir à la situation. “

«Tout le monde me dit que je suis gay depuis l’âge de 15 ans. J’ai toujours croisé les jambes et me suis assis dans une position dite féminine. J’ai vraiment souffert avec cette merde“Ajoute l’artiste, qui est en pleine promotion de son album” Wonder “qui comprend la chanson” Monster “, un duo avec Justin Bieber.

Shawn Mendes et Camila Cabello posent avec leur prix de collaboration de l’année pour Señorita aux American Music Awards 2019 (REUTERS / Danny Moloshok)

Le chanteur a également réfléchi aux conséquences que ce type de questionnement social peut entraîner chez les jeunes et a exprimé sa préoccupation que tant de personnes ne puissent toujours pas vivre leur sexualité avec liberté. «Je pense que beaucoup de gars traversent cette situation et des situations encore pires. Il y a tellement de garçons qui sont homosexuels qu’ils doivent entendre des choses comme ça, qu’ils doivent être terrifiés à l’idée de sortir du placard », a déclaré Mendes, qui a également assuré que parfois la masculinité est trop toxique chez certaines personnes et que cela les rend« idiots ».

«J’ai réalisé que nous devions cesser d’avoir à être experts et politiquement corrects à ce sujet, surtout en tant que musicien célèbre. Je dois vraiment être en désordre, dire les mauvaises choses et m’excuser, et dire la bonne chose après m’être excusé et être confus sur la façon de réagir quand les gens disent que je suis gay. Quand ils me disaient que j’étais gay, je demandais: «Qu’est-ce que cela signifie?», A-t-il répondu.

Dans leur conversation, l’une des voix les plus prometteuses de la scène musicale a également parlé de sa partenaire actuelle, Camila Cabello, qu’il a louée pour sa capacité à le pousser à se montrer tel qu’il est vraiment. «Elle me dit: ‘On va se coucher et tu vas mettre ta tête sur ma poitrine et tu vas pleurer. Vous allez me dire ce que vous ressentez parce que si vous ne le faites pas, vous serez un idiot pour la semaine prochaine et je ne vais pas m’occuper de cette merde », a-t-il dit avec un ton humoristique sur le personnage passionné du chanteur cubano-américain. «J’ai la chance d’avoir une relation parfaite“Ajouta le chanteur.

Mendes a également eu une liaison avec le mannequin et épouse actuelle de Justin Bieber, Hailey Baldwin. Les deux ont été présentés au Met Gala à New York en mai 2018, peu de temps avant qu’elle ne donne une seconde chance à Bieber.

