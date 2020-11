Sheinbaum a présenté ses excuses aux proches des enfants de Mazahua (Vidéo: CDMX)

Le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheibaum Marron, s’est excusé auprès des proches de Yair et Héctor, les deux mineurs assassinés dans le centre historique, comme il l’a dit, à aucun moment ils n’ont voulu les criminaliser.

Après la présentation de la gare Constitución 1917 du Terminal 2 du Cablebus, la présidente a pris un moment pour reprendre une conversation qu’elle a eue ce vendredi 13 novembre avec les proches des victimes, Qui est-ce ils ont demandé des excuses publiques.

Avant de terminer, je voudrais vous commenter; le jour d’hier J’étais avec les parents d’Alan et Hector, les deux enfants Mazahua, du Centre, ils m’ont demandé et je le fais publiquement: excuses si à tout moment nous criminalisons leurs enfants», A déclaré le chef du gouvernement.

Il a également noté que c’est travailler avec le bureau du procureur général capitale (FGJCDMX), pour rendre justice et apporter un soutien aux membres de la famille et à la communauté Mazahua située à Santa María La Redonda.

Un homme a été arrêté alors qu’il transportait les cadavres de mineurs dans le centre historique (Photo: Luis Carbayo / quartzcuro)

“Ce sont des victimes, ce sont des enfants et nous allons travailler très proche d’eux; en premier lieu, avec le parquet pour rendre justice dans cette affaire, et deuxièmement, pour apporter tout le soutien dont ils ont besoin, tant aux proches, qu’à ses frères; ainsi que la communauté Mazahua qui se trouve dans cette zone de Santa María la Redonda », a-t-il souligné.

Ce qui précède, après que Sheibaum Pardo ait souligné le 4 novembre le possibilité que le meurtre était un règlement de comptes pour des questions de nascomenudeo.

Ensuite, Karina, la mère des mineurs, a nié que ses enfants aient un quelconque lien avec le crime organisé et a demandé que s’il vous plaît “ne causer plus de problèmes” pour elle et sa famille.

«Si nous sommes convoqués aux audiences si nous allons comparaître, mais par exemple, demander justice, la vérité n’est plus, nous ne voulons plus de problèmes … Ce que nous voulons, c’est que nos enfants se reposent et que Dieu prenne soin de quoi doivent être commandés. Qu’ils venaient de La Unión et qu’ils allaient vendre et qu’ils travaillaient pour eux, tout cela est un mensonge, c’étaient des enfants de la maison qui ne plaisantaient avec personne”La mère a déclaré au journal Milenio.

La police d’investigation du FGJCDMX a mené une opération et une perquisition dans un quartier du 86 rue República de Cuba dans le quartier Centro pour se conformer à la diligence dans le processus d’enquête sur la mort des deux mineurs qu’ils ont été assassinés et démembrés (Photo: Luis Carabyo / Cuartocuro)

Il faut se rappeler que Héctor et Yair ont disparu dans la nuit du 28 octobre, après qu’ils soient allés “rendre grâce” à San Judas Tadeo à son époque. Plus tard Héctor et Yair ils allaient à des “drag shows”, car ils étaient fans de vélos de piste.

Selon les informations du journal El Universal la personne avec laquelle les mineurs ont disparu leur était connueD’après les images capturées par les caméras du Centre de Commande, Contrôle, Informatique, Communications et Contact Citoyen du CDMX (C5), les deux sont montés sur leur moto. Les autorités supposent qu’elles le connaissaient parce que Ils n’ont pas résisté à monter à bord du véhicule et l’ont même salué.

Vraisemblablement, Héctor aurait demandé à Yair ce jour-là de l’accompagner avec sa petite amie aux «courses de dragsters» de motos, où ils avaient supposément prévu de se rencontrer. Cependant, ils n’ont pas atteint leur destination car ils ont été torturés, tués et démembrés.

Jusqu’à présent, le bureau du procureur poursuit ses enquêtes et n’a pas publié de version confirmée des motifs qui ont conduit au meurtre des deux mineurs autochtones.

PLUS SUR CE SUJET:

«Nous ne voulons plus de problèmes»: la mère des enfants démembrés du centre historique ne veut pas en savoir plus sur l’affaire, ni sur la justice

Les détails de la capture des meurtriers des enfants Mazahua: un défaut dans le trottoir et du sang retrouvé dans un quartier

Ils ont capturé «El Chayan», un membre présumé de l’Union Tepito lié au meurtre des deux enfants du Centre.