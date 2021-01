Sheldon Adelson, le milliardaire et agent de change qui a construit un empire de casino de Las Vegas à la Chine, est décédé après une longue bataille contre la maladie, a déclaré mardi son épouse dans un communiqué.

Miami World / Telemundo 51

Adelson, 87 ans, était le PDG de Las Vegas Sands Corp., la société qui a créé des casinos comme The Venetian et The Palazzo on the Strip. Le magnat était également très influent dans la politique américaine et internationale et s’était positionné comme l’un des donateurs les plus importants du Parti républicain.

Le milliardaire a fait don de plus de 430 millions de dollars aux républicains lors de la campagne électorale de 2020. Adelson était un partisan de Trump pendant une grande partie de son mandat, mais n’a pas soutenu les allégations de fraude électorale du président.

Fils d’immigrants juifs, Adelson a grandi avec ses deux frères à Boston. Au cours de la seconde moitié de sa vie, il est devenu l’un des hommes les plus riches du monde.

Adelson était un visionnaire qui a amené des gondoliers et des spectacles à Las Vegas, puis a ouvert la voie au marché asiatique des casinos.

En 2018, Forbes évaluait sa fortune à plus de 35,5 milliards de dollars, se classant dans le top 15 des personnes les plus riches d’Amérique à l’époque.

Les funérailles d’Adelson auront lieu en Israël, alors qu’ils espèrent également avoir des services funéraires à Las Vegas à une date ultérieure.