Sur la photo, le joueur, Richard Sherman, demi de coin des 49ers de San Francisco. . / LARRY W. SMITH / Archives

San Francisco (États-Unis), 13 novembre . .- Le demi de coin des 49ers de San Francisco Richard Sherman, qui n’a disputé qu’un seul match cette année, ne reviendra pas dans l’alignement pour le match de la 10e semaine de l’équipe à la Nouvelle-Orléans, mais jusqu’au douzième, contre les Rams de Los Angeles.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a déclaré aux journalistes vendredi que Sherman n’était pas prêt à jouer.

“Il a fait du bon travail”, a déclaré Shanahan, mais il a ajouté que “(He) a pu s’entraîner les trois jours avec l’équipe de dépisteurs. Si nous devions le faire, nous pourrions le pousser, mais ce ne serait pas la chose intelligente à faire. Nous allons donc le faire faire des pauses cette semaine. et nous nous sentirons bien qu’il affronte les Rams. “

Sherman ratera son neuvième match dimanche, ce qui lui coûtera 62 500 pour chaque match perdu, un total de 562 500.

Il a également perdu, dans la pratique, une prime de 1 million de dollars pour participer à au moins 90% des jeux défensifs de l’équipe en 2020, ainsi qu’une prime de 1 million de dollars pour faire l’équipe du Pro Bowl et une autre pour deux millions pour avoir été nommé dans la première ou la deuxième équipe All-Pro.

Le coût de la blessure serait un peu plus de quatre millions et demi.

Pourtant, il gagnera 8 millions de dollars de salaire et jusqu’à 437 500 dollars de bonus par match.