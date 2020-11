Le réalisateur Luis García Berlanga en 1993. . / Barriopedro / md / Archive

Madrid, 12 novembre. . .- Demain sera le dixième anniversaire de la mort du cinéaste Luis García Berlanga, mais s’il vivait dans ces temps convulsifs de pandémie, de crises économiques et sociales et de “ fake news ”, il aurait sans aucun doute eu beaucoup de matériel pour continuer à faire des films .

«Si nous pensons au« fusil de chasse national »ou, notoirement, à« Tout le monde en prison », où il manipulait déjà la corruption, les trucs et les plaisanteries entre politiciens et hommes d’affaires, il aurait aujourd’hui parfait de continuer à faire ses films. Parce que ce n’est pas le cas. que son cinéma ressemble à la réalité, mais que la réalité imite son cinéma: cela explique sa validité ».

La réflexion est partagée avec Efe Manuel Hidalgo, l’un des intellectuels qui connaît le mieux Berlanga et qui vient de publier un livre qui met à jour un autre publié en 1981 avec des centaines de conversations entre lui et son ami Juan Hernández Les (décédé l’année dernière) avec le cinéaste espagnol.

Une visite détaillée de l’œuvre du grand réalisateur, qui sous le titre de “Le dernier austro-hongrois. Conversations avec Berlanga” (Alliance éditoriale) montre que “tout est dans ses films”.

Dans son cinéma, il y a la société et l’individu, la critique de la comédie et de la satire, et un portrait très précis de l’absurdité de la condition humaine, centrée sur les Espagnols mais avec un caractère universel.

“Nous n’avons pas quitté le berlanguiano, c’est le secret de la survie de Berlanga, que ce n’est pas grave de voir ses films des années 50, 60 ou 90, qui étaient les derniers, car nous continuons à nous identifier, pas avec quoi nous étions, mais avec ce que nous sommes », résume Hidalgo.

Il semble incroyable que dix ans se soient écoulés depuis sa mort car sa silhouette est toujours vivante. Pendant des semaines, des réunions, des entretiens et des cérémonies ont eu lieu à la mémoire d’un cinéaste récompensé au Festival de Cannes pour “Welcome Mister Marshall” (1953), au Festival de Venise pour “The Executioner” (1963) ou au Mar del Plata pour “Paris Tombouctou” (1999).

Le nom de Berlanga est aussi étroitement lié au cinéma espagnol que celui de Luis Buñuel ou de Pedro Almodóvar, et il est probablement le seul réalisateur qui, sans avoir jamais quitté l’Espagne pour travailler, est connu pour son insistance à vulgariser l’empire austro-hongrois: en tous ses films, un personnage a prononcé ces deux mots; une “marque de fabrique”, une blague comme quand Hitchcok regardait ses cassettes.

Des récompenses portant son nom, des cinémas sélectionnés, des musées, des lycées, des places, des rues et même des bars dédiés à Luis García Berlanga attestent que peu de réalisateurs, comme lui, ont été aussi intégrés dans l’imaginaire collectif.

Berlanga “était un peu désemparé”, révèle Hidalgo, il parlait comme une blague, pour être un satiriste, mais il était “un grand connaisseur de la condition humaine, de nos limites et de nos passions imparables” pour lesquelles nous tuons “” , Ajouter.

Et en plus d’être un intellectuel non avoué, cet homme à qui tout sortait “de ses tripes” a fait un cinéma acide, brillant, audacieux et joyeux qu’il serait aujourd’hui très difficile de faire avancer, et non parce que l’Espagne subit une censure comme le régime de Franco, qui ” il l’écrase «sans contemplation, mais cette entité aliénante qu’est« le marché »ne financera pas ses œuvres.

«Le cinéma d’aujourd’hui à Berlanga ajouterait la censure du politiquement correct, et son cinéma est profondément incorrect, du début à la fin. Il comprenait toutes les passions humaines, il ne se souciait pas d’un pauvre ou d’un riche lorsqu’il critiquait ou satirisant leurs intérêts et leurs pièges, et c’est un problème aujourd’hui. ”

«Sous de nombreux aspects – reflète Hidalgo – sa position politique et sociale ou ses idées sur les femmes seraient très difficiles à avaler aujourd’hui».

De ses débuts spectaculaires avec “Welcome, Mr. Marshall! (1953) à” Paris Timbuktu “(1999), Berlanga est l’auteur de dix-huit longs métrages dont au moins la moitié sont des chefs-d’œuvre – dont son premier long-métrage -:” Plácido “(1961);” Calabuch “(1956);” Le bourreau “(1963);” Patrimoine national “(1981);” Les jeudis, miracle “(1957),” Le fusil de chasse national “(1978) …

L’année prochaine, Berlanga continuera à être célébré pour le centenaire de sa naissance (12 juin 1921) et les Goya Awards pour le cinéma espagnol auront lieu dans sa ville natale de Valence (est).

Luis García Berlanga a toujours été très clair: “Il faut fouiller et gratter la société et dire ce qu’ils n’aiment pas mais, en même temps, faire rire les gens, comme l’exige la comédie.” Ces «petites histoires» qui peuvent arriver à n’importe qui.

Par Alicia G. Arribas