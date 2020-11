15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a critiqué Pfizer et la Food and Drug Administration (FDA), une agence de son propre gouvernement, pour ne pas avoir annoncé au préalable les résultats du vaccin pharmaceutique.

“La FDA et les démocrates ne voulaient pas que je gagne en vaccins avant les élections, alors est sorti 5 jours plus tard, comme je l’ai dit tout le temps! “Alors, a écrit Trump dans une série de messages sur son compte Twitter.

“Si Joe Biden était président, ils n’auraient pas reçu le vaccin avant 4 ans, même pas la FDA ne l’approuverait aussi vite. La bureaucratie aurait détruit des millions de vies », a-t-il déclaré.

La FDA, l’organisme de réglementation, fait partie du ministère de la Santé et est dirigée par le commissaire Stephen Hahn, que Trump a nommé.

«Comme je l’ai dit pendant longtemps, Pfizer et les autres (sociétés pharmaceutiques) n’allaient annoncer le vaccin qu’après les élections, car ils n’avaient pas eu le courage de le faire avant. De plus, la FDA aurait dû l’annoncer plus tôt, non pas à des fins politiques, mais pour sauver des vies!“, m’a dit.

Trump a ainsi semblé se féliciter du succès de Pfizer, qui a annoncé lundi que son vaccin contre le COVID-19 était efficace à 90%, au-dessus de ce qui est exigé par les régulateurs américains, ce qui augure bien d’une autorisation d’urgence rapide pour sa mise en œuvre. accessible au public, ce qui pourrait arriver avant la fin de cette année.

Alliance?

Pfizer et l’administration Trump a signé un contrat pour l’achat futur de 100 millions de doses de vaccins pour 1,95 milliard de dollars. Cependant, la société pharmaceutique n’a pas reçu de financement public pour le développer, comme d’autres comme Moderna et AstraZeneca.

Le vice-président Mike Pence semble également s’attribuer le mérite du succès des essais Pfizer.

“BIG NEWS: Grâce au partenariat public-privé forgé par le président Trump, Pfizer a annoncé que son essai de vaccin contre le coronavirus est EFFICACE, empêchant 90% de ses volontaires de l’infection”, a déclaré Pence.