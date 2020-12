15 minutes. L’ancien président américain Barack Obama (2009-2017) a assuré qu’il était «absolument» disposé à recevoir le vaccin COVID-19 lorsqu’il serait disponible pour la population à moindre risque.

“Si Anthony Fauci (l’épidémiologiste en chef à la Maison Blanche) me dit que ce vaccin est sûr et peut vacciner, vous savez, vous immuniser contre le COVID-19, Je vais absolument le prendre“A dit Obama.

L’ancien président a offert une interview à la station de radio satellite, SiriusXM, qui sera diffusée jeudi. Cependant, certains de ses extraits ont été publiés ce mercredi par les médias locaux.

Les déclarations d’Obama étaient connues à une époque où Les États-Unis (USA) se préparent à recevoir les premières doses du vaccin contre le coronavirus avant la fin de l’année.

Pfizer et Moderna ont tous deux demandé au gouvernement de Donald Trump d’autoriser leurs vaccins en urgence.

Un panel des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a informé mardi cibler les premiers vaccins vers les agents de santé et les personnes âgées vivant en maison de retraite.

«Je vous promets que quand il sera fait pour les personnes à faible risque, je le prendrai. Je pourrais finir par le faire passer à la télévision ou le filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science.«Cela a été souligné par le leader politique influent.

La population ne veut pas être vaccinée

le 42% des adultes américains n’obtiendraient pas le vaccin. Les informations proviennent d’un sondage de la firme Gallup publié en novembre par les médias locaux.

Ce pourcentage est cependant inférieur aux 50% enregistrés dans une étude similaire réalisée par la même société en septembre dernier.

“Les vaccins sont la raison pour laquelle nous n’avons plus la polio, la raison pour laquelle nous n’avons plus une tonne d’enfants qui meurent de rougeole et la variole et les maladies qui décimaient des populations et des communautés entières », a ajouté M. Obama.

De même, il a admis que Il peut y avoir «un certain scepticisme» au sujet du vaccin parmi la communauté afro-américaine. Il a rappelé une étude effectuée dans la ville de Tuskegee. Là, le service de santé publique a observé la progression de la syphilis chez près de 400 noirs pauvres en Alabama sur 40 ans (1932-1972).

Ces hommes n’ont jamais été informés qu’ils avaient contracté une maladie vénérienne et n’ont jamais été traités. Cependant, ils ont été soumis à des tests médicaux gratuits. De plus, ils ont reçu de la nourriture et une couverture pour les frais funéraires.

Dans le procès pour les expériences de Tuskegee, les victimes ont été indemnisées.

À ce jour, les États-Unis comptent 13 901 477 cas confirmés de coronavirus SRAS-CoV-2 et 273 181 décès dus à la maladie-19. Cela a été indiqué par l’Université Johns Hopkins.