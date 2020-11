Juan Manuel Santos, ancien président de la Colombie et lauréat du prix Nobel de la paix 2016. . / Juan Paez / Archive

Pour l’ancien président Juan Manuel Santos, qui a signé il y a quatre ans les accords de paix entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), le bilan de ce qui s’est passé depuis lors dans le pays est “assez positif”, car «Des milliers de vies ont été sauvées, de nombreuses régions de conflit vivent une nouvelle aube». C’est ce qu’il a déclaré au célèbre journaliste Yamid Amat, dans une interview pour El Tiempo, publiée ce dimanche 29 novembre.

Santos, cependant, estime que beaucoup reste à mettre en œuvre. Selon le, Il n’existe pas une seule initiative du gouvernement en matière législative qui, par exemple, fasse avancer le premier point des accords, celui de la réforme rurale. «Pouvez-vous imaginer ce que cela signifierait pour le pays si le gouvernement s’assoit avec l’opposition pour se conformer au point un, celui de la réforme rurale? Une dette de 200 ans avec la campagne pourrait être remboursée, la pauvreté et les inégalités qui vont tant augmenter avec la pandémie seraient fortement attaquées », a déclaré l’ancien président à Yamid.

Les belles paroles doivent se transformer en actions concrètes

Le manque d’initiative en matière législative de la part du gouvernement, selon Santos, contraste avec l’inexpérience et l’incompétence de l’administration actuelle qui, à ses yeux, n’a fait que signaler ce qui se passe dans le pays, la recrudescence de la violence, “la pandémie” et même la “raclée de l’équipe de football colombienne”.

«Mais il y a les faits, il y a les chiffres de ce que nous avons laissé derrière nous. Petit à petit, la vérité se fait connaître. L’inexpérience et l’incompétence ne peuvent pas continuer à être cachées ou justifiées avec le rétroviseur, avec de fausses comparaisons, après deux ans et demi à avoir les rênes du gouvernement », a-t-il répondu à l’une des questions de l’entretien.

De la “manière la plus gentille possible”, selon ses propres termes, le lauréat du prix Nobel de la paix 2016 pense que le gouvernement Duque peut et doit faire beaucoup plus pour cet accord. Pour lui, “Les belles paroles doivent être transformées en actions concrètes et avec un financement adéquat”, malgré le fait que ceux qui commandent le pays ont insisté pour avoir mis en œuvre les accords.

La recrudescence de la violence

L’une des questions pertinentes que Yamid Amat a proposées à l’ancien président tournait autour la résurgence de la violence dans certaines régions du pays, qui a été représentée dans les 77 massacres, dans lesquels 309 citoyens ont été assassinés, à ce jour en 2020, selon Indepaz.

En réponse à l’une des questions de l’intervieweur, lorsqu’il a fait remarquer à Santos que certains secteurs déclaraient que son gouvernement n’avait pas réussi à atteindre les territoires laissés par les FARC avec des institutions, et dont le vide était exploité par des structures criminelles, l’ancien président a répondu qu’il tout un programme a été mis en œuvre, mais il n’a pas été poursuivi.

«Le plan qui a été conçu au départ, le plan Horus, pour occuper les 150 communes les plus critiques de la Force publique, a été mené avec beaucoup de succès. Le général Mejía l’a coordonné », a déclaré Juan Manuel Santos.

Le fait que les gangs criminels «se soient multipliés comme des mouches», selon lui, est dû à l’absence d’une «véritable et efficace politique de sécurité qui requiert leadership et volonté politique».

Il espère que Joe Biden soutiendra la résurrection de l’éradication volontaire

L’ancien président Santos a reconnu Yamid Amat pour l’augmentation des cultures illicites, ainsi que pour le fait que l’un des facteurs était l’attente des avantages des accords de paix. Cependant, pour lui, la pulvérisation de glyphosate n’est pas la solution. Parce que?

Parce qu’il n’a jamais été pulvérisé autant que pendant mon ministère et que cela n’a pas fonctionné. De plus, il est très coûteux, mauvais pour l’environnement et mauvais pour la santé publique.

Interrogé sur ce que devrait être le pari, l’ex-président a affirmé que «soutenir l’éradication volontaire», le même qui, en 2018, a contribué à la moitié des 80 000 hectares éradiqués. Cela a été vérifié par l’ONU lorsqu’elle a vérifié, non pas une, mais trois fois, qu’avec cette modalité, le réensemencement était inférieur à un pour cent ».

Concernant la probabilité de convaincre les États-Unis de ne pas faire pression sur l’État colombien en exigeant des pulvérisations aériennes, leur réponse a été: Biden est beaucoup plus réaliste et pragmatique sur cette question. J’espère qu’il soutient plutôt la relance de l’éradication volontaire.

“ La paix tiendra, mais il faut laisser tant de haine derrière ”

La paix est-elle en danger?, Était la dernière question d’Amat à Santos:

Pas la paix avec les FARC. S’il a résisté aux mensonges et aux piégeage de Néstor Humberto et de la DEA, il résiste apparemment à tout, heureusement. Allez au fond de cette sordide affaire.

Pour Santos, la paix doit transcender la signature des Accords, elle doit commencer par le respect des différences, par «dialoguer au lieu de se disputer, avoir de l’empathie, éprouver de la compassion».