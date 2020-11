(Photo: Présidence du Mexique / .)

Malgré le fait que les autorités sanitaires mexicaines ont rejoint diverses initiatives étrangères pour le développement d’un vaccin contre le COVID-19, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, il a assuré que s’il est constaté que ne sont pas utiles pour prévenir la maladie, le gouvernement a la possibilité de ne les acquiert pas.

Au cours de la conférence de presse du soir, le responsable a expliqué que jusqu’à présent, ils ont signé engagements de préachat avec les laboratoires candidats pour assurer un accès précoce, mais a souligné qu’ils ont un aspect “non négociable”, qui est basé sur cela Si les médicaments ne donnent pas de résultats positifs, ils ne seront ni achetés ni utilisés sur le territoire national.

En ce sens, il a rappelé qu’au Mexique, ils effectuent essais cliniques du vaccin Produits biologiques CanSino et bientôt du pharmaceutique Janssen, mais ces processus doivent impliquer un comité national de recherche réglementé par le Cofepris pour effectuer le les ajustements nécessaires dans les protocoles et garantir leur efficacité.

Les comités, a-t-il expliqué, sont chargés de surveiller les méthodes de recherche de laboratoires, mesures de biosécurité, de sorte qu’il n’y a aucun risque de dispersion d’agents infectieux, ainsi que de L’éthique dans les protocoles de suivi des bénévoles.

Il ne faut pas oublier que le Mexique a engagements de préachat avec Covax, un mécanisme promu par l’OMS, par 51 millions de dosesainsi qu’avec Pfizer, AstraZeneca Oui CanSino. Jusqu’à présent, avec Janssen, bien qu’ils aient des relations, aucun document n’a encore été signé.

D’autre part, López-Gatell a précisé que le phase d’essai clinique du vaccin ce n’est pas un appel public à candidaturesEh bien, d’abord je sais Vous devez analyser si le dispositif médical présente les conditions de qualité appropriées, sécurité et efficacité, basé sur les normes internationales.

“Ce n’est pas un programme de vaccination. Le but est de faire des recherches cliniques pour déterminer si les produits proposés ont le conditions de qualité, de sécurité et d’efficacité et pour cela, la recherche clinique se fait selon les normes internationales acceptées depuis des décennies », a-t-il expliqué.

En plus de cela, le sous-secrétaire a souligné que la mise en œuvre de cette étape n’est pas faite “dans le but de voyez qui obtient le coup le plus rapide. Ne soyez pas confus par cette idée qu’il s’agit de trouver où je vais être vacciné. “

Il a souligné le fait qu’ils sont études comparatives où les personnes qui entrent volontairement doivent répondre à certaines exigences relatives à l’âge et à l’état de santé, dans d’autres aspects.

«Les gens peuvent recevoir soit le produit expérimental, soit un placebo, de l’eau stérile injectable, c’est-à-dire ce n’est pas un moyen de se faire vacciner plus rapidement, il est très important de garder cela à l’esprit», A-t-il souligné.

Pour recruter des participants, López-Gatell a expliqué qu’au Mexique, chaque hôpital publie une publicité locale et le les personnes qui y participent habituellement sont celles qui se portent volontaires.

Cependant, il a insisté sur le fait que Il ne s’agit pas d’un «appel public à ce que les gens se rendent d’ici à Mexico et se rendent à Chihuahua parce qu’ils y vaccinent.. Nous devons supprimer cette idée, s’il vous plaît, nous devons avoir une idée raisonnée, basée sur la connaissance, basée sur ce qui est connu de la processus de recherche clinique. “

De plus, il a indiqué, un critère d’exclusion de ce type d’étude est avoir souffert d’une maladie à coronavirus. C’est parce que les personnes qui avaient une photo causée par le virus SRAS-CoV-2, ont déjà modifié leur réponse immunitaire.

