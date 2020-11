L’analyste politique de elestado.net, Federico Ruiz Tirado, s’entretient avec la candidate à l’Assemblée nationale du Venezuela Carola Chávez, avec qui elle discute de l’importance politique, sociale, culturelle et économique des élections législatives qui se tiendront dans la nation sud-américaine le 6 décembre.

Federico Ruiz Tirado (FRT). Comment voyez-vous le pays face aux élections du 6 décembre, en tenant compte des sanctions, du blocus et de la population qui résiste et affronte ces actions impériales, mais avec la conviction d’aller de l’avant et de se souvenir de Chávez, qui a averti à plusieurs reprises que tout cela pourrait-il venir?

Carola Chávez (CC). Organiser des élections en ces temps de blocus est un acte de courage et de conviction démocratique. Le peuple vénézuélien doit aller voter avec une main serrant son cou.

Ceux qui serrent et étouffent parlent d ‘”élections libres” tout en ignorant commodément qu’un peuple soumis à l’extorsion d’un blocus a sa liberté de choisir soumis à la souffrance.

Si nous choisissons celui que nous voulons, les gringos nous puniront avec des sanctions, si nous choisissons celui que les gringos veulent, ils nous puniront avec leur vengeance et avec l’application du capitalisme le plus sauvage et le plus dévastateur, de sorte que si nous parvenons à survivre et à reprendre le pouvoir, non il n’y aurait rien, rien, rien pour construire le pays que nous voulons.

Mais nous allons aux élections, accablés par un quotidien compliqué, mais convaincus que la voie chaviste est la seule qui nous permette d’avancer vers la justice sociale, même si elle porte un bâton.

FRT. Il y a certainement une guerre contre le peuple vénézuélien, bien que de nombreux médias du monde entier déforment les informations et disent que Nicolás Maduro est un dictateur cruel et impitoyable.

Dans un pays qui est fréquenté par une partie de l’opposition, qui demande et promeut des sanctions qui ont coûté cher et qui nous font tous souffrir, Chavistas et non-Chavistas; un pays qui a été attaqué à bien des égards, mais surtout son économie, ses revenus, la vie quotidienne des gens, les salaires, l’approvisionnement en nourriture, en médicaments, en carburant.

Il y a une Assemblée nationale, celle élue en 2015, qui a oublié son rôle, celui de légiférer, qui ne laisse aucun équilibre, rien d’approuvé, rien de fait pour le bien du peuple. Comment pensez-vous que la nouvelle Assemblée nationale devrait agir pour donner au pays ce dont il a besoin?

DC. Une nouvelle Assemblée qui accompagne la révolution chaviste avec des lois qui démantèlent la structure juridique bourgeoise qui finit par travailler contre nous comme un parcours du combattant. J’espère être là et lever la main pour approuver de nouvelles propositions audacieuses et originales, les nôtres, qui protègent notre révolution et, bien sûr, le pouvoir populaire qui est au cœur de tout cela.