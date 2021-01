(Shutterstock.com)

En tant qu’opportunité d’emploi pour ceux qui cherchent à accéder à leur premier emploi formel, Arcos Dorados, le plus grand franchisé McDonald’s indépendant au monde et la plus grande chaîne de restaurants à service rapide en Amérique latine et dans les Caraïbes, a annoncé l’ouverture de 200 nouveaux emplois en La Colombie.

Avec ces postes vacants, qui surviennent après la construction de son nouveau restaurant au Parque de la 93 à Bogotá, la chaîne de restauration rapide cherche à toucher la population jeune, qui n’a aucune expérience antérieure, et réitère également son engagement à investir dans le pays et la relance économique des restaurants, durement touchés par la pandémie.

Pour postuler à l’un des 200 postes vacants proposés par l’entreprise, les étapes suivantes doivent être suivies:

1. Téléchargez l’application PlayCard gratuite dans les stores Android ou iOS

2. Localisez-vous dans la section de la peinture murale «Raisons de croire» sur la Calle 93

3. Ouvrez l’application PlayCard sur le téléphone portable et scannez l’image qui montre le “CV”

4. L’utilisateur verra une courte vidéo et vous trouverez le lien pour démarrer votre candidature

Les jeunes candidats seront informés du processus de sélection une fois qu’ils auront terminé toutes les étapes mentionnées ci-dessus.

D’autre part, l’idée de McDonald’s est de mettre en œuvre, dans le processus de sélection, la fresque en réalité augmentée dans la peinture murale d’art urbain que l’entreprise a installée au Parque de la 93, afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur l’expérience des autres jeunes qui y travaillent.

La peinture murale comprend diverses raisons en lesquelles la chaîne croit, comme les emballages durables, la lutte contre le changement climatique et la nécessité d’augmenter les opportunités afin que les jeunes ne soient pas exclus du marché du travail formel.

Selon l’entreprise, depuis son arrivée dans le pays en 1995, elle a généré plus de 39 600 nouveaux emplois en Colombie, notamment pour les jeunes, sans avoir besoin de leur expérience et avec la possibilité d’alterner leurs emplois avec des études universitaires. Chez Arcos Dorados, 71% de ses employés ont 24 ans ou moins, pour 77% il s’agit de leur première expérience professionnelle formelle et 52% sont des femmes.

«McDonald’s a employé plus de 39 600 jeunes en Colombie, sans nécessiter d’expérience préalable, avec des horaires flexibles afin qu’ils puissent combiner leurs études avec un emploi formel, en accédant à une formation de classe mondiale pour acquérir des compétences essentielles pour leur développement professionnel, ainsi que des avantages, des incitations et des opportunités pour développer leur carrière s’ils décident de rester dans l’entreprise “la société a déclaré dans un communiqué.

Concernant l’opportunité de croissance au sein de l’entreprise, Héctor Orozco, directeur général d’Arcos Dorados pour la Colombie et la subdivision Caraïbes, s’est donné l’exemple et s’est rappelé quand il a commencé à travailler dans la cuisine de la chaîne, sans savoir que ce premier emploi lui a donné. cela changerait la vie.

“En 1995, j’ai commencé dans la cuisine McDonald’s du centre commercial Andino et maintenant je suis fier de diriger une équipe talentueuse, diversifiée et passionnée qui travaille pour quatre pays, dont la Colombie” A rappelé Orozco.

