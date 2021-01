Les gens portent des masques faciaux à Sydney, Australie

Les autorités australiennes ont augmenté ce samedi les mesures de restriction pour les habitants de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé du pays, où les masques seront obligatoires à partir de lundi. après sept nouveaux cas ont été détectés en un jour.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé ce samedi à Sydney, dans des déclarations recueillies par Channel 9 News, que le nombre maximum de participants aux cours de gym est réduit, le chant et la danse dans les discothèques sont interdits, et le nombre de participants aux mariages, funérailles et lieux de culte est limité.

Cependant, Berejiklian a souligné que bien que la santé soit la chose la plus importante, l’économie et l’emploi ne doivent pas être oubliés, et c’est pourquoi le match de cricket entre l’Australie et l’Inde est maintenu à partir de jeudi, avec une capacité de 50% dans le stade.

Les mesures, qui prennent effet à partir de lundi, prévoient des amendes de 200 AU $ (154 $ US) pour ne pas porter le masque dans les espaces publics de cet état, qui abrite la ville de Sydney, la plus peuplée du pays.

L’épidémie à Sydney a contraint le gouvernement de l’État de Nouvelle-Galles du Sud à confiner quelque 250 000 personnes vivant sur les plages du nord depuis le 19 décembre, tandis que d’autres juridictions ont fermé leurs frontières intérieures.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian

Dans l’État voisin de Victoria, avec 29 cas actifs, les autorités ont fermé les frontières avec la Nouvelle-Galles du Sud à minuit le 1er janvier et obligent ses résidents qui reviennent de cet endroit à subir des tests pour détecter le virus et s’isoler pendant 14 jours.

Les deux États, qui représentent ensemble plus de la moitié de la population et de l’économie australiennes, ont fermé leurs frontières pour la première fois en un siècle lors de la deuxième vague de Covid-19 dans le pays entre juillet et novembre de cette année.

Actuellement, ce pays de 25 millions d’habitants compte 237 cas actifs de covid-19, principalement parmi les personnes rentrées de l’étranger et d’infections contractées à Sydney.

À la suite de l’épidémie à Sydney, plusieurs États d’Australie ont fermé leurs frontières intérieures pour empêcher sa propagation. Une autre épidémie de taille similaire a été détectée à Melbourne.

L’État où se trouve la ville, Victoria, a enregistré dix nouveaux cas, la majorité dans ce noyau urbain.

Le pays océanique a enregistré 28460 cas de coronavirus et 909 décès jusqu’à présent dans une pandémie.

(Avec des informations d’. et Europa Press)

