La victime du crime, María Florencia Ascaneo.

Une femme de 41 ans a été assassinée cet après-midi d’une balle dans le cou sur le centre commercial Las Cabras de Sierra de los Padres. Pour le crime, un homme de 57 ans a été arrêté, qui servait dans le centre commercial en tant que gardien et apparemment a été accusé par la victime d’avoir agressé sexuellement un parent.

L’incident s’est produit aujourd’hui à la porte d’un magasin de produits agricoles appartenant à la famille de la victime, situé sur l’Avenida Argentina et Arturo, lorsque Gustavo Sensan, 57 ans, qui a travaillé sur la même marche, a approché Maria Florence Ascaneo et après une dispute, il lui a tiré une balle dans le cou.

Après l’attaque, Sensán a été réduit à l’endroit après une lutte avec le partenaire de la victime et d’autres marchands, jusqu’à ce qu’il arrive au lieu personnel du 14e poste de police. zone. Selon les sources, les témoins ont appelé le 911 et, lorsque le personnel médical est arrivé sur les lieux, ils ont constaté que la femme était déjà décédée. L’homme était à la disposition du procureur Leandro Arevalo, de l’UFI n ° 7 de Mar del Plata, qui après son arrivée sur les lieux a assuré avoir trouvé “une famille totalement dévastée par un acte de sang », selon le journal local La Capital.

Après une dispute, Sensán lui a tiré une balle dans le cou et est mort en quelques minutes.

Le procureur a expliqué que selon la reconstitution des événements “après 13 heures une personne est apparue qui participe habituellement en tant que gardien, serein, de l’entreprise commerciale”. Et a continué: “Sur la base d’une question précédente, dont nous savons qu’il pourrait s’agir d’une plainte pouvant être liée à un acte à contenu sexuel, mais pour le moment il n’y a rien de formalisé, entamer une discussion avec le propriétaire des lieux“, il a souligné.

Arévalo a expliqué que l’homme a récriminé la femme “pourquoi l’a-t-il accusé“, jusqu’à ce que “cette personne, sans plus annoncer, sort un fusil et tire, avec le malheur que le coup pénètre dans le cou et produit la rupture des vaisseaux et la mort pratiquement instantanée ».

Concernant l’accusation précédente contre Sensán, le procureur a indiqué que “On soupçonne qu’il y aurait eu une attitude très similaire à l’abus, on ne sait pas dans quel contexte ni en quoi cela consisterait, mais c’est la dynamique de ce dont il était accusé”.

Ainsi, selon les sources de l’enquête Infobae, Sensán lui aurait donné un bisou “Près de la bouche” à la fille de 15 ans de la victime en la saluant il y a quelques jours. Cette situation a causé Ascaneo et son partenaire a eu une interdiction avec le garde. Après discussion, Sensán a reproché à la femme pourquoi elle avait révélé cette situation à tous les employés du Paseo, car il soutenait que c’était un mensonge et l’avait abattue à l’intérieur de ses locaux.

Enfin, Arévalo précise que l’attaquant a utilisé un pistolet de calibre .22 et a tiré un seul coup. Après avoir été arrêté, il a été hébergé dans l’unité pénale 44 de Batán et fera l’objet d’une enquête demain devant les tribunaux de Mar del Plata.

L’endroit où l’événement s’est produit.

En revanche, une femme de 63 ans a été décapitée la nuit dernière à son domicile de la ville de Grand Bourg à Buenos Aires et pour le fémicide son frère aîné a été arrêté pour l’avoir assassinée lors d’une dispute.

L’incident s’est produit dans une maison située à Luis Vernet à 11 h, où la police est arrivée, alertée par un appel au 911. Des sources policières ont rapporté qu’à leur arrivée, les policiers ont trouvé le corps de Mariana Madona (63 ans), qui a présenté au moins un blessure profonde au cou. Selon le témoignage d’un neveu de la femme, Madona aurait été attaquée peu de temps auparavant lors d’une dispute qu’elle a eue avec son frère aîné, Antonio Madona (72), tel que rapporté par ..

Face à cette situation, les policiers ont entamé une opération pour retrouver le suspect, qui a finalement été arrêté près des lieux du crime, également à Grand Bourg, et, selon ce qu’ils ont dit, ses vêtements présentaient des traces de sang. L’homme a été détenu à la disposition de l’UFI décentralisé n ° 22 des Malvinas Argentinas, en charge du procureur Martín Viscovich.

J’ai continué à lire:

Ils ont marché pour exiger l’arrestation du chauffeur qui a frappé et tué un retraité de 91 ans à Temperley

Exclusif: les antécédents médicaux secrets de Diego Maradona qui compliquent les médecins soupçonnés de faute professionnelle