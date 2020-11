Le nouveau prix Nobel de la paix Barack Obama repartira en guerre, il a partiellement rompu les pourparlers avec la Russie et unilatéralement, ce défenseur de la paix et de la démocratie a été touché par les «dieux» pour conduire ses troupes à défendre les intérêts l’industrie pétrolière, les grandes banques, l’OMC et bien sûr les grandes familles oligarchiques mondiales.

Ce sont les signes de guerre que nous trouvons et qui nous donnent des indices sur l’intervention presque certaine de l’armée américaine en Syrie, se rendant à nouveau au Moyen-Orient pour établir la liberté et continuer à rechercher des armes de destruction massive.

La Syrie a autorisé l’entrée d’observateurs de l’ONU pour vérifier que les armes chimiques présumées ne proviennent pas de l’armée régulière, mais les États-Unis ont déclaré qu ‘”il est trop tard pour être crédible”, selon les principaux médias américains. déclarent ouvertement et sans beaucoup de preuves que des armes chimiques ont été lancées par le soi-disant «régime d’Assad» Quatre navires de guerre de missiles Tomahawk prennent position en Méditerranée orientale capables de lancer leurs armes en quelques minutes sur des cibles syriennes. que “le Pentagone prépare les premiers préparatifs pour une attaque de missiles de croisière contre les forces gouvernementales syriennes” Samedi, Barack Obama a rencontré son équipe de sécurité nationale pour discuter des mesures à prendre en Syrie. Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel dit que Barack Obama lui a demandé de “préparer des options pour toutes les éventualités possibles” en ce qui concerne un conflit avec la Syrie. Suite à une conversation téléphonique avec le Premier ministre britannique David Cameron au sujet de la situation en Syrie, la Maison Blanche a annoncé que les deux dirigeants avaient exprimé leur «grave préoccupation» face à l’attaque aux armes chimiques, qui a eu lieu la semaine dernière. , La Grande-Bretagne, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, la France, l’Italie et le Canada se réuniront dimanche à Amman, en Jordanie, pour coordonner les plans d’attaques à venir contre la Syrie. Selon le deuxième journal français, les forces rebelles qui ont entraînés par la CIA se rapprochent lentement de Damas “depuis la mi-août. L’armée américaine a transporté un nombre important d’avions de combat F-16 en Jordanie depuis le début de cette année pour soutenir l’armée jordanienne. Selon un document gouvernemental WikiLeaks publié en mars 2012, le personnel de l’OTAN se trouve en Syrie pour se préparer à un changement de régime depuis 2011. «The Times of Israe l “rapporte qu’une évaluation militaire interne a conclu que” Washington envisage sérieusement une attaque limitée mais efficace “pour faire comprendre au régime de Damas que la communauté internationale ne tolérera pas l’utilisation d’armes de destruction massive contre Civils syriens ou autres éléments. Le sénateur John McCain a récemment déclaré que si l’armée américaine n’attaque pas la Syrie, ce serait comme donner “un chèque en blanc à d’autres dictateurs brutaux à travers le monde s’ils veulent utiliser des armes chimiques”. (Lorsqu’il parle de dictateurs brutaux, nous supposons qu’il exclut les pays occidentaux) Selon le New York Times, l’utilisation du modèle de guerre aérienne pratiqué au Kosovo par les forces de l’OTAN est à l’étude s’il est décidé d’agir sans mandat de La Maison Blanche a publié un communiqué disant que l’administration Obama n’a pas l’intention de mettre «les bottes sur le terrain», mais n’a pas exclu toute autre action militaire. Plusieurs hauts responsables politiques américains réchauffent la question. climat médiatique pour justifier une action militaire urgente, des mots comme ceux prononcés par Kerry disant “Il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées” indiquent dans le contexte que ces armes ont été utilisées par l’armée d’Assad.

Comme nous le voyons, exactement la même chose se passe en Irak et en Libye.

Les visages changent mais les objectifs demeurent, avant c’était Bush et maintenant c’est Obama, peu importe qui occupe la chaise dans le bureau ovale, les ordres sont donnés de l’extérieur par des puissances non démocratiques qui sont opaques à la lumière publique.

Nous supposons que l’Espagne, en tant que page américaine, enverra un contingent de soutien.

Laissez chacun tirer ses propres conclusions.

