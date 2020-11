. / EPA / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL MAXPPP OUT

Paris, 13 novembre . .- Cinq ans après les attentats contre la salle du Bataclan et d’autres quartiers de Paris, la France a sobrement rendu hommage à ses 130 victimes ce vendredi, à un moment où le pays est toujours en alerte pour la récente Attaques terroristes.

La vague meurtrière de 2015 a commencé au Stade de France, où trois kamikazes se sont suicidés avec des gilets explosifs peu après le début d’un match amical entre les équipes nationales de football d’Allemagne et de France, provoquant la mort d’une personne.

Un autre commando islamiste a pris le relais en tirant sur divers bars et terrasses du centre de la capitale, provoquant le chaos qui a atteint l’enfer dans la salle de concert du Bataclan, où le groupe américain Eagles of Death Metal se produisait et 90 personnes ont été tuées.

La cérémonie qui a rendu hommage aux victimes aujourd’hui, restreinte en raison des mesures sanitaires imposées pour contrôler la pandémie de coronavirus, a suivi le même itinéraire.

COMITÉ RÉDUIT

Le Premier ministre, Jean Castex, et la maire parisienne, Anne Hidalgo, ont dirigé un comité qui comprenait également des représentants des associations Life for Paris et 13once15 Fraternidad y Verdad, qui regroupent survivants et proches du défunt.

A chaque point, entre un dispositif de sécurité fort et sans discours officiels, le même rituel: la lecture des noms des personnes touchées dans ce lieu, la remise de bouquets de fleurs en leur honneur devant les plaques installées à leur mémoire et respect d’une minute de silence.

«Fluctuat nec mergitur», avait écrit Castex avant son lancement sur Twitter en référence à la devise du blason de Paris («Battu par les vagues, mais pas coulé») devenu populaire en 2015 comme symbole de la résilience de la ville et de ses habitants avant ce qui s’est passé.

Si la pandémie ne l’avait pas empêchée, l’Espagnole Cristina Garrido se serait rendue à Paris pour participer, comme chaque année, à l’hommage. Son fils, Juan Alberto González, a été l’un des morts du Bataclan.

«Peu importe que ce soit le 13 novembre, le 2 ou le 4 novembre. Le vide est terrible tous les jours, bien que le 13 soit encore plus difficile. Vous ne vous attendez jamais à ce que la vie vous prenne la chose la plus précieuse de cette manière cruelle. Vous ne vous en remettez pas. », explique-t-il à Efe par téléphone.

L’ancien président socialiste François Hollande, chef de l’Etat français au moment de ces attentats, a déclaré ce vendredi sur la chaîne France Inter que ce qui s’était passé avait un impact individuel et collectif.

“Un pays a aussi des conséquences psychologiques. En premier lieu, il y a eu 130 morts et 400 blessés, mais la notion de paix durable a également été perdue, que nous étions protégés de tout. Nous avons estimé que c’était un terrorisme qui était venu pour rester”, a-t-il dit. .

PROCÈS EN 2021

Le procès est prévu pour 2021. 20 personnes seront jugées, dont Salah Abdeslam, le seul terroriste à avoir survécu à ces attentats djihadistes et qui a fui Paris cette nuit-là sans activer son gilet explosif.

Sans la pandémie, ce cinquième anniversaire aurait coïncidé avec le verdict d’un autre important processus terroriste français, celui centré sur les attentats de janvier 2015 contre le magazine satirique Charlie Hebdo, un supermarché juif à Paris et un policier, en ceux qui sont morts 17 personnes.

Le procès a débuté le 2 septembre, mais la détection de plusieurs cas de coronavirus parmi les dix accusés l’a contraint à être interrompu début novembre et, selon le parquet national antiterroriste, il reprendra lundi prochain.

Un processus qui intervient à un moment où la France a de nouveau été secouée par plusieurs attentats: de la décapitation d’un enseignant le 16 octobre après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, à l’attaque ultérieure contre une église de Nice qui s’est terminée par la vie de trois personnes. ET

Marta Garde