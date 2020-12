Après les ravages causés par l’ouragan Iota dans l’archipel de San Andrés et Providencia, le 15 novembre, il y a eu de nombreuses versions de ce qui se passe avec les habitants du lieu, avec l’aide du gouvernement et avec le reconstruire des maisons qui ont été détruites.

Selon les chiffres du gouvernement national, par le biais de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe et avec l’appui des entités gouvernementales départementales et d’urgence, 927,99 tonnes d’assistance humanitaire ont été livrées à 1 875 personnes touchées. Et parmi 2 600 membres des entités gouvernementales, la population est prise en charge et aide à reconstruire les maisons.

Cependant, du point de vue des insulaires, tout n’est pas si encourageant. Il y a quelques jours, une vidéo était connue dans laquelle l’un des habitants de San Andrés dénonçait qu’il ne pouvait pas accéder à l’aide que le gouvernement accordait parce qu’ils étaient contraints de s’inscrire sur une page Internet.

“Il est impossible de se connecter à un ordinateur, un ouragan vient de passer”, a dénoncé l’homme.

Cette vidéo est devenue connue parce que l’artiste colombien Jiggy Drama, qui est né et réside actuellement à San Andrés, a décidé de la partager via son Twitter. Bien qu’il n’ait rien commenté d’autre à ce sujet, les images ont laissé une impression de ce qui se passe réellement dans le lieu. Chez Infobae, nous discutons avec l’artiste pour savoir, de son point de vue et de ce qu’il y vit, ce qui se passe réellement à San Andrés et Providencia.

San Andrés vs Providencia:

Bien que l’ouragan ait traversé San Andrés et Providencia, seule la partie ouest de San Andrés a été vraiment touchée, le reste de l’île est toujours debout. Quant à Providencia, la situation est vraiment grave, puisque la destruction a été de 98%, c’est-à-dire que presque toute l’île était en ruine. C’est là que le plus de gens ont été touchés et ceux qui ont le plus dénoncé que l’aide gouvernementale n’est pas vue.

«Je ne pourrais pas dire ce qui se passe avec l’aide gouvernementale. Je ne vais pas dire que le gouvernement n’envoie pas d’aide, le problème est de savoir quel type d’aide. Un cas particulier, par exemple, à Providencia, les médias montrent une chose, mais ce qui se passe sur l’île en est une autre, ils ne s’adressent pas à l’île de Providencia dans son intégralité, il existe certaines aides qui n’atteignent que certains secteurs. Cela devient donc un désordre, ce dont la plupart des gens à Providencia ont besoin, ce sont des tentes, pour pouvoir couvrir leurs toits, ils ont besoin de bâches, pour se protéger de l’eau de pluie ces jours-ci et je comprends qu’ils n’ont pas aidé avec ces problèmes ou ceux qu’ils ont donnés ne sont pas de bonne qualité, ils sont facilement endommagés “Jiggy Drama a commenté.

De plus, l’artiste a assuré que le problème s’aggrave car les médias ont une mauvaise idée de ce qui se passe dans les îles et les informations qui sont données au pays sont incomplètes, et une grande partie ne correspond même pas au lieu. il a dit: «C’est complexe parce que ce qui s’est passé avec les mêmes médias, c’est qu’ils nous font de la mauvaise propagande, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment différencier San Andrés de Providencia et de nombreux médias montrent des images de Providencia et ils disent que c’est San Andrés donc les gens voient ce que ce n’est pas ».

Jiggy Drama comment aider San Andrés

Tourisme à San Andrés:

Bien que les fausses rumeurs selon lesquelles tout a été détruit à San Andrés soient encore latentes, selon les insulaires et Jiggy Drama lui-même ce dont ils ont besoin en ce moment, c’est que les Colombiens voyagent et consomment des produits locaux, car c’est la meilleure façon de relancer l’économie.

«En ce moment, San Andrés a besoin du tourisme pour une relance économique, car pour les mêmes insulaires qui essaient d’envoyer de l’aide à Providencia, nous avons besoin du tourisme de l’île et grâce à toutes ces fausses nouvelles qu’ils ont commencé à montrer dans les médias, ces images de destruction complète, c’est que de nombreuses personnes ont commencé à annuler leurs vols et leurs visites sur l’île et cela nous affecte », a déclaré Jiggy.

«Une grande partie de cette couleur jaune est ce qui nous nuit en ce moment, si nous voulons partager des choses sur la situation sur l’île, nous pouvons le faire parce que les gens doivent le découvrir, mais ils doivent le faire de manière organisée, et pas seulement penser que ce qui se passe à Providencia est le même que ce qui se passe à San Andrés parce que c’est très différent », a complété l’artiste.

Comment aider les insulaires?

L’important est de préciser que les gens, aussi bien étrangers que colombiens, peuvent se rendre à San Andrés sans aucun problème, selon Jiggy Drama: «Les plages sont disponibles et la gastronomie, la culture et les plans de San Andrés existent toujours. Mais il faut demander aux gens lorsqu’ils viennent sur l’île de consommer localement, au lieu d’aller manger au restaurant de l’hôtel, de venir dans un endroit typique de l’île, de consommer ce que les insulaires vendent dans la rue. S’ils veulent venir, ce n’est pas seulement pour s’enfermer dans l’hôtel parce que cet argent n’atteint pas les gens ».

Si vous voulez aller à San Andrés et que vous cherchez où loger, il existe d’autres options qui sont des posadas indigènes et qui appartiennent à des insulaires, non seulement ce sera moins cher, mais vous pouvez laisser l’argent aux personnes qui en ont besoin.

Les insulaires de Jiggy Drama collaborent sur l’île

«Malgré tout, on a le meilleur des vibes et avec la meilleure mentalité pour avancer, il y a des moments difficiles, mais il faut être positif, si on se met à pleurer quand on est mouillé, on ne fait rien et on se noie dans un verre d’eau , nous sommes avec une attitude positive et avons hâte de progresser », a conclu Jiggy.

