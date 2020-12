Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, le président de l’État a déclaré que l’augmentation du crime d’homicides intentionnels est due à la guerre entre organisations criminelles pour le contrôle du trafic de drogue (Photo: REUTERS / Luis Cortés)

Ce mercredi, gouverneur de Michoacan, Silvano Auréoles Lapin, a reconnu que le crime de homicides c’est lui “talon d’Achille” de l’entité fédérative: les chiffres ont été dupliquer dans les années récentes.

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, le président de l’État a déclaré que l’augmentation du crime d’homicides intentionnels est due à la guerre entre les organisations criminelles pour le contrôle du trafic de drogue.

«S’il y a un problème qui est devenu terriblement aigu ces derniers mois, c’est celui de l’insécurité, pas seulement dans le Michoacán, ont pratiquement doublé par rapport aux autres années»Dit Aureoles, selon La Jornada.

Jusqu’ici en 2020 2100 homicides ont été enregistrés dans le Michoacán. En revanche, 2046 en 2019, contre 800 en 2015.

Jusqu’à présent, en 2020, il y a eu 2100 homicides dans le Michoacán. En revanche, 2046 ont été enregistrés en 2019, alors qu’en 2015, il y en avait 800 (Photo: Cuartoscuro.com)

Les communes avec le plus grand nombre de meurtres, selon les médias, sont Zamora, Morelia, Uruapan, Ario de Rosales, Jiquilpan, Tangancícuaro. Zamora Il ajoute au moins 400 homicides cette année: il y a un an, il en comptait 180.

La violence au Michoacán n’est pas nouvelleEn fait, c’était l’un des premiers endroits à exporter de la marijuana grâce à ses terres fertiles. Cependant, en 2006, la situation est devenue incontrôlable et le gouverneur de l’État a lancé un appel à l’aide au président mexicain de l’époque, Felipe Calderón (2006-2012) face à la brutale violence imposée par Los Zetas, La Familia Michoacana et Los Caballeros Templarios. La réponse du président a été de déployer l’armée et depuis, ils ne sont pas retournés à la caserne.

Le Michoacán est une région stratégique car c’est un lieu de passage pour la drogue et le contrôle du port de Lázaro Cárdenas dans le Pacifique, point d’entrée des chimistes pour les drogues synthétiques qui ont fait de CJNG un millionnaire.

Le CJNG a profité de la faiblesse des autorités pour consolider la route du Pacifique mexicain (Photo: Cuartoscuro) (Photo: Cuartoscuro)

Jusqu’à présent, les seuls intéressés à arrêter le puissant CJNG dans sa tentative de contrôler le Michoacán ont été les auto défense qui, selon les expertsIls déplacent une ligne très mince entre ceux qui défendent légitimement leur peuple et ceux qui ont été liés à d’autres cartels.

La conquête du Michoacán a pris beaucoup plus de temps que les commandants du cartel Jalisco Nueva Generación l’avaient initialement envisagé. Les mafias locales ont des avantages indéniables. Tout d’abord, ils connaissent bien le terrain. Toutes les villes, colonies, cachettes, vous les connaissez comme votre poche.

Deuxièmement, de nombreux politiciens et policiers ont une relation historique avec les mafias du Michoacan. Non seulement ils facturent des pots-de-vin, mais plusieurs sont eux-mêmes membres à part entière des cartels.

Les derniers événements violents au Michoacán, de novembre à la première semaine de décembre (Carte: Infobae México / Jovani Pérez Silva)

Enfin, extirper les groupes criminels locaux, dans de nombreux cas, entraîne l’anéantissement de membres de la famille et de quartiers entiers.

Une attaque a été annoncée le 1er août dans une vidéo de 60 secondes. Plus de vingt hommes armés de la Cartel de nouvelle génération de Jalisco et les armes longues à capuchon. Dans les mains de l’un d’eux, il y avait même un fusil Barret. Une voix annonce:

«Les gens de Tepalcatepec, je suis Mencho, je veux préciser que ma guerre est contre Abuelo, El Tilín, Moy Parra et avec les gens qui lèvent une arme contre mon peuple, je demande à tous les innocents de ne pas partir leurs maisons, nous ne voulons pas les affecter, vous savez bien que j’aime soutenir les gens, je veille toujours à leur bien-être ».

Le grand-père, Juan José Farías Álvarez, mentionné dans la vidéo, est un homme de Tepalcatepec, Michoacán, identifié par les autorités comme un lieutenant du cartel Jalisco Nueva Generación (Photo: Cuartoscuro)

Grand-père, Juan José Farías Álvarez, mentionné dans la vidéo, est un homme de Tepalcatepec, Michoacán, identifié par les autorités comme un lieutenant de la Cartel de nouvelle génération de Jalisco.

Selon un rapport de renseignement, Farías a autorisé le CJNG à s’infiltrer à Los Reyes, dans le Michoacán. Il a représenté les “jaliscos” et est devenu l’un des principaux opérateurs.

La rupture entre le CJNG et Grand-père est venu après la tentative de meurtre d’un baron de la drogue discret avec qui Farías était allié: Miguel Angel Gallegos Godoy, connu sous le nom de Seigneur de Zicuirán. Ensuite, Grand-père a fermé Tepalcatepec et a fermé l’entrée de Apatzingán, Buenavista, Periván et Uruapán pour ses anciens partenaires de Jalisco. Depuis, ils sont impliqués dans une guerre sans fin.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

La première réaction allergique grave au vaccin Pfizer a été détectée aux États-Unis: un agent de santé a été hospitalisé

“Pression de Cresencio Sandoval”: Anabel Hernández a enquêté sur le fait qu’AMLO avait été contraint de rendre le général Cienfuegos libre

Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo: le groupe Atlacomulco et la prophétie qui s’est terminée par un sombre mandat de six ans

MacKenzie Scott, la femme la plus riche du monde, a fait don de 4000 millions de dollars: à quoi servira-t-il