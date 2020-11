Silvia Prietov est devenue une plasticienne colombienne qui, avec son équipe, a réussi à faire de sa société de production, Lucy Animation Studio, l’un des leaders de l’animation en Colombie.

Voir de près la manière dont Disney animait ses dessins classiques a généré une fascination inexplicable chez Silvia Prietov qui, grâce à cela, a décidé de consacrer le reste de ses jours à raconter des histoires à travers le design, les couleurs, les lignes et le mouvement. deuxième dimension.

Prietov, un artiste plasticien de Bogotá, qui a passé sa vie à se manifester à travers ses dessins animés, cherche maintenant, avec diverses reconnaissances et expériences, à redonner à la Colombie ce qu’il a appris, et souhaite contribuer à l’enseignement des esprits créatifs du pays afin qu’ils décident de se lancer dans un monde aussi complexe que l’animation.

“L’art est la seule chose qui nous élève et nous émeut dans les pires moments de notre vie”, expliquait l’artiste à Infobae, qui, en septembre, avec Felipe Rodríguez et Luisa Fernanda Velásquez , a remporté la reconnaissance “ Girl Power 3: Pitch me the Future ” par Cartoon Network, pour le projet “ Astro Packers ” qui, parmi 300 propositions de toute l’Amérique latine, a réussi à rester à la première place et avec une aide financière pour générer le pilote de la série qui serait prêt pour septembre ou octobre 2021.

La lutte n’a pas été facile, se consacrer à l’art et être une femme a été un mélange qui a impliqué un double effort dans la carrière de Silvia. «On m’a dit une fois que je n’allais jamais devenir réalisatrice, et simplement parce que j’étais une femme. J’ai vu comment les hommes gagnent deux fois plus que les femmes même lorsqu’ils sont dans les mêmes conditions et partagent les mêmes capacités », a rapporté la directrice de Lucy Animation Studio qui cherche également à parier sur l’égalité des sexes dans la profession.

À la sortie de l’école, Silvia, dans sa passion infinie pour cette façon de faire de l’art, a cherché en vain une université où elle pourrait explorer les connaissances qu’elle souhaitait acquérir afin de s’immerger pleinement dans son rêve.

«J’étais un peu perdu parce qu’aucune université en Colombie, du moins à l’époque où je cherchais, n’avait cette approche classique que je voulais, mais je suis allé étudier les arts visuels à l’Universidad Javeriana et j’ai commencé à m’adresser à moi. J’ai fait ma maîtrise à l’Université nationale, également en arts visuels », Silvia a déclaré, qui en plus de se consacrer à l’enseignement, a réussi à gagner une bourse à la Vancouver Film School (Vancouver Film School), “J’étais si bonne que j’ai gagné la bourse complète, et je suis parti”, at-il ajouté.

Silvia et son équipe du Lucy Animation Studio ont travaillé avec Marvel pour animer Man-Thing.

Pendant son séjour au Canada, il a réussi à compléter ce qu’il avait appris en Colombie, même si les enseignements étaient totalement différents, les deux ont été utiles dans sa croissance en tant que professionnel. “Mon programme d’études en Colombie était totalement expérimental, j’avais même des matières appelées expérimentales”Silvia a commenté qu’elle a mis en évidence la manière d’enseigner dans les deux pays et comment en Colombie le fonctionnement de la discipline commençait à peine à être déchiffré par rapport à la façon dont le pays nord-américain était en train de progresser.

Pour son amour de l’enseignement, sa confiance infinie dans le talent national et son rêve de créer sa propre société de production, Silvia est retournée en Colombie après avoir obtenu son diplôme avec distinction de la Vancouver Film School en 2016 et a créé Lucy Animation Studio, nommé d’après Lucy, un chaton entré dans sa vie de façon inattendue: “Si je ne l’ai pas adoptée, personne ne l’a adoptée, elle est noire, cela pour beaucoup de gens est malchanceux, en plus, il lui manque une jambe. Cela peut paraître ridicule, mais c’est un être très spécial pour moi et il m’a appris beaucoup de choses pour ma vie“, il a souligné.

Lucy Animation Studio, comme Lucy, son chat, Ils n’ont apporté à Silvia que des choses positives. Cette malchance qui est augure à la fourrure de son partenaire de vie n’a pas trouvé de place, c’est le contraire.

Avec son équipe, il a réussi à travailler pour des animations TED et même avec les studios Marvel, d’où ils ont été appelés directement à collaborer avec eux, comme l’explique Silvia. «C’est une très belle histoire. Ils nous ont contactés pour travailler sur Man-The thing. Nous avons eu la possibilité de l’animer dans son intégralité, bien qu’il s’agisse d’une production originale d’eux (Marvel), l’animation est totalement la nôtre. Ils cherchaient quelque chose de notre style, et ce qui nous caractérise, c’est de créer des images dérangeantes “, L’artiste a déclaré qu’elle travaillait sur un autre projet avec Marvel et qu’elle espère qu’il sera bientôt lancé.

Man-Thing, une série Marvel dont la colombienne Silvia Prietov était la réalisatrice

MadHouse est un autre des projets qui a catapulté le leadership de Silvia et de son équipe. La série a remporté le Shock Award du meilleur projet de développement de séries Web en Bogoshorts 2019, produit par La Tina Sonido. L’histoire, qui a l’idée originale de Prietov et a été capturée en images avec l’aide de Javier Pinzón, écrivain, et de Catalina Figueroa, productrice, raconte d’une manière étrange et sombre ce qu’un esprit dérangé expérimente de l’intérieur et que souffre de syndromes tels que l’anxiété, la dépression et le narcissisme créés à la suite des médias sociaux.

Épisode pilote de Madhouse, série réalisée par la colombienne Silvia Pietrov

«La psyché est quelque chose qui me hante, j’aime l’idée de savoir comment fonctionne l’esprit d’une personne dérangée. Dans la série, vous pouvez voir comment l’esprit d’un psychopathe fonctionne de l’intérieur », La réalisatrice a déclaré qu’en outre, elle a parlé de l’importance de parler de problèmes transcendantaux tels que la santé mentale, et plus encore à des jours comme aujourd’hui où les cas de dépression et d’anxiété sont plus courants ou, du moins, sont des conditions mentales de celles qui sont parlées plus souvent et plus ouvertement.

MadHouse raconte d’une manière étrange et sombre ce qu’un esprit dérangé éprouve, de l’intérieur, qui souffre de syndromes tels que l’anxiété, la dépression et le narcissisme créés à la suite des réseaux sociaux.

«Ce sont des questions qui doivent être mises sur la table. Le plus grand défi dans la création artistique aujourd’hui est que vous n’avez pas à le faire simplement parce que, ou à faire des choses simplement parce qu’elles sont belles. L’idée est de raconter quelque chose, de parler de quelque chose de transcendantal, d’envoyer un message, de dire quelque chose, c’est ce que je ressens et ce que nous essayons de faire de Lucy (la productrice). L’art guérit, et il doit parler de quelque chose. C’est ce que j’enseigne également à mes élèves dans mes cours “, a expliqué Silvia, qui travaille également comme enseignante à l’Universidad de los Andes.

Présente dans des festivals tels que Bogoshorts, Animex, Pixelatl et Chilemonos, Silvia veut faire de Lucy Animation quelque chose de plus qu’une société de production, elle souhaite qu’elle devienne une école de talents colombiens dans ce domaine, «J’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de gens qui s’intéressent à l’animation mais qui ne savent pas par où et comment commencer, tout comme je l’étais lorsque je cherchais une école pour commencer mes études. Je veux que Lucy crée des espaces d’apprentissage, nous prévoyons que pour l’instant, et pour commencer, nous faisons des cours virtuels “, Silvia a conclu que, a-t-elle déclaré à Infobae, elle s’attendait à ce que le projet soit une réalité dans un an.