Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, faisant un geste entre le milieu de terrain de son équipe Thomas Lemar et l’attaquant de Valence Manu Vallejo, lors du match de LaLiga Santander de samedi au stade Mestalla, à Valence.. / Juan Carlos C rdenas (Juan Carlos C rdenas /)

Valence, 28 novembre . .- Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a déclaré lors d’une conférence de presse après la victoire de son équipe à Valence (0-1) qu’ils ne pouvaient pas s’arrêter pour voir ce qu’ils avaient fait jusqu’à présent, mais plutôt ils doivent prendre soin de ce qui s’en vient.

Cela a été indiqué lorsqu’il a été interrogé sur le bon nombre de son équipe et après avoir admis son bon moment depuis son retour au travail après l’accouchement au printemps.

“Dans le football et dans la vie, il faut regarder devant soi, prendre soin de ce que l’on fait bien et suivre le chemin. Si vous vous arrêtez, la vague vous emportera”, a-t-il poursuivi.

L’entraîneur argentin, a demandé si les rivaux avaient beaucoup de respect pour l’Atlético de Madrid, a ajouté qu’il considère que ses joueurs sont en constante croissance et que cela donne à l’équipe de nombreuses possibilités de croissance.

En ce sens, il a dit qu’il voit Joao Félix comme plus “confiant et convaincu”, mais il a aussi cité Giménez, Trippier, Coke ou Lemar, et même Felipe ou Vitolo, qui n’ont pas autant joué. “Nous avons besoin de tous”, a-t-il dit.

Concernant Lemar, il a indiqué qu’il était “un très bon joueur, avec de la vitesse, de la conduite, du tir à droite et à gauche”, ajoutant qu’il pouvait beaucoup les aider.