Les avions de Singapore Airlines Ltd. se tiennent sur le tarmac de l’aéroport de Changi à Singapour, le jeudi 13 décembre 2018. L’aéroport de Singapour Changi, élu meilleur au monde ces six dernières années par Skytrax, poursuit cet objectif d’automatisation étendue avec une telle vigueur. qu’il a construit le Terminal 4 pour tester les robots aéroportuaires du futur. Photographe: Nicky Loh / Bloomberg

(Bloomberg) – Singapore Airlines Ltd. a mis en place des tests de coronavirus avant le départ pour les passagers via ses plateformes de réservation dans le cadre des efforts visant à relancer la demande de voyages détruite par la pandémie.

Les personnes voyageant de Singapour ainsi que celles qui se rendent dans la ville-État depuis Jakarta et Medan en Indonésie peuvent passer des tests dans des cliniques et obtenir des résultats dans les 36 heures. S’ils sont négatifs, ils peuvent être utilisés pour voyager, selon une déclaration du groupe Collinson, qui travaille avec Singapore Airlines sur le programme.

Le service d’essai a commencé mardi et devrait se poursuivre jusqu’à la mi-mars. Collinson a déclaré avoir effectué plus de 90 000 tests Covid-19 pour les voyageurs en partenariat avec des compagnies aériennes et plusieurs aéroports britanniques, dont Londres Heathrow.

«Notre partenariat avec Singapore Airlines contribue à permettre la réouverture en toute sécurité des itinéraires clés pour les voyageurs et constitue un autre pas en avant dans notre objectif de parvenir à un retour sûr et à long terme des voyages mondiaux», a déclaré le président de Collinson Asia Pacific, Todd Handcock. “Pour restaurer la confiance dans les voyages, la mise en œuvre de protocoles de test sûrs et robustes reste essentielle.”

Comme d’autres transporteurs, Singapore Airlines a été durement touchée par la pandémie, d’autant plus qu’elle n’a pas de marché intérieur sur lequel se rabattre tandis que les restrictions aux frontières éviscèrent les voyages internationaux. Son nombre de passagers a chuté de 82% en 2020. La compagnie aérienne a commencé à commercialiser sa toute première obligation en dollars la semaine dernière pour consolider sa position de trésorerie.