Vue de l’événement médiatique sur le bateau de croisière “World Dream” de Dream Cruises, la première croisière de Singapour vers nulle part depuis que la pandémie de coronavirus a mis fin à l’industrie des croisières, à Singapour, le 6 novembre 2020. REUTERS / Travis Teo

Par Travis Teo

SINGAPOUR, 6 novembre (.) – Accablés par le syndrome de la cabane, des centaines de Singapouriens désireux de sortir du petit pays ont embarqué vendredi pour une “croisière vers nulle part”, une occasion rare de naviguer sur les mers après le La pandémie de coronavirus a forcé la fermeture d’une grande partie de l’industrie des croisières.

Avant de commencer leurs courtes vacances sur le World Dream de 335 mètres, les passagers ont subi des tests sur écouvillon pour le coronavirus avant de monter à bord du navire, qui fonctionne à moitié de sa capacité pour éviter les foules.

Ang Sen Hock, un retraité de 73 ans, a déclaré qu’il n’avait pas peur d’être infecté et a réservé plusieurs autres voyages pour plus tard dans le mois.

“Je ne suis pas inquiet. Parce que plus tôt cette année, j’étais également passager sur ce bateau de croisière et, par coïncidence, il y avait deux cas suspects”, a déclaré Ang, en attendant son examen. “Mais nous nous sommes approchés quand même et ils avaient des mesures spéciales.”

L’industrie mondiale des croisières a été durement touchée par la pandémie de coronavirus, certaines des premières épidémies majeures se produisant sur les navires de croisière.

Les croisières spéciales de Singapour, classées «aller-retour», sont ouvertes aux résidents uniquement et naviguent pendant quelques jours dans les eaux proches de la cité-état.

L’idée est similaire à celle des «vols vers nulle part» qui ont lieu dans certaines régions d’Asie, les avions décollant et atterrissant sur le même aéroport.

Les 1 400 invités doivent porter un dispositif électronique de suivi des contacts et doivent respecter la distance sociale en tout temps.

Les buffets en libre-service ont été interrompus et Dream Cruises a modernisé les installations médicales pour inclure des unités de test et d’isolement.

“L’idée de quitter Singapour, même pour un petit moment, quelques jours, est vraiment séduisante”, a déclaré le passager Robert Gaxiola.

Le président de Dream Cruises, Michael Goh, a déclaré que l’équipage réagirait fermement à tout signe d’infection.

“Les passagers retourneront dans la cabine et le navire effectuera un nettoyage et une désinfection en profondeur”, a-t-il déclaré. “Dans moins de six heures, nous pouvons être de retour à Singapour.”

(Écrit par Travis Teo et Martin Petty; Édité en espagnol par Ricardo Figueroa)