Athletico Paranaense a signalé six cas de coronavirus lors du match précédent contre River pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores (REUTERS / Raul Martinez)

Athletico Paranaense a confirmé que six de ses joueurs, dont le personnage principal et le gardien de but partant et remplaçant, ont été testés positifs pour le coronavirus et rateraient le match contre River pour le match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores au Brésil.

L’institution de Curitiba a confirmé que les archers Santos et Jandrei; le défenseur Zé Ivaldo, l’arrière gauche Abner, le milieu de terrain Alvarado et le milieu de terrain Nikao, figure de premier plan, sont infectés par Covid-19 et doivent se conformer aux “protocoles sanitaires” stipulés dans ces cas et “seront isolés” dans leurs maisons respectives .

«Le protocole CONMEBOL Libertadores, contrairement à celui appliqué par CBF, exige que des tests de détection du COVID-19 soient effectués sur tous les membres de la délégation du Club, même ceux qui ont déjà été testés positifs. Et c’est le cas de certains de ceux mentionnés ci-dessous », a déclaré le club, qui a mentionné plus tard les joueurs impliqués.

La déclaration d’Athletico Paranaense avec les six cas de coronavirus sur le campus

Au cours de la semaine dernière, Furacao avait rapporté que le milieu de terrain Fernando Canesin et l’attaquant Geuvanio avaient également été diagnostiqués avec le virus Covid-19.

Un coup dur pour l’équipe emmenée par l’entraîneur Paulo Autuori, qui devra désormais affronter le grand duel ce mardi pour la Copa Libertadores avec une équipe décimée. De cette manière, face au match de demain contre River Plate, le dernier finaliste des Libertadores, le DT devra introduire de multiples variantes.

Pour l’instant, Bento émerge comme un gardien de but, âgé de 21 ans et qui n’a pas encore fait ses débuts dans l’équipe, tandis que le jeune Joao Víctor sera une option sur le côté gauche de la défense, selon un reportage du site O’Globo. De plus, entre Carlos Eduardo et Fabinho sera le remplaçant de Nikao.

Une formation probable de l’Atlético Paranaense qui accueillera River demain à 19h15 à l’Arena da Baixada serait avec Bento; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno et Joao Víctor; Richard ou Wellington, Ravanelli ou Khellven et Leo Cittadini; Carlos Eduardo ou Fabinho; Reinaldo et Kayzer.

Lucho Gonzalez, qui vient de se remettre d’une blessure et est revenu à l’entraînement ce lundi, pourrait avoir une chance de commencer en tant que partant au milieu du terrain (REUTERS / Raul Martinez)

Dans ce contexte, Lucho González, qui se remettait d’une blessure au genou et est revenu au travail ce lundi, a la possibilité de rejoindre le milieu du peloton.

J’ai continué à lire:

Un an après la finale entre River et Flamengo pour les Libertadores, Boca a donné un maillot à Gabigol

Andrés D’Alessandro a confirmé son départ de l’Inter quelques heures après avoir affronté Boca pour la Copa Libertadores

Marcelo Gallardo a fait une analyse approfondie du football argentin: “Ils voient des matchs laids dans un contexte laid”