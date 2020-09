La Commission européenne a annoncé ce lundi la début de la phase de test de la « passerelle » que vous avez développé pour connecter les différentes applications nationales de suivi des cas de Covid-19 et dont l’efficacité est en cours de vérification en Allemagne, en Italie, en Irlande, en République tchèque, au Danemark et en Lettonie.

Le Community Executive a expliqué dans une note informative que cet outil a été développé par T-Systems et SAP, il sera géré par le centre de données de l’institution au Luxembourg et l’objectif est de commencer à travailler en octobre.

Bruxelles veut que cette solution européenne garantisse un iéchange sécurisé d’informations entre les autorités nationales qui gèrent les applications conçues par chaque État membre pour la recherche des contacts et l’alerte. La « passerelle » couvre « presque toutes les applications de ce type lancées dans l’UE », précise la Commission.

Bruxelles a fait remarquer que le podium « recevoir et transmettre efficacement des identifiants arbitraires entre les applications nationales pour minimiser la quantité de données échangées et ainsi réduire la consommation de données par les utilisateurs. « Les données échangées seront anonymes, cryptées et stockées » aussi longtemps que nécessaire pour suivre les infections « .

De cette manière, les citoyens européens n’auront qu’à installer une application sur leurs appareils mobiles et pourront signaler une infection ou recevoir une alerte même s’ils voyagent à l’étranger.

Le commissaire chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a souligné que « le moment est venu » pour les candidatures nationales « d’interagir entre elles » car « les voyages et les échanges personnels sont au cœur du projet européen et du marché unique« . Le podium le facilitera en ces moments de pandémie et sauvera des vies », a ajouté le Français.

«À un moment où les cas sont à nouveau en hausse, les applications peuvent compléter d’autres mesures, telles que des tests accrus et la recherche manuelle des contacts. Si elles sont largement utilisées, peut nous aider à briser les chaînes de contagion», a expliqué la commissaire à la santé, Stella Kyriakides.