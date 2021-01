Deux détenus de la prison à sécurité maximale de Coxsackie dans le comté de Greene sont décédés la dernière semaine de décembre des suites du COVID-19, ce qui en fait les cinquième et sixième parmi les personnes incarcérées dans les prisons de l’État de New York à en mourir. du virus au cours des trois dernières semaines.

Monde de Miami /Le journal

Des informations sur les décès ont été publiées par le Département des services correctionnels et de la surveillance communautaire de l’État de New York (DOCCS).

«Les personnes incarcérées et leurs familles commencent la nouvelle année avec un cauchemar COVID-19. Six New-Yorkais incarcérés sont morts du virus au cours des trois dernières semaines de 2020 », ont dénoncé les organisations Aging People in Prison Campaign, Liberation Preparation Project et HALTsolitary Campaign.

Selon des militants, malgré ces tragédies et les appels répétés des avocats et avocats des prisons, des procureurs de district, des experts médicaux, des législateurs étatiques et fédéraux, des philanthropes et même des célébrités pour le gouverneur, appelant à la clémence salvatrice, Cuomo Il ne s’agit pas de véritables actions, ont-ils dénoncé.

Par conséquent, les organisations de défense exigent que les législateurs des États intensifient et adoptent des réformes liées à la pandémie de COVID-19, y compris la loi sur la probation des aînés, la loi sur la libération conditionnelle équitable et en temps opportun et la loi sur les alternatives humanitaires. Confinement solitaire à long terme (HALT), pour éviter d’autres décès inutiles derrière les barreaux.

Projets de loi à l’Assemblée législative

Loi sur la libération conditionnelle des personnes âgées: permettrait à la Commission des libérations conditionnelles de l’État de fournir une évaluation en vue d’une éventuelle libération conditionnelle des personnes incarcérées de 55 ans et plus qui ont déjà purgé 15 ans ou plus, y compris certaines des personnes incarcérées les plus âgées et malade de l’état. La Loi sur la libération conditionnelle équitable et opportune: offrirait des examens de libération conditionnelle plus significatifs pour les personnes incarcérées qui sont déjà admissibles à la libération conditionnelle. La loi sur les alternatives humanitaires à l’isolement de longue durée (HALT) mettrait fin à la torture de l’isolement cellulaire prolongé et la remplacerait par des alternatives plus humaines et efficaces, tout en permettant un véritable isolement médical si nécessaire.

Selon les chiffres gérés par ces organisations, 24 personnes sont mortes à ce jour dans le système pénitentiaire de l’État de New York. Cette fois, deux personnes au centre correctionnel de Coxsackie, le 31 décembre 2020. Auparavant, le DOCCS a rapporté qu’une personne incarcérée est décédée du COVID-19, le 30 décembre, une autre à Auburn le 29 décembre, une autre au centre correctionnel de Clinton. le 22 décembre et un autre au centre correctionnel de Woodbourne le 17 décembre.

Ils ont également révélé que, depuis le 1er décembre, 1310 personnes incarcérées ont été testées positives au COVID-19. Il y a actuellement des flambées de virus dans les établissements correctionnels de l’Attique, de Bedford Hills, de Bare Hill, de Clinton, de Woodbourne, de Groveland, de Cayuga et de Walsh.

Au cours des près de neuf mois de la pandémie jusqu’à présent, le gouverneur Andrew Cuomo a accordé un total de dix grâces aux New-Yorkais en prison, moins que le président Donald Trump et les gouverneurs de Californie, de l’Illinois, de l’Oklahoma, du Kentucky et d’autres États. du pays. Les militants insistent sur le fait qu’au lieu d’accorder la grâce, le Gouverneur Cuomo a condamné des milliers de personnes à l’isolement cellulaire, ne faisant qu’aggraver les dégâts et la propagation du COVID-19.

Qui pourrait être libéré

Il y a des milliers de personnes dans les prisons de l’État de New York qui sont éligibles à la libération conditionnelle, âgées de 50 ans ou plus, ou incarcérées pour une infraction technique non pénale et qui peuvent être mises en liberté conditionnelle ou qui sont dans l’année. votre date de sortie.

4022 personnes déjà éligibles à la libération conditionnelle

3305 personnes arrêtées pour violation technique de la probation

8291 personnes âgées de 50 ans et plus

6 524 personnes dans l’année suivant leur libération (y compris les femmes avec des bébés qui font partie du programme de garde de Bedford Hills et celles qui sont enceintes)