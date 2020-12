Alberto Fernández et Vladimir Poutine

A 7h30 ce samedi, une délégation argentine composée de six femmes a décollé de l’aéroport d’Ezeiza sur un vol Air France. Après une courte escale à Paris, les officiels arriveront à Moscou, où pourra vérifier le processus de production du vaccin Spoutnik V. Cette fois, il n’y a ni secrets ni mystères: l’annonce a été faite par Alberto Fernández lui-même après la signature du contrat avec le Fonds d’investissement direct russe. Le résultat de ce voyage est au cœur des objectifs fixés par le gouvernement: apporter 300 000 vaccins avant la fin de l’année et vacciner 10 millions d’Argentins contre le coronavirus entre janvier et février.

La délégation est dirigée par le Vice-Ministre de la Santé Carla Vizzotti et la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini, une politologue qui a la confiance du président et a été décisive pour l’accord avec les Russes. Sont également en voyage quatre scientifiques de l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT), l’organisme qui doit approuver tous les vaccins utilisés dans notre pays. Pendant leur séjour, ils visiteront le Centre national de Gamaleya, une institution d’excellence mondiale où le vaccin est développé, et le siège de la société Generium, qui fait partie de son processus de production. “La vérification technique des établissements et des procédés de fabrication utilisés dans les produits sera effectuée “, L’ANMAT s’est limité à communiquer dans un communiqué.

Il y aura également une réunion avec le directeur général du Fonds russe, Kirill Dmitriev, comme il l’a appris Infobae de sources officielles. S’il n’y a pas de changement de dernière minute, toute l’activité sera concentrée à Moscou et la délégation retournera à Buenos Aires le samedi 19.

Les six envoyés avaient un écouvillon avant de voyager mais répétera le test à l’aéroport de Moscou et ils devront attendre les résultats à l’hôtel, comme cela s’est produit lors du premier voyage.

Fonctionnaires du Fonds d’investissement russe et de l’Institut Gamaleya lors du premier voyage (Infobae)

Vizzotti et Nicolini étaient déjà à Moscou il y a deux mois. Dans ce cas, ils sont restés à l’hôtel Lotte, à quelques pâtés de maisons de la rivière Moskova. Pour le responsable de la santé, qui était hier au Congrès pour célébrer la demi-sanction du projet d’interruption volontaire de grossesse (IVE), c’était la première fois en Russie. Au lieu de cela, Nicolini avait déjà été en 2009 en tant que touriste.

Après ce voyage, une délégation russe est passée par Buenos Aires puis le ministre de la Santé Ginés González García a rencontré secrètement l’ambassadeur de Russie, comme l’a révélé ce média. Ces dernières semaines, Nicolini et Vizzotti ont monopolisé les efforts et ont gardé un profil bas strict.

Après avoir signé l’accord, le gouvernement a décidé de commencer à communiquer les prochaines étapes. Jeudi, le président a assuré qu ‘”il y aura un premier envoi d’environ 600 000 doses avant la fin de l’année” et qu’entre janvier et février “suffisamment de doses” arriveront pour vacciner 10 millions de personnes.

Le gouvernement parie sur le fait d’avoir le premier lot avant le 31 décembre, même si les problèmes de logistique doivent encore être définis. En principe, les premiers vaccins seront retirés de l’aéroport de Moscou et transférés sur un avion Aerolineas Argentinas. «Le mode de transport n’a pas encore été défini», admettent-ils au gouvernement.

Même si le premier lot arrive à temps, une approbation locale est requise pour commencer la vaccination. L’entourage reviendra le samedi 19 et il ne restera que douze jours avant le 31, avec plusieurs jours fériés pour les fêtes. “Les techniques de l’ANMAT vont présenter un rapport au ministère de la Santé dès leur retour”, a indiqué une source officielle qui connaît l’agenda de la délégation argentine.

«L’information est. Il faut aller le chercher, il faut aller le vérifier, et ce que l’ANMAT doit nous donner, c’est la certitude que ce que nous achetons est la qualité que les Argentins peuvent recevoir », a déclaré jeudi le président à propos de l’importance du voyage.

Alberto Fernandez et Gines Gonzalez Garcia ont annoncé l’accord avec la Russie (Franco Fafasuli)

Le contrat signé avec le Fonds russe inclut “une préférence en faveur de l’Argentine pour pouvoir vacciner 5 millions de personnes supplémentaires en mars” si l’arrivée des autres vaccins est retardée, a déclaré Alberto Fernández lors de la conférence de presse de jeudi. D’ici là, Le gouvernement espère commencer à recevoir les vaccins d’Oxford-AstraZeneca et ceux de COVAX, une banque de vaccins organisée par l’ONU.

Chaque vaccin (il y a deux doses) a un coût de 19,90 USD, mais à cela il faut ajouter le coût de transport millionnaire. En principe, les avions de la compagnie aérienne nationale seront utilisés, comme ce fut le cas pour les fournitures arrivées de Chine au début de la pandémie, bien que dans ce cas le défi soit plus complexe en raison de la chaîne du froid requise par les vaccins. «Les éléments de la Chine n’ont pas exigé une température contrôlée. Il n’est pas facile de placer des conteneurs dans les entrepôts, à moins 18 degrés, avec l’approbation de l’ANMAT et en si peu de temps », a souligné une source du marché pharmaceutique.

Au gouvernement, ils admettent que la bataille logistique ne fait que commencer, mais ils disent que c’est un défi pour tous les pays. «On estime qu’il y aura 15 000 avions chargés du vaccin dans le monde», préviennent-ils.

Le papier qu’Infobae a publié en octobre où apparaît le prix du vaccin.

À ce stade, il n’y a pas non plus de certitudes sur l’origine du vaccin. Jeudi, devant une question d’un chroniqueur de InfobaeFernández a admis qu’il n’est pas encore clair dans quels pays les doses promises seront produites. “Il est produit dans de nombreux endroits, le premier viendra de Russie, mais la production à grande échelle se fera en Inde ou en Corée du Sud, et il a également été proposé au Bangladesh”, a déclaré le ministre de la Santé.

Le paiement du vaccin est plus simple: le contrat prévoit un virement bancaire de 50% lorsque le lot est chargé à l’aéroport de départ et les 50% restants lorsque l’avion atterrit à Buenos Aires.

Le facteur différentiel du vaccin russe réside dans l’utilisation de deux vecteurs différents, basé sur les adénovirus humains Ad5 et Ad26, ce qui permet de générer une réponse immunitaire plus forte et plus durable que les vaccins utilisant un seul vecteur pour les deux doses. Les données préliminaires obtenues auprès de 18 000 volontaires, 42 jours après avoir reçu la première dose (équivalent à 21 jours après avoir reçu la deuxième dose), indiquent une efficacité supérieure à 95%.

Interrogé sur la qualité du vaccin Spoutnik V, Alberto Fernández a assuré qu’il serait le premier à l’appliquer pour sensibiliser le public et éloigner les fantômes. “Une fois approuvé par l’ANMAT, je serai le premier à me faire vacciner pour que personne n’ait peur”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a été proposé comme deuxième sur la liste, mais le gouvernement envisage d’offrir cette place à la vice-présidente Cristina Kirchner. Ensuite, le plan de vaccination débutera pour les cas prioritaires: personnel de santé, forces de sécurité, plus de 65 ans et enseignants.

