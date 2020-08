Adamari López apparaît à l’écran et semble plus maigre et plus mince que jamais L’animatrice d’Un Nuevo Día montre les résultats de ses routines d’exercices Avec cela, elle donne une «leçon» à son ex-partenaire Luis Fonsi et sa petite amie Agueda López

Adamari López, épouse de Toni Costa et l’hôte gâté des téléspectateurs d’Un nuevo Día, est en feu, depuis des jours à ce jour, elle a publié sur ses réseaux sociaux les progrès qu’elle a dans ses routines d’exercice et aujourd’hui elle le montre avec un silhouette formidable qui a montré aux gens, il a l’air plus mince et plus maigre que jamais et avec cela, il donne une leçon à son ex-partenaire Luis Fonsi et sa petite amie Agueda López.

L’image étonnante de son corps a été montrée sur le compte Facebook du programme avec le message suivant: «Bonjour, belle famille! Notre @adamarilopez vous souhaite de tout son amour. #Un nouveau jour ».

La courte portoricaine a surpris les habitants et les étrangers, car après de mini vacances, elle est revenue avec plus de présence aux caméras et avec un poids évident moins important.

Cela a suscité la fierté et la joie de ses followers, qui ont sans hésitation exprimé leurs sentiments à travers des messages sur le réseau social.

La publication de la photo a provoqué la réaction de J’aime, je me soucie et j’aime de plus de 5 mille personnes du public, ainsi que plus de 450 commentaires.

