Moscou, 2 novembre . .- Edward Snowden, ancien analyste de la Central Intelligence Agency (CIA) et de la National Security Agency (NSA), asile en Russie depuis près de sept ans, et son épouse Lindsay ont commencé la procédures pour demander la citoyenneté russe, a annoncé aujourd’hui sur son compte Twitter.

“Après des années de séparation de nos parents, ma femme et moi ne voulons pas nous séparer de notre fils. C’est pourquoi en cette ère de pandémie et de frontières fermées, nous demandons la double nationalité américano-russe”, a écrit Snowden sur le réseau social.

Fin octobre, l’avocat de l’ancien analyste de la CIA et de la NSA, Anatoli Kucherena, a annoncé que les Snowdens attendaient l’arrivée de leur fils aîné à la fin du mois de décembre, qui obtient automatiquement la nationalité russe en raison de sa naissance en Russie.

“Notre plus grand souhait est que notre fils, où qu’il vit, se sente chez lui”, a ajouté Snowden, qui a également assuré que lui et sa femme continueront à avoir la nationalité américaine et éduqueront leur fils “avec toutes les valeurs américaines que nous aimons. y compris la liberté d’expression “.

Snowden a récemment reçu un permis de séjour permanent en Russie, qui était auparavant accordé pour cinq ans, mais qui, en vertu d’un amendement de 2019 à la loi sur l’immigration, est désormais accordé indéfiniment.

L’ancien analyste a fui les États-Unis après avoir révélé des détails sur des programmes d’espionnage américains de grande envergure nationale et internationale en 2013, et est poursuivi depuis par la justice américaine, qui l’a accusé d’avoir violé la loi sur l’espionnage.

“J’attends avec impatience le jour où je pourrai retourner aux États-Unis pour que toute la famille soit réunie”, a déclaré Snowden à ce sujet.

Depuis son asile en Russie, en plus d’écrire des livres, Snowden a travaillé en tant que consultant et propose des vidéoconférences dans le monde entier sur la technologie de l’information et ses risques et menaces.