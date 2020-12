Ceux de Koeman, 12 points derrière l’Atlético après une chute à Carranza

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Le FC Barcelone a ajouté le énième revers de LaLiga Santander en seulement 10 matchs disputés lors de leur chute (2-1) ce samedi lors de leur visite à Ramón de Carranza, où Cadix a célébré sa première victoire à domicile au détriment d’une équipe du Barça au milieu d’un cauchemar. , 12 points derrière un Atlético de Madrid qui marque la tête.

Il reste beaucoup de championnat, c’est une lecture, mais pour ce qu’ils ont joué, le Barça est un désastre loin d’être candidat au titre. Ceux de Ronald Koeman ont cédé dans les deux buts, en baisse de la 9e minute dans une première moitié de la tranchée locale. Après avoir obtenu l’égalité, sur le but d’Alcalá, une touche d’Alba s’est soldée par un but de Negredo dans la catastrophe de Lenglet et Ter Stegen.

Sans une demi-douzaine de titres fixes, Cadix avait très clairement son intention contre une équipe de l’affiche du Barça. Cervera et sa maxime de défendre d’abord, puis les autres ont défié un Barça avec un grand besoin. Le match devrait au moins être calme pour les hommes de Koeman, si ce n’était du fait que dans le premier corner contre lui, à neuf minutes, ils ont concédé 1-0 à Álvaro.

Un ballon classique peigné au premier poteau et un dégagement malheureux de Mingueza, qui a appelé à une faute sans réponse, directement contre Ter Stegen. L’objectif a certainement renforcé la confiance locale et leur idée de tenir dans la tranchée. Le Barça n’a pas bien fait l’attaque de position et n’a guère généré de danger en 45 minutes.

L’équipe visiteuse a cherché des trous à un rythme insuffisant dans l’engagement local, pour aider dans chaque couverture et ne pas donner un pouce. L’imagination de Messi semblait la clé, bien que le «10» ne gâche pas la joie de cette campagne. Le capitaine culé a provoqué une passe de la mort de Dest que Griezmann n’a pas trouvé de petit à petit.

C’était la seule fois où le Barça avait remporté la ligne de fond et presque sa seule chance, à part un tir de Braithwaite. Encore une fois, Koeman a dû chercher des solutions et mettre Dembélé et Pedri pour le redémarrage. Les deux ont parfois travaillé, comme le Barça, et Cadix a reculé de quelques mètres, compromis lorsqu’il s’agissait de résister au siège. Messi a finalement testé Ledesma.

L’Argentin a également joué un rôle clé dans la recherche d’espaces, pour trouver Alba au centre du camp qui s’est terminé dans le but d’Alcalá. Cependant, l’intention de Cadix avait déjà changé en partie, notamment via Perea, essayant de profiter de l’angoisse logique du Barça pour monter.

Les hommes d’Álvaro Cervera sont arrivés mais il n’a pas été nécessaire de créer, ils l’ont donné entre Alba, et une passe qui n’est pas donnée à un ami, Lenglet, qui ne savait pas quoi faire avec le ballon, et Ter Stegen. Negredo, avec une minute sur l’herbe, a gardé le ballon et a porté le score à 2-1. L’attaque typique de fierté et de désespoir est revenue au Barça qui n’a pas changé le score lors de sa visite à Carranza 15 ans plus tard.

Messi a fait face, Dest en a eu un très clair, et Griezmann et Trincao ont échoué. Cadix a également été condamné et n’a pas eu besoin de remporter son premier match à domicile lors de la 12e journée de son retour dans l’élite. Les hommes de Cervera sont cinquièmes avec 18 points, tandis que le Barça continue d’être un poème et voit le championnat en tête à 12.

FICHE TECHNIQUE.

– RÉSULTAT: CÁDIZ CF, 2 – FC BARCELONA, 1. (1-0, à la mi-temps).

–ALIGNEMENTS.

CÁDIZ CF: Ledesma; Iza, Fali, Marcos Mauro (Alcalá, min.31), Espino; Jonsson (Augusto, min 80), Bodiger, Álex, Perea (Adekanye, min 80), Jairo (Alejo, min 81) et Álvaro Giménez (Negredo, min 62).

FC BARCELONE: Ter Stegen; Dest (Trincao, min.78), Mingueza (Pedri, min.46), Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Pjanic, min.78), De Jong, Coutinho (Dembélé, min.46), Messi, Griezmann et Braithwaite.

–BUTS:

1 – 0, min.9, Álvaro.

1 – 1, min.58, Alcalá (propre portail).

2-1, min 63, Negredo.

– ARBITRE: Soto Grado (C. Riojano). Il a averti Lenglet (min.61) et Alba (min.87) à Barcelone.

–STADE: Ramón de Carranza.