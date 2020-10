Le Belge marque à nouveau 392 jours plus tard lors de la confortable victoire du Real Madrid sur Huesca

MADRID, 31 ANS (EUROPA PRESS)

Le Real Madrid a mis un terme aux turbulences avant d’accueillir l’Inter Milan en ‘Champions’ mardi avec une victoire apaisante (4-1) contre Huesca lors de la huitième journée de la Ligue de Santander, un match résolu par l’inspiration d’Eden Hazard , qui a ouvert le compte des meringues avec un pied gauche incroyable et le talent de Karim Benzema, auteur d’un doublé.

Deux matchs plus tard, l’équipe de Zidane a de nouveau gagné à domicile. Ce n’était pas une entreprise facile pour le 13 fois champion d’Europe, qui a dû subir l’audace de son rival dans le quart d’heure d’ouverture. L’équipe de Míchel, qui a tout sauf des complexes, s’est démarquée au début mais a fini par payer les plats cassés de Cadix et de Shakthar, même ceux de Moenchengladbach. Madrid s’est apprécié après 0-1 sur ce qui était une réconciliation samedi.

Huesca a d’abord averti avec un jeu de Rafa Mir annulé pour hors-jeu, et a cherché son dos aux côtés blancs: Marcelo et Lucas Vázquez, qui a repris la voie des droitiers face à la peste des blessures. L’intérieur galicien converti a de nouveau été l’un des points forts d’un Real Madrid qui s’est agrandi au fil des minutes.

Sergio Ramos a marqué la première occasion sans faute pour les meringues avec une tête qu’Andrés Fernández a stoppée, et Hazard – après une oasis de dix minutes – a sorti sa baguette pour fêter son retour à onze de la meilleure façon et au meilleur moment. Le Belge n’a eu besoin que de deux touches pour contrôler une passe de Valverde, s’éloigner d’un rival et écraser l’équipe de Huesca avec son pied gauche. Un grand objectif que – étonnamment – il n’a pas célébré.

Hazard n’avait pas marqué depuis 392 jours, c’est le premier but de la saison et le deuxième depuis qu’il portait le maillot du Real Madrid, mais il est resté froid aux félicitations de ses coéquipiers. La première mi-temps avait non seulement été en faveur des blancs, mais le tableau de bord leur avait également donné raison. Beaucoup plus quand Benzema a tiré le deuxième dans une bonne action personnelle touchant le temps de repos.

Le Français, qui a provoqué la polémique ces jours-ci pour ses propos sur Vinicius, dont il disait jouer “contre nous”, a récupéré une cargaison de Lucas Vázquez, a remporté la place contre Maffeo, contrôlé avec sa poitrine et a signé le 2-0 avec une chaussure sensationnelle. C’était la certification que le match s’était terminé avec 45 minutes restantes. L’esprit des madridistas était déjà fixé sur leur affrontement mémorable avec l’Inter.

Zidane a déplacé le banc et a donné des minutes à Rodrygo, Isco et Vinicius, dont le premier jeu était un galop de 50 mètres qui s’est terminé par une passe à Benzema. Le Brésilien a été clair à ce sujet et a cherché la «réconciliation» depuis qu’il a foulé le terrain de Di Stéfano. Avant le triple changement, le tableau de bord s’est à nouveau agrandi avec un but de Fede Valverde, essentiel dans ce Real Madrid.

VALVERDE MARQUE TOUS LES TROIS MATCHS

Le «petit oiseau» a reçu une passe hachée de Benzema et a violemment tiré sur Andrés. La marque 3-0 était le troisième but de la saison, un chiffre élevé pour un milieu de terrain qui marche sur les deux surfaces avec facilité et qui n’oublie pas ses sacrifices en défense. L’Uruguayen marque dans un match sur trois cette saison qui a commencé imparable.

Le but de Valverde a coulé un peu plus Huesca et a permis à l’équipe locale de se détendre. Zidane a également donné du repos à Lucas Vázquez, sa seule ressource avec des garanties pour l’arrière droit, et à Casemiro, qui a été remplacé par Toni Kroos. Le duel a été vu pour peine bien que Huesca n’ait pas résisté à laisser sa marque.

Les hommes de Míchel ont réussi à combler l’écart à la 74e minute grâce à un bon coup de Rafa Mir que Ferreiro a matérialisé. Le but n’a pas changé la donne, au contraire, il a obligé le Real Madrid à en marquer un de plus dans une action de Marcelo, assisté de Rodrygo et défini avec malice par Benzema. La fête était complète pour l’actuel champion de la Ligue, qui maintient le leadership et retrouve l’esprit de la «Classique» avant l’Inter.

FICHE TECHNIQUE.

– RÉSULTAT: REAL MADRID, 4 – HUESCA, 1 (2-0, à la mi-temps).

–ALIGNEMENTS.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Mendy, min.52), Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde (Isco, min 61), Casemiro (Kroos, min 69), Modric; Hazard (Vinicius, min 61), Asensio (Rodrygo, min 61) et Benzema.

SD HUESCA: Andrés Fernández; Maffeo, Siovas, Pulido, Luisinho (Gastón Silva, min 84); Mosquera, Borja García (Eugeni, min.56), Nwakali (Sandro, min.56), Sergio Gómez (Ferreiro, min.46); Ontiveros (Javi Galán, min.46) et Rafa Mir.

–BUTS:

1 – 0, min 40, danger.

2 – 0, min 45, Benzema.

3 – 0, min.53, Valverde.

3-1, min.74, Ferreiro.

4-1, min 90, Benzema.

– ARBITRE: González Fuertes (C. Asturiano). Il a averti Siovas (min 69) et Sandro (min 87) à Huesca avec un carton jaune.

–STADE: Alfredo Di Stéfano.