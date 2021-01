01/02/2021 Joueurs du Sporting de Gijón. SPORTS ESPAGNE EUROPE ASTURIES TWITTER SPORTING DE GIJÓN

OVIEDO, 2 (EUROPA PRESS)

Le service de surveillance des contacts étroits et la direction générale de la santé publique enquêtent sur le lien possible entre l’épidémie de coronavirus du Sporting de Gijón, qui accumule 34 positifs et plus de 120 contacts étroits, avec la souche britannique du virus trouvée dans deux cas dans ce communauté, en particulier à Avilés.

C’est ce qu’a déclaré ce samedi la coordinatrice des programmes covid du ministère de la Santé, María José Villanueva. Il a souligné qu’avec cette concentration détectée dans le club de football, “il est clair” la relation entre la propagation du coronavirus et les relations sociales à la fois dans les foyers et dans l’industrie hôtelière.

Il a souligné que cette focalisation concerne déjà 34 cas qui ont été testés positifs et plus de 120 contacts proches, «comprenant en tant que tels non pas les seuls sports du Club, mais les cas générés là-bas ainsi que des contacts étroits liés à la famille, aux amis et aux contacts sociaux». Ainsi, certains de ces cas étroits sont déjà devenus positifs.

«Nous devons prendre des précautions extrêmes dans les relations sociales et permettre à la Direction générale de la santé publique de finaliser l’enquête sur l’ensemble de cette épidémie, ainsi que sur les éventuelles épidémies dérivées de la souche britannique à la fois dans l’environnement familial initial, dans l’environnement sportif et dans le l’éducation qui peut être secondaire à cette épidémie », a déclaré Villanueva.