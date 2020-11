24/11/2020 Martin Braithwaite, protagoniste du triomphe culà Kiev DEPORTES FCB

Braithwaite, avec un doublé, mène à une soirée ronde à Kiev

MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Le FC Barcelone a certifié sa présence en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir battu le Dinamo Kiev (0-4) lors de la quatrième journée de la phase de groupes grâce aux buts de Serginho Dest, Martin Braithwaite et Antoine Griezmann, assez pour que le «plan B» de Koeman porte ses fruits avant le fléau de blessures qui sévit dans l’équipe culé.

Il n’y avait ni Messi, ni De Jong, tous deux au repos, ni les blessés Piqué, Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto … une longue liste qu’un Barça débordé en seconde période a pu surmonter, contraint de réagir après sa défaite dans la métropole et les doutes que le projet Ronald Koeman commence à générer.

La première mi-temps a été mauvaise, avec une équipe trop statique et la première fois au bord d’une demi-heure. Coutinho a tenté sa chance de l’extérieur de la zone avant que Trincao, qui revenait à la hauteur, ait également tenté de l’avant. Le Barça était froid, comme l’atmosphère, et a même concédé un tir clair de De Pena dans la dernière ligne droite.

Ter Stegen est apparu, chose courante ces derniers jours, mais le Barça a sauvé sa fierté et le match nul et vierge à la mi-temps. Koeman a dû resserrer les vis dans son discours à la mi-temps parce que Barcelone est sorti avec une attitude différente et parce que – à sept minutes – il a trouvé le but dans les bottes de Serginho Dest. Une action magnifique de Pedri.

Le jeune international des moins de 21 ans a commencé le jeu avant de dépasser Braithwaite, dont l’inertie lui a permis d’assister à un Dest qui a fait irruption dans la zone comme un souffle. L’Américain a battu Bushchan avec une main droite ajustée au bâton le plus éloigné. Le but a sonné le réveil des Blaugranas, qui ont commencé à jouer sans quitter la zone des Ukrainiens.

Entre 0-1 et 0-2, le Dinamo avait la possibilité de changer le scénario du jeu avec un compteur que De Pena a de nouveau gaspillé. Le terrain est allé dans les limbes et avec lui, les chances de l’équipe de Lucescu, qui a baissé la tête quand il a concédé le second quelques minutes plus tard. Un corner d’Aleñá, prolongé par le débutant Mingueza, a été poussé au deuxième poteau par Martin Braithwaite.

PERFORMANCE BRILLANTE PAR BRAITHWAITE

Le Danois, qui est sorti par la porte d’entrée, a non seulement marqué le deuxième – son premier but en Ligue des champions – mais a également provoqué le troisième qui a fini par convertir à onze mètres. Une passe de Jordi Alba a fini dans la tête de l’attaquant de culé, qui a été renversé par Popov. Le penalty était tellement évident que l’arbitre n’a pas hésité à le signaler. Griezmann, déjà sur le terrain, a offert le ballon à Braithwaite pour gagner en confiance.

L’ancien Leganés l’a jeté fort et a transformé son doublé, a confirmé la victoire dans la capitale ukrainienne et a condamné le billet aux huitièmes de finale à deux jours de la fin de la première phase. Mais la soirée Blaugrana ne s’est pas arrêtée là puisque Griezmann a trouvé le prix pour sa générosité avec une chaussure en temps additionnel qui a clôturé la nuit la plus difficile pour un Barça qui en est sorti plus que soulagé.

FICHE TECHNIQUE.

– RESULTAT: DINAMO DE KIEV, 0 – FC BARCELONE, 4 (0-0, à la mi-temps).

–ALIGNEMENTS.

DYNAMO OF KIEV: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (Popov, min 59); Shepeliev, Harmash (Andrievsky, min 59); Shaparenko (Lednev, min 71), Buyalskyi, De Pena (Supriaga, min 71); et Verbic.

FC BARCELONE: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet (Jordi Alba, min 65), Junior; Pjanic (Riqui Puig, min 65), Aleñá; Pedri (Mattheus, min 73), Coutinho (Griezmann, min 65), Trincao; et Braithwaite.

–BUTS:

0 – 1, min.52, Dest.

0-2, min.57, Braithwaite.

0-3, min.70, Braithwaite, d’un penalty.

0-4, min.92, Griezmann.

– ARBITRE: Matej Jug (SVN). Il a averti Pjanic d’un carton jaune (min.16) au FC Barcelone; et Popov (min 69) au Dynamo Kiev.

–STADE: NSK Olimpiyskiy.