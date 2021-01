Le croisement de Sofía Pachano et Vicky XIpolitakis (Vidéo: “Masterchef Celebrity”, Telefe)

Masterchef Célébrités, le concours gastronomique diffusé par Telefe, passe par ses étapes décisives et aucun participant ne veut abandonner un compteur. Après le départ de Leticia Siciliani, il y a six candidats en course, chacun avec sa propre personnalité, ses forces et ses faiblesses. Dans ce cas, n’importe quel détail peut être décisif et avec cet esprit de compétition un nouveau gala a été développé.

Le test central a consisté à préparer trois types de tapas différents et pour cela, le jury composé de Martitegui allemand, Damien Betular et Donato De Santis a ajouté un renfort de luxe avec Lele Cristobal, responsable du Café San Juan. Comme toujours, tout a commencé par découvrir la boîte mystère, qui contenait cette fois un ustensile de cuisine sale. Baptisé comme le test des nids-de-poule, chaque participant devait nettoyer les ustensiles dans les plus brefs délais.

Le gagnant était Sofia Pachano et le chauffeur Santiago del Moro Il lui a offert les avantages, qui ressemblaient davantage à un carrefour: l’actrice devait choisir entre soustraire une de ses trois préparations ou en ajouter une quatrième à deux autres participants. Après un bref moment d’hésitation, et aux supplications de ses compagnons, Pachano a choisi d’ajouter des tapas. Et les élus étaient Vicky Xipolitakis et Belu Lucius.

Vicky Xipolitakis a été sauvée par le jury et n’a pas pu contenir ses larmes

Bien qu’aucun des participants n’apprécie la décision de Sofia, chacun a réagi à sa manière. Belu l’a pris dans la foulée, peut-être plus convaincue de ses capacités culinaires. De son côté, Xipolitakis, qui vit habituellement chacun des galas à fond, l’a pris personnellement et ne s’est pas tue.

“Pourquoi moi? Pourquoi tout le monde veut-il tout me donner? “, se plaignit la Grecque et affirma qu’elle avait agi différemment: “J’aurais pris une assiette de moi, ne pas aggraver un partenaire”. Sur ce, Belu s’approcha pour frapper les poings et lui donner des encouragements. “Allez ce soir on casse”, a motivé l’influenceur. «Quoi, il vous a donné aussi? Il nous déteste », a conclu la vedette, tandis que les juges et le reste des participants assistaient à la traversée en riant.

Mais Vicky n’avait pas été amusée par la décision. “Ça s’est énormément échauffé”, a conclu Belu, inconscient de la situation alors qu’il avait reçu la même punition: “Tout rentre dans la vie”La star a averti, pointant directement Pachano et faisant toutes sortes de gestes. “Je joue à Vicky, si tu l’as vraiment dit, c’est beaucoup”Pachano répondit, tandis que Xipolitakis continuait ses gestes désapprobateurs.

Sofía Pachano avait déjà croisé la route de Rocío Marengo

“Tu n’aimais pas ça, mais c’est une compétition, Vicky,” intervint del Moro, mais la star était toujours bondée. «C’est parfait, je l’encaisse. Avec ce qu’il me coûte d’en faire un, je dois en faire quatre. Il voulait me faire du mal “, il a accusé. “Ça piquait,” cria-t-il Analía Franchín de votre position. “Vous vouliez une collation, c’est parti”; a ajouté le journaliste en référence aux preuves en question. “J’aime”, a déclaré le chef invité, et ce n’est qu’alors que les tensions se sont apaisées.

Au moment des retours du jury, la stratégie laissait à Sofia un goût doux-amer. Bien qu’il ait obtenu le prix de la meilleure présentation, ce qui lui a valu un téléphone, il n’a pas été suffisant pour décrocher la médaille d’or, qui, dans une définition étroite, était entre les mains de Claudia Villafañe.

