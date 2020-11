15 minutes. Entre musique et banderoles, une centaine de personnes ont entamé une manifestation ce mardi devant la Maison Blanche pour exiger la fin des brutalités policières contre les Afro-Américains et célébrer ce qu’ils espèrent sera la fin de Donald Trump à la présidence américaine.

La manifestation a commencé après 16h30 heure locale (21h30 GMT), dans le soi-disant Black Lives Matter Plaza. Cette section piétonne de la rue menant à la Maison Blanche a été rebaptisée le mouvement cet été après qu’une vague de protestations a secoué le pays.

Kerry Kennedy, 52 ans, a déclaré qu’elle espérait que c’était le «dernier jour» de Trump. Elle a expliqué qu’en tant que femme afro-américaine, elle se sent particulièrement blessée par ses actes.

“En tant que femme afro-américaine, il a été difficile de voir le suprémacisme blanc revenir à des niveaux que nous n’avons pas vus depuis le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960, il a été difficile de voir les hommes blancs armés être davantage pris en compte que les Afro-Américains », a-t-il déclaré.

Kennedy, les cheveux épais, a voté à l’avance parce qu’il craignait que le jour du scrutin, il y ait des tentatives pour intimider les électeurs aux urnes.

Incident

La manifestation autour de la Maison Blanche a commencé dans une ambiance festive. Cependant, une heure après le début, il y a eu un moment de tension lorsque les véhicules de police ont commencé à faire retentir leurs sirènes. Cela a provoqué l’arrêt de la musique et la foule des manifestants pour prendre des photos.

Au centre de cet incident se trouvait la fanfare Long Live Go Go, montée sur un camion jouant du go-go, un type de musique funk originaire de Washington et associé à sa communauté noire.

“Arrêtez de prendre des photos! Nous sommes ici tranquillement”, a crié l’un des militants dans le camion par haut-parleur. Après quelques minutes, les manifestants ont cessé de prendre des photos et se sont progressivement dispersés.

Il y a une forte présence policière avec des dizaines de policiers, dont certains à vélo. La Maison Blanche est entourée de clôtures sur un large périmètre qui comprend les bâtiments environnants du Département du Trésor et du Bureau Exécutif. Cela rend presque impossible de voir le manoir présidentiel de la rue.

Différents médias, dont CNN, ont rapporté la présence des manifestants et le renforcement des mesures de sécurité à la Maison Blanche.

Les entreprises du centre de Washington sont bloquées avec des planches pour la possibilité d’incidents violents.

Washington DC et d’autres grandes villes des États-Unis, telles que New York, Los Angeles et San Francisco, ont connu de vives manifestations contre le racisme cet été en réponse à la mort, le 25 mai, de l’Afro-américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc. L’événement a déclenché une vague de protestations à travers le pays.