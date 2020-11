Minou Tavrez Mirabal, fille de Minerva et Manolo Tavrez, héros anti-Trujillo, pose avec un portrait de sa mère, le 19 novembre 2020, au musée de la maison Hermanas Mirabal, à Salcedo (République dominicaine ) .. . / Orlando Barr a

Salcedo (République dominicaine), 24 novembre . .- Patria, Minerva et María Teresa Mirabal ont défié le sanglant dictateur dominicain Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) et l’ont payé de leur vie, devenant un symbole de la lutte contre la violence féminine, un fléau qui continue pourtant de saigner le monde.

Patria, 36 ans; Minerva (34 ans) et María Teresa (25 ans), mariées avec enfants et connues sous le nom de Las Mariposas, ont été brutalement battues à mort avec le chauffeur Rufino de la Cruz dans la nuit du 25 novembre 1960, alors que les militants politiques revenaient de leur visite. conjoints emprisonnés à Puerto Plata (nord).

Le quadruple meurtre resta impuni, mais précipita la chute du dictateur, assassiné six mois plus tard, le 30 mai 1961.

En commémoration du crime, les Nations Unies ont institué en 1999 le 25 novembre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et, dans leur pays, elles sont devenues une icône de la lutte contre la violence sexiste.

ICÔNES DE LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE

L’exemple du Mirabal “est important car il est venu fixer une date” pour la lutte contre les violences faites aux femmes, a déclaré à Efe Minou Tavárez Mirabal, fille de Minerva et Manolo Tavárez Justo, héros national et leader du Mouvement du 14 juin. , dont les membres ont organisé une expédition ratée pour renverser le tyran en 1959.

“Il est important de ne pas les oublier car, en général, les luttes des femmes sont invisibles, elles ont tendance à être effacées, cachées, ignorées, à passer un voile d’opacité”, a déclaré l’ancien député dans une interview au musée de la maison Hermanas Mirabal, à la ville de Salcedo, chef-lieu de la province maintenant appelée Hermanas Mirabal.

Si l’exemple de ces combattants anti-Trujillo «sert à empêcher ne serait-ce qu’une seule mort de femme dans le monde, j’imagine ma mère en train de dire: ça valait le coup», dit Tavárez Mirabal.

Minou, ancien candidat à la présidence aux élections de 2016, précise cependant qu’il ne s’agissait pas de violence de genre.

Trujillo a ordonné le crime parce que les Mirabal ont organisé “le plus grand mouvement d’opposition qu’il ait eu pendant les 31 années de dictature”, a-t-il dit.

UN CRIME SANS PUNITION 60 ANS PLUS TARD

En 1962, dans un procès “historique”, selon Minou elle-même, les auteurs de ce crime sauvage ont été condamnés à une peine de 20 à 30 ans, mais “deux ans plus tard, ils étaient en liberté” et protégés par l’Etat lui-même. ajoutée.

La justice n’a pas non plus été rendue à Tavárez Justo et à ses compagnons, assassinés en 1963 dans un «crime d’État», déplore-t-il.

“Les assassins de ce héros national sont en liberté, les assassins des sœurs Mirabal, héroïnes nationales, meurent tranquillement dans leurs maisons, protégés, pour beaucoup d’entre eux, par l’Etat dominicain et avec les salaires de l’Etat dominicain”, at-il souligné.

“Il ne peut y avoir de démocratie sans justice”, a déclaré Távarez Mirabal, qui, comme son frère et ses cousins, s’est vu interdire, par décision de sa grand-mère maternelle, de parler des coupables du crime.

La mère de Las Mariposas “a déclaré que ces noms n’étaient pas mentionnés parce qu’ils ternissaient la mémoire” des sœurs, de sorte que cette question n’a jamais été discutée à la maison.

Aujourd’hui, 60 ans plus tard, Minou se demande si cette position était la bonne parce que “peut-être”, ajoute-t-il, “il y a le fondement de l’impunité qui a couvert toute l’horreur de l’histoire de la République dominicaine. Nous avons vécu dans le royaume de la République dominicaine. impunité”.

UN MUSÉE EN SON HONNEUR

La maison de la mère, où les trois sœurs se sont réfugiées dans les derniers mois de leur vie en raison de la persécution politique, est devenue en 1994 le musée de la maison Hermanas Mirabal, où reposent leurs restes et ceux de Tavárez Justo.

Leurs robes, lits, meubles, ainsi que la machine à écrire de Minerva et les machines à coudre de Patria et María Teresa restent intacts grâce aux soins, d’abord de leur mère puis de Dedé, le seul survivant des sœurs et décédé en 2014. .

Les visiteurs sont pour la plupart des étudiants qui apprennent “la lutte des Mirabal et Manolo. La lutte d’une génération qui a donné sa vie pour qu’il y ait la démocratie, parce que la dictature prend fin, pour que les droits des dominicains et des dominicains, pour que nous puissions mieux vivre », dit Tavárez Mirabal.

Après la mort de Dedé, le musée de la maison est désormais sous la responsabilité des enfants des papillons qui, comme chaque 25 novembre, seront honorés dans leur patrie, bien que Tavárez Mirabal souligne que cela ne suffit pas “avec des discours, des déclarations et hommages “pour mettre fin à la violence contre les femmes.

“Il est évident que nous devons changer la puce. Il ne suffit pas que le procureur général s’arrête pour dire qu’ils sont plus ou moins les victimes (…) le but devrait être qu’il n’y en ait pas une seule, qu’aucune femme ne soit tuée par le fait être une femme », dit-elle.

Marta Florian